Pablo Iglesias, l'ancien leader du parti d'extrême gauche espagnol Podemos, ouvre un bar à Madrid, passant ainsi de la politique à la vente de pintes.

Faites votre choix parmi la Marcos Margarita, le Fidel Mojito, le Ché daquiri, le Mandela Zulu, le Gramsci Negroni, le Evita Martini, le Pasionara Puerto de Valencia, le First We Take Manhattan, le Durruti Dry Martini et la Ludmila Vodka.

Cette carte des boissons est l'œuvre de nul autre que Pablo Iglesias, l'ancien leader du parti d'extrême gauche espagnol Podemos, qui a décidé de se détourner de la politique pour ouvrir un bar.

Mais il ne pouvait guère laisser ses racines politiques derrière lui : le bar s'appelle La Taberna Garibaldi, en référence au bataillon qui a défendu la République espagnole contre le soulèvement du général Francisco Franco pendant la guerre civile de 1936-1939.

"Les bars sont le dernier bastion de la classe ouvrière". Ces mots du philosophe marxiste tchéco-autrichien Karl Kautsky ornent une des affiches du bar, qui devrait ouvrir demain (19 mars) dans le quartier de Lavapiés, à Madrid.

Nous sommes impressionnés par l'attention que les médias accordent à ce modeste bar. Nous ouvrons mardi. De bonnes boissons, de la nourriture, de la musique, de la poésie et de la camaraderie. Bonne santé et liberté Garibaldinas !

Lorsque Podemos a vu le jour en 2012, ce parti issu d'un mouvement de protestation a réécrit le cours de l'histoire politique du pays en mettant fin au système bipartisan qui dominait l'Espagne.

Servir le peuple, servir des boissons

Plus d'une décennie plus tard, Pablo Iglesias choisit d'emprunter une autre voie pour défendre les droits des travailleurs : celle de la boisson. Le bar proposera également des soirées sociales et culturelles.

Pablo Iglesias n'est pas le premier à abandonner l'agitation de la scène politique pour se consacrer à un projet personnel.

Ed Balls, l'ancien ministre d'État britannique chargé des enfants, des écoles et des familles, a quitté la politique pour participer à Strictly Come Dancing, une émission de télévision dans laquelle des personnalités célèbres participent à une compétition de danse. Il présente aujourd'hui Good Morning Britain, une émission de télévision quotidienne.

D'autres ont suivi le chemin inverse, en quittant un emploi traditionnel pour se consacrer à la politique.

Alexandria Ocasio-Cortez, également connue sous ses initiales AOC, est une femme politique américaine et une militante du parti démocrate.

Elle était auparavant serveuse de bar et devait se lever pour prendre le train à 6 heures du matin pour se rendre au travail.

De même, Sarah Wiener a renoncé à sa vie de chef cuisinier célèbre pour entrer dans le monde du Parlement européen.

Sarah Wiener est membre du parti des Verts et contribue à la mise en œuvre de l'initiative "De la ferme à la table" de l'Union européenne, qui vise à rendre l'agriculture plus durable.