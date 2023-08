"Wildlife Photographer of the Year" : tour d'horizon des photos plébiscitées en 2023

Phoques cachés, abeilles en train de butiner ou encore un récif corallien en bonne santé, voici quelques-unes des images qui ont été récompensés parmi près de 50 000 candidatures, au "Wildlife Photographer of the Year" 2023.

Un petit tigre évacué d'Ukraine, un récif corallien en bonne santé et un rodéo en forêt ne sont que quelques-unes des images présentées dans le cadre du concours "Wildlife Photographer of the Year" (photographe de la vie sauvage de l'année) de cette année.

PUBLICITÉ

Un nombre incroyable de 49 957 photos ont été soumises par des photographes de tous âges, issus de 95 pays différents. Elles ont été jugées par un panel d'experts du monde entier.

Le concours "Wildlife Photographer of the Year" a été crée et est organisé, par le "Natural History Museum" de Londres. Le 13 octobre, 100 de ces photos extraordinaires seront présentées lors d'une exposition au musée.

Voici un aperçu de quelques-unes des images les plus primées de cette année.

Connexions coralliennes par Alex Mustard. Hautement recommandé dans la catégorie "Sous l'eau" © Alex Mustard / Wildlife Photographer of the Year

Les récifs coralliens abritent un réseau d'espèces interconnectées qui sont menacées par le changement climatique. Sur cette photo, le photographe britannique, Alex Mustard, montre la biodiversité d'un récif sain dans le détroit de Lembeh, au nord de Sulawesi, en Indonésie.

Alex aime particulièrement les gobies, une espèce de poisson habituellement craintive. Mais le photographe a réussi à en capturer un couple dans ce cadre, aux côtés des couleurs vives des gorgones, qu'ils utilisent comme refuge ou plateforme d'alimentation.

War Cub de Michał Siarek. Hautement recommandé dans la catégorie Photojournalisme © Michał Siarek / Wildlife Photographer of the Year

Michał Siarek enregistre le moment où une équipe du zoo de Poznań, en Pologne, a ouvert une caisse pour vérifier l'état d'un petit tigre évacué d'Ukraine. Le photographe polonais a documenté les efforts déployés pour sauver les animaux sauvages appartenant à des particuliers, tels que les grands félins de l'Ukraine**,** à cause del'invasion de la Russie.

"Cette nuit m'a changé", dit-il, "et c'est en entendant le cri d'un lion resté dans le camion que j'ai décidé de participer à la prochaine opération d'évacuation".

La plupart des animaux ont été sauvés des points chauds des combats dans l'est de l'Ukraine, en 2022. Ils ont été transportés d'urgence à la frontière, puis au zoo de Poznań et, enfin dans des sanctuaires à travers l'Europe. Depuis, plus de 200 animaux ont été sauvés.

Firebirds par Elza Friedländer. Hautement recommandé dans la catégorie "Comportement : Oiseaux" ©Elza Friedländer,/ Wildlife Photographer of the Year

La photographe allemande Elza Friedländer montre un couple de cigognes blanches, dans une chaleur chatoyante, sur le sol brûlé, par un incendie contrôlé à Rhino Ridge, dans la réserve nationale de Maasai Mara, au Kenya. Des centaines d'oiseaux se précipitent sur la ligne de front de l'incendie à la recherche d'une proie facile.

Le déclenchement d'incendies contrôlés est un moyen courant de gérer les prairies afin de stimuler la croissance de nouvelles espèces. Mais cette méthode est controversée et peut s'avérer dangereuse, notamment en cas de sécheresse, lorsque les flammes peuvent facilement se propager.

Abeille maçonne au travail par Solvin Zankl. Hautement recommandé dans la catégorie "Comportement : Invertébrés" © Solvin Zankl / Wildlife Photographer of the Year

Le photographe Solvin Zankl a observé attentivement cette abeille maçonne bicolore construire le toit de son nid près de Witzenhausen, dans la Hesse, en Allemagne. L'abeille mémorise les points de repère situés à proximité, afin de retrouver son chemin.

PUBLICITÉ

Après deux heures passées à approcher son équipement du nid, la petite créature a commencé à utiliser l'appareil photo du photographe allemand comme l'un de ces points de repère.

