Rendez-vous: le meilleur de la Culture en Europe

Quelles sont les expositions incontournables de cet hiver? La rédaction d'Euronews a préparé une sélection:

"Monet-Mitchell" à la Fondation Louis-Vuitton à Paris

Jusqu’au 27 février 2023

C’est la sensation la plus forte des expositions de l’automne ! La peintre américaine Joan Mitchell n’avait jamais eu une rétrospective de cette ampleur en France, où elle a pourtant vécu plus de la moitié de sa vie. Prêtés par la fondation américaine qui porte son nom, les grands formats de cette peintre abstraite éblouissent par leur énergie vitale, leurs puissants accords de couleurs. L’artiste, qui s’installa à Vétheuil, dans le Val-d’Oise sur les terres de Claude Monet, est aussi confrontée, à la Fondation Louis Vuitton, aux dernières toiles de ce grand devancier très inspiré, comme elle, par la nature.

"Sorolla. Orígenes" au Musée Sorolla à Madrid

Jusqu'au 19 mars 2023

Dans le cadre de la célébration du centenaire de la mort du peintre espagnol Joaquín Sorolla y Bastida, le Musée Sorolla présente du 19 décembre au 19 mars une exposition qui revient sur les débuts de sa carrière artistique, de 1878 à 1884. Un petit parcours à travers peintures, aquarelles, dessins et photographies qui abordent sa formation artistique, période méconnue et peu étudiée de la carrière de l'artiste.

"Surrealismus und Magie. Verzauberte Moderne" au Musée Barberini de Potsdam

Jusqu'au 29 janvier 2023

Le Musée Barberini, installé dans un ancien palais baroque construit en 1771 par Frédéric II, accueille une exposition qui explore les images de magie et d'occulte trouvées dans les peintures surréalistes. Au cœur du surréalisme se trouve le le monde du rêve, l'inconscient et l'irrationnel. Les artistes se sont immergés dans le songe et la magie. Dans leurs œuvres, ils ont utilisé des symboles occultes et se sont mis en scène en tant que magiciens, voyants et alchimistes.