Le bilan carbone de la COP28 à Dubaï scruté... à tort et à raison

Par Euronews avec AFP

La plus grande tour, le plus grand centre commercial... Dubaï, ville des records, s'apprête à accueillir la plus grande COP jamais organisée. L'empreinte carbone de l'événement devrait être inédite mais restera une goutte d'eau dans les émissions mondiales qui feront l'objet des négociations climat.