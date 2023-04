La playlist de Pâques idéale : comment ont été écrites les plus célèbres chansons sur "Jésus" ?

Pâques approche, et quel meilleur moment que de se détendre avec des morceaux comportant le mot "Jésus" dans leurs titres ?

Un exercice tiré par les cheveux peut-être mais ces morceaux feraient une écoute idéale en ces vacances les plus saintes - surtout parce que les titres et les paroles cachent souvent des significations qui peuvent vous surprendre.

Pour être clair, il ne s'agit pas d'un exercice visant à déprécier les systèmes de croyance des gens ; simplement une plongée dans certaines chansons qui ne sont pas tout à fait ce qu'elles paraissent initialement. Et avant que quiconque ne s'énerve, n'oublions pas que le fait que si les êtres humains sont dotés du sens de l'humour, cela devrait indiquer que Dieu et Jésus en ont un aussi. Tout être créé à son image suggère fortement que nous partageons des attributs similaires.

Depeche Mode - Personal Jesus

"Votre propre Jésus personnel

Quelqu'un pour entendre vos prières

Quelqu'un qui se soucie de vous"

Bon, il fallait commencer par une évidence, mais ça reste un classique. En 1989, Depeche Mode a sorti ce single de leur album à venir "Violator", qui est devenu un favori des fans. À l'époque, le label du groupe, Mute, a placé des annonces personnelles dans les journaux locaux avec les mots "YOUR OWN PERSONAL JESUS" et un numéro de téléphone. Ceux qui appelaient pouvaient entendre le nouveau morceau.

Alors que beaucoup considèrent que la chanson parle de la commercialisation de la religion, l'auteur-compositeur en chef Martin Gore a expliqué dans une interview de Spin en 1990 qu'il ne s'agissait pas du tout de cela. Les paroles faisaient en fait référence à l'autobiographie de Priscilla Presley, "Elvis And Me".

"C'est une chanson sur le fait d'être un Jésus pour quelqu'un d'autre, quelqu'un pour vous donner de l'espoir et de l'attention", a déclaré Martin Gore. "Comment le cœur de tout le monde ressemble à un dieu d'une certaine manière, et ce n'est pas une vision très équilibrée de quelqu'un, n'est-ce pas ?"

La chanson est fréquemment en tête des listes des meilleures chansons de Depeche Mode et a été reprise à plusieurs reprises, notamment par Johnny Cash en 2022 sur son album "American IV: The Man Comes Around" et Marilyn Manson en 2004. En 2008, Hilary Duff a basé sa chanson "Reach Out" sur "Personal Jesus", en changeant les paroles en "Reach out and touch me".

Tom Waits - Chocolate Jesus

"Eh bien, je ne vais pas à l'église le dimanche

Ne me mets pas à genoux pour prier

Ne mémorise pas les livres de la Bible

J'ai ma propre voie

Je sais que Jésus m'aime

Peut-être juste un peu plus

Tomber à genoux tous les dimanches

Au magasin de bonbons de Zerelda Lee"

Un favori personnel, celui-ci…

Pour les néophytes, Chocolate Jesus fait référence aux sculptures en chocolat de Richard Manderson qui, en 1994, a créé une série de petits Jésus en chocolat fourrés au fondant à la framboise qui ont été vendus aux visiteurs d'un centre culturel australien, le Gorman House Arts Centre à Canberra. Un journal américain a condamné son acte de représenter Jésus sur un chocolat, et en réponse, Manderson a brillamment décidé de créer un véritable Jésus en chocolat grandeur nature qu'il a appelé "Trans-substantiation 2". L'œuvre a été exposée en public vers Pâques en 1994, Richard Manderson invitant le public à venir manger sa confection immaculée.

Cinq ans plus tard, Tom Waits sort la chanson "Chocolate Jesus" sur son album "Mule Variations", lauréat d'un Grammy Award. Les paroles décrivent un garçon qui se rend dans un magasin de bonbons tous les dimanches pour faire le plein de Jésus en chocolat.