Les abeilles maçonnes bicolores pondent leurs œufs dans des coquilles d'escargot, qu'elles remplissent de pollen et de nectar, pour nourrir leurs larves. Elles scellent ensuite la coquille avec de l'herbe et de la salive collante. Bien que les humains considèrent souvent les escargots comme des parasites, cette espèce ne pourrait pas survivre sans eux.

Le rodéo de la forêt par Atsuyuki Ohshima. Hautement recommandé dans la catégorie "Comportement : Mammifères" © Atsuyuki Ohshima / Wildlife Photographer of the Year

Atsuyuki Ohshima a capturé cette interaction inhabituelle à Yakushima, Kagoshima, Japon.

Un mouvement soudain derrière le cerf sika a attiré l'attention du photographe japonais. Utilisant un arbre voisin comme tremplin, un jeune macaque de Yakushima a sauté sur le dos du cerf.

La chevauchée rodéo des singes de l'île sur les cerfs est rare, mais elle n'est pas inédite. Les jeunes mâles tentent parfois de s'accoupler avec eux, mais ce macaque était une femelle et semblait simplement profiter de la promenade.

PUBLICITÉ

Le phoque en voie de disparition par Bruno D'Amicis. Hautement recommandé dans la catégorie "Art naturel" © Bruce D'Amicis / Wildlife Photographer of the Year

La chasse historique et l'empiètement de l'homme sur son habitat ont fait du phoque moine l'un des mammifères les plus menacés de la planète. Avec un permis, le photographe italien Bruno D'Amicis s'est caché sur une corniche pendant des heures pour prendre cette photo, en Grèce.

L'animal a glissé dans les eaux peu profondes avant de disparaître dans la grotte en contrebas. Autrefois, les phoques moines se reposaient ouvertement sur les plages, mais ils sont aujourd'hui devenus insaisissables et préfèrent se réfugier dans des endroits isolés.

Le goûter de minuit de l'opossum par Caitlin Henderson. Hautement recommandé dans la catégorie "Faune et flore urbaines" © Caitlin Henderson / Wildlife Photographer of the Year

Caitlin Henderson a trouvé cet invité inattendu sur son balcon à Malanda, dans le Queensland, en Australie. Portant un bébé dans sa poche, l'opossum à queue en brosse est en train de dépecer avec appétit une grosse cigale du Nord.

"Il y avait des têtes ici, des ailes là", raconte le photographe australien.

Ce marsupial nocturne est originaire d'Australie et se rencontre dans tout le pays. Ses longues griffes acérées sont faites pour grimper aux arbres, mais il s'est adapté aux environnements urbains, entrant souvent en conflit avec les humains.

PUBLICITÉ

Combat à mort par Jasper Doest. Hautement recommandé dans la catégorie "Photojournalisme" © Jasper Doest / Wildlife Photographer of the Year

La photo de Jasper Doest dépeint les derniers instants tragiques d'un éléphant percuté par un train dans le parc national de la Lopé, au Gabon. L'os de la hanche de l'éléphant a été brisé de manière irrémédiable et la créature était dans un état de détresse si extrême qu'elle a dû être tuée.

Le photographe néerlandais a été témoin de cet épisode, alors qu'il se trouvait dans le parc pour d'autres raisons.

Des trains transportent du manganèse depuis la mine de Moanda, qui détient un quart des réserves mondiales connues de ce métal. Le parc national est régulièrement le théâtre de collisions avec des animaux sauvages, dont une vingtaine d'incidents avec des éléphants chaque année.

Le directeur du parc a tenté d'obtenir de la compagnie ferroviaire qu'elle ralentisse les trains, mais sans succès.

Le visage des persécutés par Neil Aldridge. Hautement recommandé dans la catégorie "Photojournalisme" © Neil Aldridge / Wildlife Photographer of the Year

Depuis 2005, il est illégal d'empoisonner, de bloquer, ou de détruire des trous de renard ou de chasser le renard, avec des chiens en Angleterre et au Pays de Galles. Neil Aldrige souligne les blessures de ce renard - très probablement causées par des chiens - trouvées dans le Kent, au Royaume-Uni.

Le photographe sud-africain a passé neuf ans à travailler sur un projet visant à documenter la relation complexe entre le peuple britannique et le renard roux. Alors que le renard sort d'une tanière improvisée dans un centre de réadaptation, Neil encadre ses dents exposées en permanence et son œil blessé.

Les blessures subies par cet animal ont probablement été infligées par des chiens envoyés illégalement pour le débusquer de sa tanière.