Pourquoi le changement climatique est-il une "crise des droits de l'enfant" ?

Si nous ne reconnaissons pas la façon dont les enfants sont affectés par le changement climatique, nous pourrions manquer l'occasion de nous adresser aux personnes qui ont le moins contribué au réchauffement de la planète.

PUBLICITÉ

Un milliard d'enfants, soit près de la moitié de la population infantile mondiale, vivent dans des pays vulnérables au climat. Un tiers de la population infantile mondiale est touchée à la fois par la crise climatique et par la pauvreté.

Selon l'UNICEF, les conditions météorologiques extrêmes ont entraîné le déplacement interne d'au moins 43 millions d'enfants au cours des six dernières années, ce qui équivaut à 20 000 enfants par jour contraints d'abandonner leur maison et leur école.

Cependant, selon un rapport des membres de la coalition "Children's Environmental Rights Initiative" (CERI), moins de 3 % des principaux fonds mondiaux pour le climat ont été consacrés à l'aide aux enfants, depuis 2006.

"Il est essentiel de s'assurer que la crise climatique soit reconnue et traitée comme une crise des droits de l'enfant", affirme Inger Ashing, directrice générale de Save the Children, à Euronews Green, lors de la COP28.

"Si nous ne le reconnaissons pas, nous risquons fort de ne pas nous adresser au groupe qui est le plus touché et qui a le moins contribué à la situation".

Des conséquences climatiques dévastatrices pour les enfants

Inger Ashing était au Pakistan en août, un an après les inondations dévastatrices qui ont laissé un tiers du pays sous l'eau, et fait plus de 1 700 morts et 8 millions de personnes déplacées à cause des conditions météorologiques extrêmes.

"Les enfants vivaient encore sous des tentes parce que les maisons n'avaient pas été reconstruites", raconte-t-elle.

"Nous avons commencé à aider à reconstruire l'école, mais en plus de cela, nous nous efforçons d'aider les enfants à comprendre ce qui leur est arrivé et à comprendre ce qu'ils peuvent faire pour éviter d'être touchés lorsque la situation se reproduira".

"Le changement climatique a entraîné de fortes pluies dans la maison de Nafiso, 16 ans, à Mogadiscio, en Somalie", nous confie-t-elle. Les inondations lui ont fait manquer plusieurs jours d'école ces derniers mois.

Nafiso, 16 ans (à droite) et Inger Ashing au pavillon de l'enfance et de la jeunesse de la COP28 Save the Children

La sécheresse entraîne des chaleurs extrêmes, ce qui signifie que le toit en tôle de la maison de sa famille devient insupportablement chaud. "Certains des plus jeunes enfants ont dû être emmenés à l'hôpital pour recevoir de l'aide", raconte-t-elle.

Lors de la COP28, Nafiso a croisé le chemin de son propre président et a mis en lumière les conditions de vie des enfants vivant dans des camps de personnes déplacées en Somalie en raison des conflits, des inondations et des sécheresses.

"J'espère que le message que j'ai transmis aux dirigeants - tant au gouvernement somalien qu'à la communauté internationale - les incitera à prendre des mesures pour résoudre les problèmes que j'ai soulevés. Et que les enfants pourront bénéficier des services et de l'éducation qu'ils méritent", confie Nafiso.

Le financement de la lutte contre le changement climatique ne permet pas aux enfants de s'épanouir

Pour s'attaquer aux crises interdépendantes du changement climatique, des conflits, de la pauvreté et autres, Inger Ashing estime qu'il faut s'attaquer à la racine du problème plutôt que d'appliquer des solutions de fortune.

Mais le financement actuel ne permet pas de soutenir de manière adéquate les enfants touchés par la crise climatique.

Le rapport de Save the Children, Plan International et l'UNICEF publié en début d'année a révélé que seulement 2,4 % des principaux fonds mondiaux pour le climat pouvaient être classés comme soutenant des activités répondant aux besoins des enfants.

Des enfants somaliens, qui ont fui la sécheresse, jouent ensemble dans un camp de fortune pour personnes déplacées à la périphérie de Mogadiscio AP Photo/Farah Abdi Warsameh

Cela représente environ 1,2 milliard de dollars (1,1 milliard d'euros) qui répondent aux trois critères définis : répondre aux risques distincts et accrus que leur fait courir la crise climatique, renforcer la résilience des services sociaux essentiels pour les enfants et donner aux enfants les moyens d'être des acteurs du changement.

"Nous essayons de faire comprendre aux gouvernements et aux autres parties prenantes qu'à moins de cibler spécifiquement les enfants, il y a un risque énorme de ne pas répondre à leurs besoins lorsque l'on intervient", explique Inger Ashing.

Jusqu'à présent, aucune décision officielle de la Conférence des Nations Unies pour le climat (COP) n'a été consacrée aux enfants et à la crise climatique.

PUBLICITÉ

La voix des enfants est absente du processus

Tout au long de la COP28, les jeunes se sont de plus en plus exprimés sur leur inclusion dans le processus de négociation.

Lors d'un dialogue avec les jeunes, le Dr Mashkur Isa de "YOUNGO" - un réseau mondial d'ONG de jeunesse, d'enfants et de jeunes militants âgés de moins de 35 ans - a demandé aux membres de l'auditoire âgés de moins de 35 ans de lever la main. La plupart des personnes présentes dans l'auditorium ont levé la leur.

Même si la représentation des jeunes est élevée, il a noté que les jeunes sont souvent absents des travaux quotidiens de la conférence des Nations unies sur le climat.

"Malgré nos appels incessants en faveur d'actions climatiques ambitieuses, nos enfants et nos jeunes sont absents des discussions sur le climat, des engagements et de l'élaboration des politiques", affirme Mashkur Isa.

"Les parties doivent protéger nos intérêts en plaçant immédiatement les voix des enfants et des jeunes au centre de tous les niveaux de prise de décision en matière de changement climatique".

PUBLICITÉ

Le rapport de la coalition CERI se concentre uniquement sur la question de savoir si les fonds bénéficient aux enfants, moins s'ils sont impliqués dans le processus de détermination de ce dont ils ont besoin.

Chaque pays doit veiller à impliquer les enfants dans son travail quotidien afin de s'assurer qu'ils connaissent leurs besoins. Inger Ashing CEO de "Save the Children"

Selon Inger Ashing, "si l'on considère uniquement la participation des enfants et les projets qui les ciblent directement, [le financement] est encore plus faible".

"Chaque pays doit veiller à impliquer les enfants dans son travail quotidien afin de s'assurer qu'il connaît leurs besoins", ajoute-t-elle.

Cette connaissance - ce que les enfants considèrent comme une priorité, en particulier pour l'argent qui leur est destiné - doit ensuite être prise en compte dans le processus décisionnel relatif à l'affectation de l'argent.

"C'est la seule façon de rendre le processus plus convivial pour les enfants", affirme Inger Ashing, "et de faire en sorte que la COP ait les conséquences positives que nous souhaitons pour les enfants".