Quel est le mot de l'année 2023 selon Merriam-Webster ?

Merriam-Webster a choisi le mot de l'année qui reflète l'un des principaux enjeux de 2023 : la distinction entre les "vrais" et les "faux"...

Le mot de l'année reflète les préoccupations de l'époque. À l'ère de la post-vérité, du ChatGPT et des "deepfakes", la frontière entre le "vrai" et le "faux" est de plus en plus floue.

Il est donc tout à fait approprié que la société d'édition américaine, "Merriam-Webster" ait élu "authentique" comme mot de l'année 2023.

Selon "Merriam-Webster", le mot "authentique" a plusieurs significations, notamment "pas faux ou imité", synonyme de réel et honnête, et aussi "fidèle à sa propre personnalité, à son propre esprit ou à son propre caractère".

Bien qu'il s'agisse clairement d'une qualité souhaitable, l'authenticité est difficile à définir et fait l'objet de débats.

Les recherches pour ce mot ont toujours été fréquentes sur le site du dictionnaire, mais elles ont atteint de nouveaux sommets au cours de cette année, selon le lexicologue et rédacteur en chef, Peter Sokolowski.

"En 2023, nous assistons à une sorte de crise de l'authenticité", a-t-il déclaré avant l'annonce du mot de l'année. "Ce que nous réalisons, c'est que lorsque nous remettons en question l'authenticité, nous la valorisons encore plus".

En effet, le mot "authentique" s'est beaucoup popularisé en 2023, alimenté par les actualités et les conversations sur l'IA, la culture des célébrités, l'identité et les réseaux sociaux. C'était non seulement l'année de l'intelligence artificielle, mais aussi un moment où le fabricant de ChatGPT, OpenAI, a subi une crise de leadership.

Par ailleurs, Elon Musk, lors du Sommet Mondial des Gouvernements, qui s'est tenu en février à Dubaï, a exhorté les chefs d'entreprise, les hommes politiques, les ministres et autres dirigeants à "s'exprimer de manière authentique" sur les médias sociaux en gérant leurs propres comptes.

Libre à chacun d'interpréter ces propos, compte tenu de la désinformation rampante sur la plateforme, ainsi que de l'augmentation des contenus antisémites sur X depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Selon l'Anti-Defamation League, les contenus antisémites ont augmenté de plus de 919 % sur X, depuis l'attaque du 7 octobre.

"Authentique" suit le choix de "gaslighting" en 2022 et 2023 marque le 20ème anniversaire du choix d'un mot de l'année par Merriam-Webster.

Peter Sokolowski et ses collègues ont sélectionné une série de mots majeurs qui ont également été très utilisés au cours de l'année 2023.

Il s'agit notamment de "X" (les recherches ont grimpé en flèche en juillet après le changement de marque de Twitter par Elon Musk), "EGOT" (terme désignant un artiste ayant remporté les quatre récompenses majeures aux Etats-Unis (Emmy, Oscar, Grammy et Tony), mis en lumière en février dernier, lorsque Viola Davis a obtenu ce rare statut avec un Grammy) et "Elemental", le titre d'un nouveau film Pixar dont les recherches ont explosé en juin.

La liste des principaux mots de 2023 est complétée par :

RIZZ: en argot, ce mot anglais signifie "charme ou attrait romantique", et semble être l'abréviation de "charisma" (charisme).

DEEPFAKE: la définition de "Merriam-Webster" est "une image ou un enregistrement qui a été modifié et manipulé de manière convaincante pour montrer quelqu'un faisant ou disant quelque chose qui n'a pas été réellement fait ou dit". L'intérêt pour ce mot s'est accru après que les avocats d'Elon Musk, dans le cadre d'un procès contre Tesla, ont déclaré qu'il était souvent le sujet de vidéos "deepfake", puis après qu'une photo de Ryan Reynolds est apparue dans une fausse publicité de Tesla générée par l'intelligence artificielle.

CORONATION (couronnement): le couronnement du roi Charles III, le 6 mai, a fait grimper les recherches sur ce mot de 15 681 % par rapport à l'année dernière.

DYSTOPIAN (dystopien): le chaos climatique a suscité un intérêt accru pour ce mot, de même pour de nombreux livres, films et émissions de télévision.

IMPLODE (imploser): l'implosion, le 18 juin, du submersible Titan lors d'une expédition commerciale visant à explorer l'épave du Titanic a fait grimper en flèche le nombre de recherches sur ce mot qui signifie "éclater vers l'intérieur".

DOPPELGANGER: "Merriam-Webster" le définit comme un "double", un "alter ego" ou une "copie fantôme". Il est issu du folklore allemand. L'intérêt pour ce terme a été suscité par le dernier livre de Naomi Klein, "Doppelganger : A Trip Into the Mirror World", publié cette année.

COVENANT (engagment): les recherches sur le mot signifiant "un accord généralement formel, solennel et contraignant" ont augmenté le 27 mars, après une fusillade meurtrière à la Covenant School de Nashville, dans le Tennessee. Le tireur, un ancien élève, a été abattu par la police après avoir tué trois élèves et trois adultes.

INDICT (inculper): l'ancien président, Donald Trump, a été inculpé dans quatre affaires en cours d'examen par le système judiciaire, et les recherches du mot "inculper" ont augmenté de 9440 % le 30 mars, lorsqu'un grand jury de la ville de New York a inculpé l'ancien président dans une affaire de fraude financière. L'inculpation est définie comme "le fait d'accuser d'un crime par le biais d'un jury dans le respect de la loi".

KIBBUTZ: Après les attaques du Hamas du 7 octobre, les recherches sur ce terme désignant "une ferme communale en Israël" ont augmenté sensiblement.

DEADNAME (nom-mort): Ce que "Merriam-Webster" définit comme "le nom qu'une personne transgenre a reçu à la naissance et qu'elle n'utilise plus après sa transition" a suscité un vif intérêt. Les consultations ont fait suite à une avalanche de lois visant à restreindre les droits des personnes LGBTQ+ aux États-Unis.