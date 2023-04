Notre choix d'alimentation a des conséquences importantes sur l'environnement et le changement climatique. Avec les sécheresses et les maladies qui menacent les écosystèmes, il est d'autant plus crucial que nous essayions de faire la différence avec ce que nous mangeons.

Heureusement, le régime alimentaire qui s'est avéré le plus propice à la biodiversité et à la sécurité alimentaire est celui que vous connaissez probablement déjà: selon une étude publiée le mois dernier, suivre ce régime peut combattre "l__e double fardeau du changement climatique et des maladies non transmissibles".

Comment nos choix alimentaires affectent ils l'environnement ?

La population mondiale devrait atteindre 10,9 milliards d'ici la fin du siècle. Ainsi, la production alimentaire doit augmenter de près de 50 % pour répondre à la demande d'approvisionnement, estime l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Cela risque d'entraver une croissance durable et d'exercer une pression sur les ressources naturelles. Les systèmes agricoles et alimentaires actuels sont "considérés comme un moteur majeur de la dégradation de l'environnement et du changement climatique", selon une nouvelle étude publiée dans Advances in Nutrition.

Les scientifiques grecs à l'origine de l'étude ajoutent que la production agricole occupe environ 40 % des terres mondiales. L'élevage et la culture d'aliments pour le bétail représentent 75 % de toutes les terres agricoles. En tant que tel, l'utilisation de l'irrigation, des engrais et des pesticides pourrait entraîner un épuisement des ressources naturelles et une dégradation de l'environnement, selon les chercheurs. "En outre, la production alimentaire constitue le principal consommateur d'eau douce et représente jusqu'à 30% des émissions mondiales de gaz à effet de serre."

Quelle alimentation est la meilleure pour l'environnement ?

En réponse à cette situation critique, l'étude s'est penchée sur les avantages relatifs de différents régimes alimentaires pour le développement durable et la sécurité alimentaire .

Les scientifiques issus de plusieurs universités et institutions grecques ont comparé le régime méditerranéen aux régimes de "type occidental" en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Danemark et en Suède. Leurs recherches ont conclu que le régime méditerranéen est le meilleur pour notre planète. Utilisé dans des pays comme l'Italie, Chypre et la Grèce, il s'est avéré le plus favorable à la biodiversité et à la diversité des plantes alimentaires.

Le régime méditerranéen est meilleur pour la biodiversité

Le régime méditerranéen est riche en aliments à base de plantes comme les légumes, les fruits et les céréales - bien qu'il existe de nombreuses variations entre les pays. Il est également généralement faible dans la consommation de produits animaux. Cela signifie qu'il présente des avantages pour notre santé, comme la réduction du risque de maladies chroniques, ainsi qu'un faible impact environnemental.

L'étude a montré que la biodiversité agricole et la diversité des variétés et des espèces de plantes alimentaires étaient plus élevées dans le régime méditerranéen que dans les régimes alimentaires de type occidental. Les chercheurs ont également découvert que ce régime alimentaire "est associé à une réduction des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau, de l'utilisation des sols et des besoins énergétiques".

Le régime alimentaire occidental - que les scientifiques identifient comme contenant beaucoup de viande, de produits laitiers et d'aliments transformés - est basé sur des méthodes de production agricole qui "nuisent aux écosystèmes, augmentent l'utilisation de combustibles fossiles et augmentent les émissions de gaz à effet de serre". L'étude conclut que l'adoption du régime méditerranéen pourrait aider à établir un environnement plus riche en biodiversité et à réduire la pression sur les ressources naturelles.

Comment suivre un régime méditerranéen

Pour suivre un régime méditerranéen, vous devez faire des fruits et des légumes vos aliments de base, ainsi que des grains entiers comme l'avoine, le riz brun et le pain de blé entier. Les légumineuses comme les haricots, les lentilles et les pois chiches sont une excellente source de protéines. Vous devez également inclure des graisses saines comme l'huile d'olive et les avocats.

Les aliments que vous devriez réduire comprennent la viande transformée, comme les saucisses et les hot-dogs, et les céréales raffinées comme celles contenues dans le pain blanc. Le régime méditerranéen est également pauvre en aliments hautement transformés comme les plats cuisinés et en produits contenant du sucre ajouté comme les boissons gazeuses.