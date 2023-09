Lego abandonne son projet de fabriquer des briques en plastique recyclé

Par Euronews Green avec AP

Après deux ans de tests, le plus grand fabricant de jouets au monde n'a pas réussi à fabriquer des briques qui réduisent les émissions de carbone.

L'entreprise danoise a déclaré lundi qu'elle avait "décidé de ne pas aller de l'avant" dans la fabrication de ses briques colorées à partir de bouteilles en plastique recyclées en polyéthylène téréphtalate, connu sous le nom de PET.

Après plus de deux ans d'essais, elle a constaté que ce matériau ne réduisait pas les émissions de carbone.

Le plus grand fabricant de jouets au monde a néanmoins déclaré qu'il restait déterminé à trouver des matériaux durables pour ses briques Lego, en fixant l'échéance à 2032.

Quelles sont les alternatives durables explorées par Lego ?

Il y a deux ans, le groupe privé, qui fabrique ses briques en plastique à base de pétrole, a commencé à étudier la possibilité de passer à des bouteilles en plastique recyclé en PET, dont la qualité ne se dégrade pas, lorsqu'elles sont recyclées.

Lego a investi "plus de 1,2 milliard de dollars [1,13 milliard d'euros] dans des initiatives de développement durable" dans le cadre de ses efforts visant à passer à des matériaux plus durables et à réduire ses émissions de carbone de 37 % d'ici à 2032.

La société a affirmé qu'elle "testait et développait actuellement des briques Lego fabriquées à partir d'une gamme de matériaux durables alternatifs, y compris d'autres plastiques recyclés et des plastiques fabriqués à partir de sources alternatives telles que l'e-méthanol".

Qu'est-ce que l'e-méthanol ?

Également connu sous le nom de méthanol vert, l'e-méthanol est composé de dioxyde de carbone et d'hydrogène résiduels, créés en utilisant de l'énergie renouvelable pour diviser les molécules d'eau.

Lego a déclaré qu'il continuerait à utiliser le bio-polypropylène, la variante durable et biologique du polyéthylène – un plastique utilisé dans tous les domaines, des emballages de produits de consommation et alimentaires aux pneus – pour les pièces des jeux Lego telles que les feuilles, les arbres et d'autres accessoires.

"Nous pensons qu'à long terme, cela encouragera la production de matières premières plus durables, telles que les huiles recyclées, et contribuera à soutenir notre transition vers des matériaux durables", a déclaré l'entreprise.

