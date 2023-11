La Saatchi Gallery présente deux nouvelles expositions hivernales, l'une consacrée à l'œuvre monumentale du couple d'artistes Christo et Jeanne-Claude, l'autre à une série de sculptrices représentatives de la création des dernières décennies.

La Saatchi Gallery de Londres accueille deux nouvelles expositions hivernales : l'une consacrée à un duo d'artistes qui a marqué les esprits, à très grande échelle, l'autre célèbrant les sculptrices.

"Boundless" est une rétrospective mettant en lumière la créativité de Christo et Jeanne-Claude, conjoints dans la vie et partenaires artistiques, aujourd'hui disparus. Parmi leurs œuvres, l'empaquetage de monuments comme le Reichstag à Berlin.

L'héritage de Christo et Jeanne-Claude perdure

"Christo lui-même ne pouvait pas vraiment dire ce qui l'avait poussé à empaqueter, mais à un moment donné, il a commencé à le faire pour de petits objets et cela a pris de plus en plus d'ampleur," nous explique Matthias Koddenberg, de la Christo and Jeanne-Claude Foundation. "Puis il a quitté l'espace des galeries et des musées pour réaliser des projets dans le paysage et dans la ville, pour que les gens soient confrontés à l'art," précise-t-il.

En 2021, l'Arc de Triomphe, à Paris, d'une hauteur de 50 mètres, est empaqueté. Christo et Jeanne-Claude en rêvaient depuis qu'ils avaient loué un appartement à proximité dans les années 1960, mais ce rêve n'a pu se concrétiser de leur vivant. Leur photographe Wolfgang Volz -lui - en a été témoin. "J'aurais aimé qu'ils aient la chance d'être présents le jour de l'inauguration car je suis sûr qu'ils l'auraient beaucoup appréciée," fait-il remarquer.

Wolfgang Volz, le photographe de Christo et Jeanne-Claude, admire une photo de l'Arc de Triomphe à Paris, lorsqu'il a été emballé en 2021 Euronews

La dimension artistique du couple perdure aujourd'hui. Un autre de leurs projets, le Mastaba, pourrait encore voir le jour. Une maquette est présentée à la Saatchi Gallery.

"Ce concept est né dans les années 1970," nous indique Lily Waterton, Senior Programming Executive à la Saatchi Gallery. "Il s'agit d'une grande pyramide construite avec des barils de pétrole empilés : Christo rêvait qu'elle soit plus grande que les pyramides de Gizeh," souligne-t-elle.

Le regard de sculptrices sur leur temps

L'autre exposition hivernale de la Saatchi Gallery présente les œuvres de près de 30 sculptrices.

"If Not Now, When?" explore le thème du temps, en particulier l'urgence de grandes questions comme le changement climatique et les ressources naturelles.

Anna Frances Douglas, co-conservatrice de l'exposition nous décrit le travail de l'artiste britannique Deborah Duffin. "Elle se concentre particulièrement sur les composants électriques," déclare-t-elle. "L'extraction dans le monde entier des ressources nécessaires pour produire nos gadgets informatiques est tout simplement incompréhensible," estime-t-elle. "L'artiste attire l'attention, grâce à la légèreté de son travail, sur la fragilité de ces ressources," ajoute-t-elle.

Anna Frances Douglas, co-conservatrice de l'exposition, nous présente une œuvre de Deborah Duffin Euronews

"If Not Now, When?" et "Christo and Jeanne-Claude: Boundless" sont à découvrir à la Saatchi Gallery de Londres jusqu'au 22 janvier prochain.