Des "touristes de la sécheresse" viennent observer l'église du XIe siècle qui a été submergée il y a 60 ans.

Une église du village espagnol englouti de Sant Romà de Sau a émergé des eaux d'un réservoir.

Inondé il y a 60 ans pour former le réservoir de Sau, qui assure l'approvisionnement en eau de la ville de Barcelone, le sommet de la tour de trois étages de l'église émerge habituellement de la surface. Aujourd'hui, l'édifice du XIe siècle se tient fermement sur la terre ferme et a commencé à attirer des "touristes de la sécheresse".

"C'est incroyable à quel point le niveau de l'eau a baissé", confie Sergio Iberico, qui visite souvent le réservoir.

"Je me souviens avoir pagayé ici et le niveau de l'eau était à la hauteur de la fenêtre du clocher de l'église", raconte-t-il.

Le niveau actuel du réservoir de Sau n'est que de 6 % de sa capacité. L'année dernière, à la même époque, il était d'environ 19 % et la moyenne du mois de janvier est habituellement supérieure à 90 %.

Antonio Rodriguez, qui vit à proximité du réservoir, explique que la baisse du niveau de l'eau l'inquiète pour lui et sa famille.

"L'eau s'épuise. Je limite déjà ma consommation d'eau, je n'utilise que ce qui est nécessaire", explique-t-il. "Mais nous manquons d'eau".

L'église de Sant Romà de Sau n'est qu'un des signes de l'urgence de la sécheresse à laquelle le pays est confronté.

La sécheresse entraîne une hausse des factures d'eau et des prix des denrées alimentaires

Les régions d'Espagne les plus touchées par cette sécheresse prolongée sont l'Andalousie et la Catalogne, qui sont toutes deux d'importantes zones agricoles et productrices de denrées alimentaires.

En Catalogne, la sécheresse dure depuis trois ans et il ne reste plus que 17 % des réserves d'eau de la région. Si ce chiffre tombe à 16 %, le gouvernement catalan devra déclarer l'état d'urgence et imposer des restrictions plus strictes sur l'utilisation de l'eau par les ménages.

Les factures d'eau ont déjà augmenté et l'utilisation de l'eau pour l'agriculture est limitée. Les parcs ne sont plus arrosés, les fontaines sont à sec et il est interdit de remplir les piscines privées.

Le prix de l'huile d'olive en Espagne a atteint un niveau record AP Photo/Bernat Armangue, File

Certains gymnases de la région ont commencé à faire payer un supplément pour l'utilisation de leurs piscines, tandis que d'autres les ont complètement fermées.

L'impact de la sécheresse se reflète également dans l'augmentation du prix des fruits, des légumes et de l'huile d'olive dans tout le pays. Le prix de l'huile d'olive, en particulier, a atteint un niveau record, augmentant de plus de 50 % par rapport à l'année dernière. De nombreux magasins espagnols ont commencé à apposer des étiquettes de sécurité sur les bouteilles.

Le dessalement peut-il résoudre le problème de la sécheresse en Espagne ?

Barcelone abrite également la plus grande usine de dessalement d'Europe, qui produit de l'eau douce à partir de la mer Méditerranée toute proche.

Laia Hernandez Lloret, porte-parole de l'usine, explique que sans elle, de strictes restrictions d'eau et l'état d'urgence auraient été mis en place dans la région, il y a au moins six mois. Des millions de touristes et d'habitants de Barcelone n'auraient pas eu assez d'eau.

"À partir de 100 litres d'eau salée, nous obtenons 45 litres d'eau douce. Actuellement, cette usine de dessalement produit environ 20 % de l'eau douce dont Barcelone a besoin", explique Carlos Miguel, directeur de l'usine de Llobregat.

Un ouvrier marche sur le pipeline qui transporte l'eau de mer vers les filtres de la plus grande usine de dessalement d'Europe, à Barcelone AP Photo/Emilio Morenatti

"Mais", ajoute-t-il, "l'usine fonctionne actuellement à plein régime et ne peut plus dessaler d'eau".

Il est peu probable que la transformation de l'eau de mer en eau douce suffise à résoudre le problème de la sécheresse en Espagne. Ce processus est trop lent, trop coûteux et consomme beaucoup d'énergie. À moins que cette énergie ne provienne de sources renouvelables, la pollution causée par le dessalement accélérera également le changement climatique qui contribue aux pénuries d'eau.

Pourtant, alors que le problème persiste, l'Espagne prévoit de construire deux nouvelles usines de dessalement dans les régions les plus touchées : l'Andalousie et la Catalogne.