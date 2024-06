La crise des demandeurs d'asile en Irlande : les services sociaux à bout

Le manque de personnel dans le système de santé et la pénurie de logements sont des problèmes qui affectent l'Irlande depuis des années. Alors que le pays est confronté à un afflux de demandeurs d'asile, comment le gouvernement envisage-t-il de leur venir en aide - ainsi qu'à ses habitants ?

Au début du mois, Dublin a fait la une des journaux internationaux. Au cœur de la ville, un campement s'était formé le long de Mount Street, juste devant l'Office de protection internationale de l'État. Depuis plusieurs mois, les tentes sont occupées par des demandeurs d'asile. Des Nigérians, des Afghans, des Pakistanais — entre autres — s'y étaient installés illégalement, dormant dans la rue faute d'autres solutions d'hébergement.

Le 1er mai, juste après l'aube, la police est intervenue pour démanteler le campement. Selon le gouvernement, près de 300 hommes non accompagnés ont été déplacés de Mount Street à Citywest et Crooksling, également dans le comté de Dublin. Toujours logés dans des tentes, ils continuent d'attendre les résultats de leurs demandes d'asile. C'est la troisième fois qu'une expulsion a lieu à Mount Street. Des scènes similaires se sont déroulées autour du Grand Canal de Dublin.

Changement d'opinion sur l'immigration en Irlande

Selon une étude publiée en mars par l'Economic and Social Research Institute (ESRI), les attitudes à l'égard de l'immigration restent largement positives en Irlande. Les données montrent que le public est devenu plus accueillant depuis 2014, bien qu'il y ait eu un changement d'opinion depuis lors.

En ce qui concerne l'immigration de l'UE, les sentiments positifs ont diminué, passant d'un maximum de 92 % en août 2020 à 85 % en juin 2023. En ce qui concerne les immigrants non européens, les attitudes sont restées relativement stables au cours de la même période, mais ont chuté de 6 points de pourcentage entre juin et novembre 2023, s'établissant à environ 65 %.

En outre, l'immigration est de plus en plus à l'ordre du jour politique. En novembre 2023, 14 % des personnes interrogées par l'ESRI ont déclaré que l'immigration était l'un des deux problèmes les plus importants auxquels l'Irlande était confrontée. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 3 % de juillet 2022.

Pourquoi cette montée des frustrations ?

Lorsqu'ils examinent les causes de la montée des frustrations, de nombreux experts pointent tout d'abord du doigt un bond significatif du nombre d'arrivées. 5 163 personnes ont demandé une protection internationale en Irlande au cours des trois premiers mois de cette année, soit une augmentation annuelle de 72 %. Ces données s'inscrivent dans une tendance à plus long terme, les demandes pour l'année entière devant être multipliées par cinq entre 2019 et 2023. Selon le ministère de la Justice, les demandes de l'année dernière concernaient principalement des migrants originaires du Nigéria, suivis par des personnes originaires d'Algérie et d'Afghanistan.

Les chiffres des arrivées sont encore plus spectaculaires si l'on tient compte des personnes fuyant la guerre en Ukraine, qui sont accueillies via un processus différent. Entre le 4 mars 2022 et le 4 février 2024, 104 870 réfugiés ukrainiens sont arrivés en Irlande dans le cadre de la directive sur la protection temporaire, selon l'Office central des statistiques (CSO) de l'Irlande.

Camilla Devitt, professeure adjointe de sociologie au Trinity College de Dublin, spécialisée dans les migrations de travail, a déclaré à Euronews que la frustration à l'égard des demandeurs d'asile est en partie motivée par un manque de ressources. "L'investissement inadéquat dans les services publics et la dépendance à l'égard de la fourniture privée de ces services est une cause fondamentale de l'augmentation de l'inquiétude du public concernant les demandeurs d'asile en Irlande", a-t-elle déclaré.

Plus précisément, l'offre de logements est l'un des principaux problèmes auxquels est confrontée l'Irlande, et ce, depuis de nombreuses années. Pendant la période de prospérité du Tigre celtique, l'Irlande a connu une expansion rapide de la construction privée, les banques s'étant empressées d'accorder des prêts considérables. Après la crise, l'État n'a pas investi dans le logement social, ce qui a contraint un plus grand nombre de personnes à se tourner vers le secteur locatif. Le manque d'offre est encore aggravé par la complexité des règles d'urbanisme et le coût du terrain et de la main-d'œuvre, ce qui signifie que l'accession à la propriété — ou même la recherche d'un logement locatif abordable — est devenue une chimère pour beaucoup.

Selon les chiffres les plus récents du CSO, 13 866 adultes et enfants se trouvaient dans des logements pour sans-abri en Irlande en mars dernier, soit une augmentation annuelle de 16 %. Dans ce contexte, un rapport gouvernemental sur le logement divulgué par le radiodiffuseur RTÉ au début du mois a également révélé que l'Irlande manquait de 256 000 logements. Dans ce contexte, certains se demandent si le pays est vraiment bien placé pour ouvrir les bras aux migrants.