Waits a déclaré qu'il avait été inspiré pour écrire cette chanson non pas après avoir découvert le travail de Manderson, mais Testamints, un produit de confiserie avec une croix imprimée dessus et un verset biblique sur l'emballage.

"Mon beau-père essayait de m'intéresser à cette entreprise commerciale - ces choses appelées Testamints", a-t-il déclaré dans une interview au David Letterman Show en 1999, tissant une autre de ses grandes histoires. "Ce sont ces petits losanges avec de petites croix dessus. Si vous êtes sur la route, ou quelque chose comme ça, et que vous ne pouvez pas adorer comme vous en avez l'habitude, ou c'est pendant la semaine, vous pouvez avoir un de ces petits Testamints, et cela vous met en contact direct avec votre puissance supérieure."

La chanson est essentiellement un coup ludique à ceux qui utilisent la religion simplement comme un mécanisme de bien-être, comparant ceux qui pratiquent hypocritement la sélection biblique uniquement pour la ruée superficielle et libératrice de conscience vers les endorphines libérées dans le cerveau lorsque les enfants dépendants obtiennent leur sucre élevé. La foi cesse alors d'être une question de foi, et davantage des maux que beaucoup commettent au nom de la religion.

George Michael - Jesus To A Child

"Et qu'ai-je appris

de toute cette douleur,

je pensais que je ne ressentirais plus jamais la même

chose"

Celui-ci n'est pas non plus ce qu'il semble être.

Sans aucun doute l'une des chansons les plus obsédantes et les plus belles de l'artiste décédé, "Jesus to a Child" est un hommage personnel qui fait référence au chagrin de George Michael suite à la perte de son premier amour, Anselmo Feleppa.

George Michael a rencontré Anselmo Feleppa alors qu'il se produisait à Rio de Janeiro en 1991 et a ensuite révélé qu'"il était le premier amour de toute [s]a vie". "J'étais plus heureux que je ne l'avais jamais été. La célébrité, l'argent, tout était fade en comparaison."

Feleppa est mort d'une hémorragie cérébrale liée au sida en 1993, et étant donné que Michael n'avait pas fait son coming out au moment de la sortie de la chanson en 1996, beaucoup ont interprété la chanson comme une ode à la foi. Une situation ironique, compte tenu des attitudes méprisables de la plupart des religions organisées envers toute déviation de l'hétéronormativité.

"Jesus to a Child" est devenu le premier single solo de George Michael à entrer dans les charts britanniques au numéro un. Jusqu'à sa mort en 2016, l'artiste dédiait la chanson à Feleppa lorsqu'il l'interprétait en direct. Après sa mort, la fondatrice de l'association caritative britannique Childline, Dame Esther Rantzen, a révélé que toutes les redevances de "Jesus to a Child" avaient été secrètement reversées à l'association caritative, qui fournit un service de conseil aux enfants et adolescents traversant des moments difficiles.

Maintenant, essayez d'écouter cette chanson et de ne pas verser une larme.

Nirvana - Jesus Doesn't Want Me For A Sunbeam

"Jésus, ne me veux pas pour un rayon de soleil

Les rayons de soleil ne sont jamais faits comme moi

Ne t'attends pas à ce que je pleure

Pour toutes les raisons pour lesquelles tu as dû mourir

Ne demande jamais ton amour pour moi"

Enregistrée à l'origine par le groupe écossais The Vaselines, cette chanson reste plus connue pour la reprise de Nirvana, qui a changé le titre original de "Jesus Wants Me for a Sunbeam" en "Jesus Doesn't Want Me for a Sunbeam".

The Vaselines a conçu la chanson comme une parodie de l'hymne chrétien pour enfants "I'll Be a Sunbeam" et la version de Nirvana semble prendre ce relais et même aller plus loin, étant donné que Kurt Cobain et le groupe étaient franchement engagés contre l'homophobie et le sexisme. Cobain a même dit qu'il aurait aimé être gay juste pour faire chier les homophobes, et qu'il portait souvent des robes pour protester contre le sexisme.

