Excuse my French !

Cette semaine était consacrée à la Francophonie. Cette information vous avait échappée ? Pas étonnant, avec les grèves et les manifestations qui répondent à la réforme des retraites souhaitée par le président Emmanuel Macron ! La visite du roi Charles III a même été annulée ce dimanche !

Rattrapons-nous et célébrons la langue française avec quelques-unes des expressions idiomatiques préférées d'Euronews Culture. Si elles vous sont familières, sachez qu'elles sont très déconcertantes pour des oreilles étrangères !

Tomber dans les pommes

L'expression serait apparue pour la première fois dans une lettre envoyée par l'écrivaine George Sand à son amie Madame Dupin, au XIXe siècle. Cependant, elle dérive en fait de l'expression médiévale "tomber dans les pâmes" - l'ancien français "se pâmer" signifiant s'évanouir.

Ça ne casse pas trois pattes à un canard

L'origine de cette expression est inconnue, les canards n'ayant que deux pattes... En fait, si vous trouvez une troisième patte à casser, vous avez vraiment fait quelque chose d'extraordinaire.

Poser un lapin

L'expression remonte au XIXe siècle et signifiait à l'origine "ne pas rendre les faveurs d'une femme". Plus tard, Lorédan Larchey, dans son Nouveau supplément du dictionnaire d'argot, indique que le lapin est utilisé pour faire allusion au "lapin placé sur les tourniquets des jeux de foire, qui semble facile à gagner et que l'on ne gagne jamais".

On n'est pas sortis de l'auberge

Beaucoup pensent que l'expression renvoie à Balzac et au sordide pensionnat Vauquer, voire à l'Auberge cauchemardesque de Maupassant. Pourtant, l'origine est beaucoup plus simple et remonte au terme "auberge", qui désignait une prison - un lieu où, comme dans une auberge, on offrait le gîte et le couvert aux détenus.

Avoir le cul bordé de nouilles

L'expression "avoir du cul" fonctionne également en français, mais la partie "nouilles" serait une autre référence à la prison. Les détenus qui acceptent d'avoir des relations homosexuelles bénéficient de nombreux avantages, tels que la protection et les privilèges. Les "nouilles" interviendraient parce que les hémorroïdes, lorsqu'on les regarde de près et malgré leur couleur, pourraient être comparées à elles.

Être sur son 31

Le 31 pourrait provenir du mot "trentain", qui désignait autrefois les tissus de luxe. Mais l'origine plus communément admise vient de Prusse, où les soldats recevaient la visite de leur hiérarchie militaire tous les 31 du mois. Pour l'occasion, les soldats devaient nettoyer leur caserne de fond en comble et soigner leur présentation.

Il y a une couille dans le potage

Celle-là fait particulièrement rire les étrangers ! Mais l'origine est beaucoup moins osée. L'expression vient de Vendée, en France, où la "touille" est une cuillère servant à remuer la soupe. Les bonnes manières veulent que l'on retire cette "touille" (dont la première lettre a donc été changée) de la soupe avant de la servir.

Avoir le cafard

Au XVIe siècle, le mot français "cafard" (qui vient de l'arabe "kafir", signifiant "mécréant") désignait une personne qui n'était pas très croyante et qui faisait croire aux autres qu'elle l'était profondément. Il qualifiait également (en plus de l'insecte) une personne qui dénonce les autres. C'est ensuite le poète Charles Baudelaire qui introduit un cafard dans Les Fleurs du Mal en 1857. Parlant du diable, il écrit :

"Parfois il prend, sachant mon grand amour de l'Art,

La forme de la plus séduisante des femmes,

Et, sous de spécieux prétextes de cafard,

Accoutume ma lèvre à des philtres infâmes."

Avoir un poil dans la main

L'expression remonte au début du XIXe siècle et ses origines ne sont pas connues. Il faudra se contenter de l'image d'une personne tellement paresseuse et inactive qu'elle s'est laissé pousser un poil dans la paume de sa main.

Courir sur le haricot

Le lien entre haricot et exaspération n'est pas évident, surtout si l'on en croit l'histoire de Jack et le haricot magique, puisqu'il suffit d'un haricot géant pour courir. L'expression française est un curieux mélange d'origines diverses : le verbe "courir" signifiait "ennuyer" au XVIe siècle, et le verbe "haricoter" signifiait "être mesquin en affaires" au début du XIXe siècle.