Des systèmes de logement et de santé au bord du gouffre

Non seulement l'Irlande est confrontée à une pénurie de logements, mais son système de soins de santé se heurte à des contraintes de capacité. "Des améliorations spectaculaires ont été apportées aux services de santé", a déclaré Gary Murphy, professeur de politique à la Dublin City University, "mais on entend souvent parler de médecins généralistes qui ne peuvent pas prendre de nouveaux patients, ainsi que de longs délais d'attente dans les services d'accidents et d'urgences".

Dans un rapport publié par l'OCDE l'année dernière, 2,6 % de la population irlandaise a déclaré avoir des besoins médicaux non satisfaits, ce qui est supérieur à la moyenne de l'UE. Les longues listes d'attente étaient la principale raison pour laquelle les gens ne recevaient pas de soins adéquats, et les personnes aux revenus les plus faibles étaient les plus susceptibles d'être touchées. Malgré l'augmentation des investissements dans le secteur, les experts affirment que les lacunes sont en fin de compte liées à l'augmentation de la demande, qui se traduit par une pénurie de lits et de médecins.

À la lumière de ces difficultés de recrutement, poursuit Gary Murphy, nous pouvons également considérer les arguments relatifs à l'immigration sous un autre angle. Bien que l'augmentation de la population puisse alourdir la charge des établissements, "un nombre important d'immigrants dans les services de santé les soutiennent en fait", explique-t-il. "Vous ne pouvez pas aller dans un hôpital en Irlande sans être soigné, et très bien soigné, par des personnes qui ne sont pas nées en Irlande".

Sur les 29 573 médecins autorisés à exercer en Irlande en 2023, 43,4 % ont obtenu leur première qualification médicale en dehors du pays. Par ordre décroissant, le Pakistan, le Soudan et le Royaume-Uni sont les trois principaux pays d'origine de ces médecins formés à l'étranger. Une analyse plus large de Goodbody Stockbrokers montre que les ressortissants étrangers représentent désormais un cinquième de la main-d'œuvre irlandaise.

Nous avons besoin d'un leadership courageux qui donne la priorité à des logements accessibles et abordables pour les personnes de toutes les catégories démographiques. Fiona Hurley Nasc, PDG

Malgré les arguments économiques en faveur de la migration, le débat sur les frontières de l'Irlande est devenu particulièrement épineux ces derniers mois. Cette situation s'explique en partie par la montée en puissance d'acteurs extrémistes, dont certains font aujourd'hui campagne pour un mandat politique sur la base d'un programme anti-immigration. "Faites-les sortir" ou "l'Irlande est pleine" sont devenus des cris de ralliement pour l'extrême droite. Dans certains cas, cela signifie que les inquiétudes légitimes concernant la politique migratoire du gouvernement ont été confondues avec l'hostilité raciale.

"Dans le contexte de l'aggravation de la crise du logement et du coût de la vie, les acteurs de la lutte contre l'immigration ont instrumentalisé ces questions à l'encontre des communautés irlandaises défavorisées et promu une désinformation dangereuse", a déclaré Fiona Hurley, directrice générale de Nasc, le Centre pour les droits des migrants et des réfugiés. Bien que cette tendance ait été observée dans d'autres pays européens, l'ascension rapide d'un homme politique d'extrême droite et anti-immigrés est encore un terrain inconnu pour l'Irlande. Certains expliquent cela par l'histoire migratoire de l'Irlande, ainsi que par l'absence d'une distinction claire entre la gauche et la droite, telle qu'elle existe dans d'autres systèmes politiques.

Elections imminentes et montée de l'extrême droite

Le 7 juin, date à laquelle les Irlandais voteront pour les élections locales et européennes, les commentateurs sont sceptiques quant à la capacité des partis d'extrême droite à obtenir une proportion significative de voix. Toutefois, en ce qui concerne l'immigration, cela ne signifie pas que ces voix n'influenceront pas le courant dominant.

"Nous avons besoin d'un leadership courageux qui donne la priorité à des logements accessibles et abordables pour toutes les catégories démographiques", a déclaré Fiona Hurley, ainsi que d'une "promotion de l'intégration sociale par le biais d'un financement ciblé". Alors que le gouvernement s'efforce de résoudre la crise actuelle de l'asile, elle affirme que les messages humains doivent être une priorité lorsqu'il s'agit de discuter de toutes les communautés marginalisées, qu'elles soient locales ou immigrées.

Euronews a contacté le ministère irlandais du Taoiseach et le ministère irlandais de la Justice dans le cadre de cet article. Ni l'un ni l'autre n'ont été en mesure de fournir un commentaire.