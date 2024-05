Élections européennes : l'immigration au cœur de la campagne en Irlande

Pour la première fois, l'immigration est en tête de liste des préoccupations des Irlandais. De nouveaux partis politiques se sont constitués et critiquent l'action du gouvernement

En Irlande, au moins quatre nouveaux partis politiques qui critiquent la politique du gouvernement en matière d'immigration se présentent aux prochaines élections européennes.

Ils affirment ne pas être opposés à l'immigration, mais estiment que le gouvernement irlandais a été trop libéral en la matière.

Le pays compte 5 millions d'habitants, dont près d'un million sont entrés dans le pays depuis le milieu des années 1990.

Des migrants dans la capitale irlandaise, Dublin euronews

Selon Andy Heasman, membre du Parti populaire irlandais, "_La colère n'est pas dirigée contre les ressortissants étrangers. Il y a de la colère contre les politiques qui sont imposées au peuple irlandais. Nous avons toujours été un pays accueillant et nous le serons toujours.__Mais en ce moment, nous sommes submergés de gens qui arrivent. La colère n'est donc pas dirigée contre ces ressortissants étrangers, _elle est davantage dirigée contre le gouvernement et cela se verra."

Dans un récent sondage d'opinion réalisé pour le Irish Daily Mail, plus des deux tiers des personnes interrogées pensent que le gouvernement ne maîtrise pas la crise de l'immigration. Une majorité des irlandais estime que la politique du gouvernement revient à ouvrir la porte aux migrants, ce qui cause des problèmes dans d'autres secteurs de la société irlandaise.

La première page de l'Irish Daily Mail le 27 mai 2024 concernant le sondage réalisé sur l'immigration. euronews

Niall Boylan dirigeant du parti "Irlande Indépendante" affirme qu'il "_a fait campagne dans tous les quartiers. Les quartiers populaires, les quartiers de la classe moyenne, les quartiers de la classe supérieure, et ils ont tous plus ou moins le même problème. Et la raison pour laquelle ils ont un problème avec l'immigration, c'est que tout le reste ne s'est pas mis en place pour eux, au cours des dix dernières années. Par exemple, les listes d'attente dans les hôpitaux se sont allongées, leurs fils et leurs filles ne peuvent plus acheter une maison en Irlande, parce que les prix deviennent inabordables en raison du manque de logements. _Et beaucoup de ces choses sont dues à l'immigration."

De son côté, le Parti irlandais de la liberté (Irish Freedom Party) affirme que le mécontentement de l'électorat irlandais ne cesse de croître.

Hermann Kelly son leader, "_Les gens en ont assez de se lever, d'aller travailler, de payer des impôts et de voir cet argent de l'aide sociale et des logements gratuits, pour les personnes qui viennent de l'étranger, alors que nos propres concitoyens émigrent en Australie et au Canada. Il y a donc un coût financier _et un coût de sécurité."

Des tentes de migrants alignées dans une rue à Dublin en 2024 euronews

Les observateurs chevronnés de la politique irlandaise estiment que la nouvelle vague de partis qui critiquent la politique d'immigration en Irlande répond à une préoccupation croissante de l'opinion publique.

Selon Pat Leahy, journaliste à l'Irish Times, "_L__es candidats et les partis anti-immigrants que nous avons vus se développer ces derniers mois, répondent à une préoccupation publique sur cette question _et tentent clairement de la manipuler à leurs propres fins politiques."

Ces quatre partis sont donc bien en lice pour les élections du 9 juin, et reste à savoir s'ils obtiendront des sièges. Et même si ce n'est pas le cas, le fait même qu'ils participent à ces élections est la preuve qu'un nombre croissant d'Irlandais estiment que leur gouvernement et la Commission européenne semblent déconnectés de la réalité quand on parle d'immigration.