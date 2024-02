AC/DC retourne en Europe pour sa première tournée en huit ans

Le groupe 'Back in Black' traversera le continent avec un casting quelque peu modifié.

Le groupe australien, AC/DC, a annoncé une nouvelle tournée européenne. Il s'agit de leur première tournée depuis huit ans et deux nouveaux membres feront leur apparition sur scène.

La tournée POWER UP débutera en Allemagne le 17 mai et traversera l'Europe avec des dates en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, en Autriche, en Suisse, en Angleterre, en Slovaquie et en France, avant de s'achever à Dublin le 17 août.

C'est la première fois que les rockeurs de "Highway to Hell" tournent en Europe depuis 2016 et la première occasion de montrer au continent leur album de 2020 "Power Up".

La tournée marque également le 50e anniversaire du groupe, formé par les frères australiens, Malcolm et Angus Young, à la fin de l'année 1973 et dont le premier concert officiel a eu lieu la veille du Nouvel An.

Le frère fondateur Malcolm est décédé en 2017 et Angus est toujours le leader du groupe aux côtés de Brian Johnson, qui a longtemps été le chanteur du groupe.

Brian Johnson, chanteur d'AC/DC, et Angus Young, guitariste, se produisent au Southern Star Amphitheater de Houston, le 12 octobre 1985 Timothy Bullard/1985 AP

Le groupe a encore changé depuis la dernière fois qu'AC/DC est venu en Europe. Phil Rudd, batteur de longue date, a rejoint le groupe en 2020 pour enregistrer l'album le plus récent, mais il s'est retiré des tournées.

Matt Laug, batteur de tournée expérimenté, remplacera Phil Rudd sur la route.

De même, le bassiste, Cliff Williams, qui a réintégré le groupe pour le nouvel album après l'avoir quitté en 2016, ne participera pas à la tournée. Cliff Williams s'est également retiré des tournées, bien qu'il se soit produit avec le groupe à la fin de l'année dernière pour le festival de musique Power Trip.

À la place de Cliff Williams, l'ancien bassiste de Jane's Addiction, Chris Chaney, s'occupera des basses. Les deux nouveaux musiciens, Laug et Chaney, ont déjà travaillé avec les célèbres musiciens Alanis Morissette et Slash.