Deux fois nommé "l'homme le plus sexy du monde" par le magazine People, Brad Pitt fête aujourd'hui ses 60 ans. Mais que se passe-t-il lorsqu'un sex-symbol hollywoodien vieillit ?

Il est difficile de le croire, mais Brad Pitt vient d'avoir 60 ans.

La star hollywoodienne fête son anniversaire le 18 décembre et entre dans sa septième décennie en étant "plus beau que jamais", si l'on en croit les innombrables titres sur son apparence juvénile.

Si les critères de beauté ont considérablement évolué depuis que Brad Pitt a fait la couverture du magazine People en tant qu'"homme le plus sexy du monde" en 1995, notre obsession pour les belles personnes ne s'est jamais démentie.

Et même s'il reste du chemin à parcourir, il est encourageant de constater que la société ne rejette plus les célébrités sexy dès qu'elles commencent à avoir quelques rides.

Cela dit, Brad Pitt est un cas d'étude intéressant sur le vieillissement à Hollywood, car il est l'un des sex-symbols par excellence de ces dernières décennies.

Brad Pitt au festival du cinéma de Venise en 1999. Francesco Proietti/AP Photo

Jeune homme, il est devenu célèbre pour son physique attirant, et son nom est devenu synonyme de beau. (Vous vous souvenez de la chanson emblématique de Shania Twain "That Don't Impress Me Much" ? Elle y taquine un prétendant qui ne l'a pas impressionnée en lui disant : "Ok, tu es Brad Pitt ?").

Brad Pitt et Jennifer Aniston en 2001. Luca Bruno/AP Photo

Sa vie amoureuse a alimenté les tabloïds : Brad Pitt et Jennifer Aniston ont été, au début des années 2000, l'un des couples les plus sexy d'Hollywood, au même titre que Britney Spears et Justin Timberlake. Par la suite, les médias ont collectivement perdu la tête lorsqu'il est entré dans l'ère Brangelina : Brad Pitt, Angelina Jolie et leurs enfants étaient assaillis par les paparazzis à tout bout de champ.

Brad Pitt et Angelina Jolie en 2016. Mark J. Terrill/AP Photo

Mais au fil des ans, Brad Pitt a montré qu'il était bien plus qu'un joli minois et un séducteur confirmé.

Il a prouvé qu'il avait des talents d'acteur dans des films cultes comme Fight Club et 12 Monkeys et est devenu l'un des enfants chéris de Quentin Tarantino avec Inglorious Basterds et Once Upon a Time in Hollywood, ce dernier lui ayant valu son premier Oscar d'acteur.

Brad Pitt reçoit l'Oscar du Meilleur Acteur dans un Second Rôle, pour son rôle dans 'Il Etait une Fois à Hollywood", en 2020 Jordan Strauss/2020 Invision

Brad Pitt est un sculpteur, un homme d'affaires prospère et un investisseur avisé, à la tête d'un empire immobilier qui vaut aujourd'hui 72 millions de dollars (66 millions d'euros), une société de production oscarisée (créée avec Jennifer Aniston), une entreprise viticole française (qui fait actuellement l'objet d'une bataille juridique brutale avec Angelina Jolie) et même une ligne de produits de beauté de luxe.

Sa carrière d'acteur s'est ralentie ces dernières années, bien qu'il ait joué dans Babylon et Bullet Train en 2022 et qu'il ait un nouveau film en préparation avec George Clooney, prévu pour l'année prochaine.

Il avait pourtant déclaré à GQ l'année dernière : "Je suis sur ma dernière ligne droite, ce sera sûrement mon dernier semestre ou trimestre".

Brad Pitt a heureusement été épargné par la nouvelle obsession d'Hollywood de faire vieillir les acteurs dans les films, et continue de décrocher de nombreux rôles principaux, comme son dernier dans un film à venir sur les courses de Formule 1.

Brad Pitt en juin 2023, en tournage au Royaume-Uni, pour son prochain film sur la Formule 1 Christian Bruna/AP Photo

Depuis son divorce avec Angelina Jolie en 2016, l'acteur a déclaré qu'il se concentrait davantage sur lui-même.

Il a refusé le rôle principal dans le dernier film de David Fincher, The Killer, selon le réalisateur, parce que le film était "trop nihiliste" pour lui.

Il est également sobre depuis sept ans et a déclaré avoir arrêté de fumer pendant la pandémie.

Serait-ce là le secret de sa jeunesse éternelle ? Peut-être est-il né avec. Peut-être est-ce dû à la crème hydratante à 320 dollars (293 €) de sa marque de soins Le Domaine.

Quoi qu'il en soit, nous saluons l'homme deux fois nommé "le plus sexy de la planète" à l'occasion de son 60ème anniversaire et lui souhaitons de continuer à faire la une des journaux pour sa beauté à l'avenir.