"Porter une robe montre que je peux être aussi féminin que je le veux", a-t-il déclaré au LA Times, dans un clin d'œil aux courants machos qu'il détestait dans la scène rock. "Je suis un hétérosexuel... gros problème. Mais si j'étais homosexuel, ça n'aurait pas d'importance non plus."

Il a également admis avoir peint au pistolet "Dieu est gay" dans sa ville natale d'Aberdeen, et a déclaré à plusieurs reprises qu'il n'avait pas le temps pour toute forme de comportement apathique. "Je suis dégoûté par ce que nous laissons faire, de voir à quel point nous sommes veules, léthargiques et coupables de ne pas nous opposer au racisme, au sexisme et à tous ces autres 'ismes' dont la contre-culture se plaint depuis des années alors qu'ils sont assis et imposent ces mêmes attitudes tous les soirs sur leurs télévisions et dans les magazines."

Pour Nirvana, "Jesus Doesn't Want Me for a Sunbeam" était une chanson sur le rejet d'un système de croyance hypocrite qui ne célèbre pas la tolérance qu'il prêche. Parce que les rayons de soleil "ne sont jamais faits comme moi".

The Flaming Lips - Jesus Shootin' Heroin

Avant d'en venir aux conclusions hâtives et penser que cette chanson comme une provocation enfantine, arrêtez-vous pour considérer les histoires derrière les chansons précédentes et ouvrez l'esprit (et les oreilles) à celle-ci. Commençons par les paroles :

"Eh bien, je n'ai jamais vraiment compris les religions

Sauf que cela semble être une bonne raison de tuer

Tout le monde a ses propres conceptions

Et vous savez, ils comprendront toujours Ces jours-ci , j'ai des aiguilles

sous la peau

S'il y a des prêtres à votre fête

Et que vous jouez aux cartes qui sont numérotées

Et que vous n'avez aucune raison de le penser

Jusqu'à ce que vos chances soient découvertes

Dites-moi que je dois croire en

Jésus qui tire de l'héroïne

La police de New York

a pourchassé un garçon, à travers le parc

Dans un cas d'identité erronée

Ils lui ont enfoncé une balle dans le cœur

J'ai rencontré Mary, au coin des lampadaires

Elle m'a demandé si je monterais dans sa chambre

Je lui ai dit que je n'avais pas d'argent

Elle a dit qu'elle devait partir très bientôt

J'ai décidé que j'irais à

Jésus qui tire de l'héroïne"

Tirée du premier album des Flaming Lips en 1986, "Hear It Is", la chanson est moins la comparaison de la religion à une drogue, et plus un commentaire sur la corruption de la religion et sur la façon dont la frustration prévaut lorsque la société reste complaisante face à la souffrance. Cela ou cela pourrait être lu comme une déclaration pessimiste qui déclare que même Jésus serait en train de tirer dessus compte tenu de l'état actuel du monde.

Quelle que soit la façon dont vous choisissez de l'interpréter, le leader Wayne Coyne a maintenu un sens de l'humour et une distance sains vis-à-vis de "Jesus Shootin' Heroin", déclarant à la Red Bull Music Academy en 2017 : "Je pense que nous voulions paraître menaçants et profonds. et représentent une version sombre et indescriptible de la vie dans la Bible Belt ou quelque chose comme ça. (…) C'est juste une chanson tellement étrange et je pourrais comprendre pourquoi les gens penseraient que quelque chose ne va pas et que nous sommes bizarres... C'est prétentieux tout à la fois."

Qu'elle soit prétentieuse ou bizarre, c'est une chanson sous-estimée qui mérite - comme les précédentes - d'être inclue dans votre playlist de Pâques. Si vous en voulez plus, consultez notre guide culturel de Pâques pour trouver le livre, la série, le film et la recette idéaux pour cette fête des plus sacrées.