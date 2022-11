Notre sélection hebdomadaire des expositions à ne pas manquer en Europe

3 expositions à ne pas manquer en ce moment en Europe...

L'animal intérieur (Das Tier in Dir)

mumok (Vienne, Autriche)

Jusqu'au 26 février 2023

La collection mumok de Vienne contient près de cinq cents œuvres liées aux animaux.

L'exposition "L'animal intérieur" ou "L'animal en moi" les a regroupé et tente de lancer plusieurs pistes de réflexion à partir de son bestiaire artistique, les relations au sein du groupe, la faim, le sexe, l'affection, la socialisation, et aussi la domestication.

Une exposition qui se garde bien pour autant de tomber dans l'anthropomorphisme.

L'autre Renaissance (Otro Renacimiento)

Museo Nacional del Prado (Madrid, Espagne)

Jusqu'au 29 janvier 2023

Le Prado de Madrid offre un aperçu de l'un des chapitres les plus productifs et les plus méconnus de la culture européenne de la Renaissance, à savoir le passage de l'art espagnol et du sud de l'Italie à la "manière moderne" : le grand art issu de la révolution provoquée par Léonard, Raphaël et Michel-Ange...

Intitulée "L'autre Renaissance", elle comprend 75 œuvres : peintures, sculptures, livres et un retable.

Rosa Bonheur

Musée d'Orsay (Paris, France)

Jusqu'au 7 janvier 2023

L'exposition Rosa Bonheur au musée d'Orsay est une occasion exceptionnelle de découvrir cette femme à la personnalité hors du commun, féministe avant l'heure, qui a cherché à capter les émotions des animaux, son sujet de prédilection.

Née en 1822 à Bordeaux, on célèbre le bicentenaire de la naissance de cette artiste prolifique. Elle a été reconnue des deux côtés de l'Atlantique avant d'être oubliée au XXe siècle, jugée trop académique.