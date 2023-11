Austin, la ville de la musique live

Le musicien Foy Vance découvre le Texas et fait étape à Austin, où toute une foisonnante scène musicale anime la ville dans de nombreux concerts.

PUBLICITÉ

Austin abrite des centaines de lieux de concerts et des festivals de musique de classe mondiale, tels que "South by Southwest" et "Austin City Limits".

C'est une des destinations touristiques les plus populaires du pays et une ville débordante d'énergie. Clementine et Bethany, de Twisted Texas, proposent de la découvrir en bus, pour une excursion unique :

"C'est un moment de folie, sans ennui. Il combine tout ce que nous aimons à Austin : la bière artisanale, la nourriture, la musique live", détaille Clementine.

"Suivez votre oreille"

"Nous nous efforçons de faire en sorte que chaque tournée soit spéciale, expliquent nos guides. Nous sommes la capitale mondiale de la musique live. Il est donc tout à fait logique d'organiser une tournée funky, basée sur la musique ! "

Selon elles, les artistes, la musique, la danse, la poésie et la peinture constituent l'épine dorsale de cette ville. "Souvent, les meilleures choses qui se passent ici, on les découvre par hasard. Il suffit d'entrer dans un bar et de voir ce qui se passe. Suivez votre oreille !"

Austin s'enorgueillit d'avoir de la musique live partout, comme dans la sixième rue. On peut s'y promener tout en écoutant de la musique.

Barbecue et musique live

Nous rencontrons le maire d'Austin, Kirk Watson, qui nous explique ce qui rend Austin si attrayante sur le plan musical :

"Il y a un haut niveau de créativité et beaucoup de gens veulent cette créativité. Austin s'efforce donc de l'encourager. Et lorsque nous parlons de la raison pour laquelle nous sommes une capitale de la musique, vous ne pouvez pas oublier le festival South by Southwest".

Selon le maire, Austin est aussi une étape incontournable pour les gastronomes.

"Si vous voulez manger, vous avez le choix entre de nombreux food trucks et des restaurants étoilés. Il y a tout ce qu'il faut".

Un sentiment partagé par l'auteur-compositeur Bonnie Bishop, lauréate d'un Grammy, qui nous en dit plus sur la scène musicale d'Austin et son histoire culturelle. "Vous ne pouvez pas venir au Texas sans essayer le barbecue. C'est comme venir au Texas sans écouter de la musique live", explique-t-elle.

Elle nous emmène dans l'emblématique restaurant "la Barbecue". Ce qui le rend si spécial, c'est qu'il appartient à une femme et qu'il a une femme cheffe, ce qui est inhabituel.

"Tout dans ce restaurant prend la tradition à rebrousse-poil, à l'image d'Austin. C'est comme une enclave anti-conformiste au sein du Texas", dit-elle en riant.

Willie Nelson est considéré comme le parrain au Texas ; il y a des autocollants sur les pare-chocs qui disent "Willie Nelson for President" (Willie Nelson président).

En 1971, Willie est retourné au Texas et a décidé d'organiser son propre festival, qu'il a appelé le "Willie Nelson 4th of July Picnic". Pour Bonnie, "ce festival a appris à tout le monde qu'il y a une énorme base de fans pour la musique que nous faisons au Texas".

Austin est rare, et ses habitants le disent avec fierté. Être la capitale de la musique live n'est pas une plaisanterie pour les habitants de cette ville. Après en avoir pris plein les yeux et les oreilles, nous comprenons pourquoi ce lieu emblématique se distingue comme il le fait, avec tant de choses à voir, à entendre, à manger et à expérimenter. Austin vous permet de créer votre propre bande-son.