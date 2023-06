Une nouvelle loi de l'UE oblige les fabricants de smartphones à fabriquer des batteries réparables

Les fabricants de smartphones rendent leurs batteries difficiles à remplacer. De nouvelles règles strictes de l'UE vont changer cela.

L'Union européenne obligera bientôt les fabricants de smartphones à laisser les utilisateurs remplacer leurs batteries. Les nouvelles règles strictes - approuvées par le Parlement européen cette semaine - pourraient sauver des millions de téléphones de la décharge.

Chaque année, plus de 150 millions de smartphones sont jetés. Rendre les batteries plus faciles à remplacer pourrait endiguer ce déluge de déchets électroniques. Les téléphones existants scellent les batteries dans la tablette, ce qui signifie que leur remplacement peut être presque aussi coûteux que l'achat d'un nouveau téléphone.

Les nouvelles mesures contribueront à briser ce cycle de consommation galopante, a déclaré le député européen Achille Variati. "Pour la première fois, nous avons une législation sur l'économie circulaire qui couvre l'ensemble du cycle de vie d'un produit - une approche qui est bonne à la fois pour l'environnement et pour l' économie", a-t-il déclaré. "Nous nous sommes mis d'accord sur des mesures qui profitent grandement aux consommateurs : les piles fonctionneront bien, seront plus sûres et plus faciles à retirer."

Quelles sont les nouvelles règles de l'UE ?

En vertu de la législation, les consommateurs doivent pouvoir "retirer et remplacer facilement" les batteries portables utilisées dans des appareils tels que les smartphones, les tablettes et les appareils photo. Cela nécessitera une refonte importante.

Les règles de remplacement des smartphones font partie d'un système de règles plus large. Tous les véhicules électriques et les batteries industrielles rechargeables de plus de 2 kWh devront obligatoirement avoir une déclaration d'empreinte carbone, une étiquette et un passeport numérique .

Le Parlement européen a également adopté de nouveaux objectifs pour la collecte des déchets et la récupération des matériaux des batteries usagées. D'ici 2031, 61 % des déchets doivent être collectés et 95 % des matériaux doivent être récupérés des vieilles batteries portables. Les règles entreront en vigueur en 2027.

Des millions de téléphones finissent à la décharge chaque année. Canva

Qu'est-ce que l'obsolescence programmée et pourquoi est-ce un problème ?

Les téléphones portables reposent dans une décharge, dégageant des produits chimiques toxiques dans les eaux souterraines et contaminant le sol. Celles-ci mettent des années à se décomposer. Pire encore, ces téléphones morts sont un terrible gaspillage de métaux précieux comme le cobalt et le lithium.

Ces métaux doivent être extraits - souvent avec des conséquences extrêmement destructrices pour les communautés locales et les écosystèmes. Alors que la transition vers les énergies renouvelables augmente la demande de batteries , réduire la pression inutile sur les stocks existants est un impératif moral et économique. Malheureusement, de nombreux téléphones sont conçus pour cesser de fonctionner.

Avez-vous déjà senti votre téléphone devenir plus lent, ou avez-vous fouillé dans une réserve de vieux chargeurs Apple inutilisables pour trouver le bon branchement ? Alors vous avez connu les frustrations de l'obsolescence programmée.

Les fabricants limitent délibérément la durée de vie de leurs propres appareils afin de forcer les consommateurs à acheter des modèles plus récents. L'opinion publique est contre cette pratique.

Selon une étude de la Commission européenne menée l'année dernière, 77 % des citoyens de l'UE préféreraient réparer leurs appareils plutôt que de les remplacer. De plus, 79 % pensent que les fabricants devraient faciliter la réparation de leurs appareils numériques, avec un meilleur accès aux pièces détachées.