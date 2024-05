Irlande : une manifestation anti-immigration rassemble des milliers de personnes à Dublin

Lundi, des milliers de personnes ont participé à une manifestions anti-immigration à Dublin. La question migratoire devient un sujet central dans le pays.

Selon les médias locaux, la manifestation a été organisée par des habitants de la ville de Newtownmountkennedy, qui a été le théâtre d'intenses protestations contre les centres d'hébergement pour demandeurs d'asile au cours des dernières semaines.

L'immigration est devenue un sujet majeur en Irlande, la crise migratoire s’est aggravée depuis que le Royaume-Uni pays voisin a durci sa politique à l’égard des migrants.

Ces manifestations anti-immigration font de plus en plus de bruit en Irlande, la politique d'immigration et d'intégration a été mise à rude épreuve ces derniers temps.

Au cours de l'été 2023, un groupe d'immigrés dormant dans des tentes dans le centre de Dublin a été chassé par une foule qui a mis le feu à leur campement.

Quelques mois plus tard, une émeute majeure a éclaté à proximité lorsqu'un homme d'origine algérienne - qui vit en Irlande depuis 20 ans - a poignardé plusieurs personnes à l'extérieur d'une école de la capitale.

Les violences qui en ont résulté ont été imputées à des instigateurs d'extrême droite qui ont cherché à exploiter la crise du logement dans le pays pour attiser la haine à l'égard des résidents non irlandais, en particulier les musulmans et les personnes récemment arrivées.

La semaine dernière, la police irlandaise a évacué d'une rue de Dublin un "village de tentes" de demandeurs d'asile et de migrants dépourvus de logement, mais un autre camp de fortune s'est reformé le long du Grand Canal de la ville.

Entre-temps, la ministre irlandaise de la Justice, Helen McEntee, a déclaré qu'il y avait eu une augmentation significative du nombre de demandeurs d'asile arrivant en l'Irlande depuis l'Irlande du Nord au cours des derniers mois.

Un grand nombre d'entre eux craignent d'être envoyés au Rwanda dans le cadre d'un nouveau programme du gouvernement britannique visant à traiter les demandes d'asile dans ce pays africain avant d'autoriser l'entrée de tout demandeur dont la demande a été acceptée. Tout nouvel arrivant sera expulsé vers le Rwanda.

Le gouvernement irlandais a proposé de renvoyer certaines des personnes arrivant par la frontière terrestre entre le Royaume-Uni et l'Irlande devant les autorités britanniques, mais Londres a refusé de discuter de cette proposition, affirmant qu'il n'accepterait pas de renvoyer des migrants en provenance d'un pays de l'UE, y compris l'Irlande. Près de 20 000 dossiers de demandeurs d'asile sont en attente de traitement en Irlande.