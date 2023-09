Trois "brogres" auront la chance de passer deux nuits dans un marais "réel" des Highlands écossais, décoré pour ressembler à la maison de Shrek.

Si vous avez toujours rêvé de passer la nuit dans la demeure boueuse de Shrek, vous avez de la chance : Airbnb offre un séjour de deux nuits à trois "brogres" chanceux dans une maquette grandeur nature des quartiers douillets de l'ogre.

Les visiteurs peuvent dîner à la lumière des bougies de cire d'oreille dans le marais de Shrek Airbnb/Alix McIntosh

L'annonce, publiée mardi 26 septembre, est rédigée par la voix de l'âne, le fidèle acolyte de Shrek, qui "garde le marais" pour Shrek à l'occasion d'Halloween.

"Je garde les marais pendant l'absence de Shrek pour Halloween, et je suis absolument ravi de vous inviter à passer un séjour digne d'un conte de fées", peut-on lire dans la description.

Ne faites pas attention aux panneaux "Beware", ils ne servent qu'à décorer, selon l'annonce Airbnb du marais de Shrek Airbnb/Alix McIntosh

Les hôtes sont invités à se détendre à la lumière d'une bougie en cire d'oreille, à déguster un parfait (un entremets glacé français sans cuisson, à base de crème fraîche, d'œufs, et d'un ingrédient servant à l'aromatiser) et à s'empiffrer de gaufres fraîchement préparées (vraisemblablement par l'âne), le matin.

L'annonce n'est ouverte que pour un seul séjour, du 27 au 29 octobre. Les amateurs d'ogres peuvent demander à réserver leur séjour à partir du 13 octobre à 18 heures GMT.

L'annonce précise que le marais peut accueillir jusqu'à trois personnes.

L'intérieur du marais de Shrek Airbnb/Alix McIntosh

Le marais de Shrek est répertorié sur Airbnb et hébergé par Donkey, le fidèle acolyte de Shrek Airbnb/Alix McIntosh

La propriété est détenue et exploitée de manière indépendante par le domaine Ardverikie dans les Highlands écossais, qui a été rendu célèbre par le domaine fictif de Glenbogle dans la série de la BBC "Monarch of the Glen".

Shrek's Swamp est l'une des nombreuses annonces inspirées de la culture pop publiées par Airbnb ces derniers mois.

Des célébrités comme Gwenyth Paltrow et Issa Rae ont mis en ligne leur maison ; Seth Rogen a proposé de faire de la poterie avec ses fans par l'intermédiaire du site ; DJ Khaled a offert un séjour dans son placard à chaussures. Des lieux fictifs issus de séries populaires ont également été répertoriés, comme la maison de rêve de Barbie à Malibu et le pub préféré de Ted Lasso.