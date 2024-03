Eurovision 2024 : Israël accepte de modifier les paroles de la chanson controversée "October Rain" de sa candidate

Menacé d'exclusion, Israël a finalement accepté de modifier le début de la chanson que le pays présentera à l'Eurovision.

Après le refus de deux propositions de chansons, jugées trop politiques et donc contraires aux règles de neutralité politique, Israël a accepté un compromis pour participer à l'Eurovision, en mai prochain.

L'"Union européenne de radio-télévision" (UER), l'organisme qui organise le célèbre concours, avait déjà laissé entendre qu'elle pourrait rejeter la candidature d'Israël, la chanteuse russo-israélienne de 20 ans, Eden Golan, en raison du caractère "politique" de sa chanson.

La chanson en question, "October Rain", fait référence aux victimes de l'attaque du 7 octobre du Hamas contre le sud d'Israël, avec des paroles telles que : "Il n'y a plus d'air à respirer / Il n'y a pas de place pour moi" et "c'étaient tous de bons enfants, chacun d'entre eux".

La chanson fait également référence aux "fleurs", qui sont souvent utilisées comme code militaire pour désigner les victimes de la guerre.

Le radiodiffuseur israélien, "KAN", avait initialement déclaré qu'il se retirerait de la compétition de cette année si les organisateurs de l'événement tentaient de censurer sa chanson. Le président du pays, Isaac Herzog, a affirmé que la voix d'Israël devait être entendue sur la scène de l'Eurovision.

Il a depuis affirmé que les "ajustements nécessaires" devraient être apportés à "October Rain", afin qu'elle soit autorisée à participer au concours. Aujourd'hui, le radiodiffuseur public israélien a présenté une demande de modification des paroles de sa chanson.

La "KAN" a indiqué qu'elle avait demandé aux auteurs d'"October Rain" et de la deuxième chanson finaliste, "Dance Forever", de revoir leurs paroles tout en préservant leur liberté artistique. Elle choisira ensuite officiellement une chanson à envoyer au comité de l'Eurovision.

Le radiodiffuseur israélien a précisé qu'il avait accepté de procéder à ces changements à la demande d'Isaac Herzog.

"Le président a souligné qu'en cette période particulière, où ceux qui nous haïssent cherchent à écarter et à boycotter l'État d'Israël sur toutes les scènes, Israël doit faire entendre sa voix avec fierté, la tête haute, et hisser son drapeau dans tous les forums mondiaux, en particulier cette année", explique la "KAN".

La chanson sera dévoilée le 10 mars.

L'inclusion d'Israël a suscité une vive controverse.

En janvier, une lettre ouverte a été adressée à l'UER et signée par plus de 1 000 artistes suédois, demandant le retrait d'Israël de la compétition. Dans d'autres pays de l'Eurovision, des chanteurs ont également demandé la suspension d'Israël en raison de la guerre à Gaza, notamment les artistes islandais, finlandais, norvégiens et danois. Par ailleurs, Helen Mirren, Gene Simmons, Sharon Osbourne et Boy George ont signé une lettre ouverte demandant aux organisateurs de l'Eurovision d'autoriser Israël à concourir cette année.

Ce n'est pas la première fois que l'UER oblige les représentants nationaux à modifier leurs paroles, l'exemple le plus récent étant celui de la Géorgie, en 2009. En effet, la Géorgie s'est retirée de l'événement après que sa proposition de chanson - "We Don't Wanna Put In" - a été rejetée en raison de sa référence évidente au président russe.

L'UER s'est précédemment présentée comme "une organisation membre apolitique" qui "s'engage à défendre les valeurs du service public".

Cependant, elle a été qualifiée d'hypocrite car elle a interdit à la Russie de participer au concours, en 2022 en raison de son invasion massive de l'Ukraine et de la Biélorussie l'année précédente.

Le concours Eurovision de la chanson se déroulera du 7 au 11 mai dans la ville suédoise de Malmö.