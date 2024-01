Selon un nouveau rapport, le changement climatique est l'une des questions qui préoccupent le plus les électeurs européens.

Selon un nouveau rapport, les électeurs préoccupés par le changement climatique pourraient influencer le résultat des prochaines élections européennes.

Le "Conseil européen des relations étrangères" (ECFR) a réalisé des sondages dans 11 pays européens - neuf pays de l'UE représentant 75 % de la population de l'Union, plus la Grande-Bretagne et la Suisse.

Le rapport affirme que les électeurs européens sont divisés en cinq "tribus de crise" : le changement climatique, la crise économique mondiale, l'immigration, la pandémie de COVID-19 et la guerre de la Russie en Ukraine.

Les membres de la "tribu de crise" du changement climatique pourraient représenter près de 74 millions de voix, lors de la prochaine élection du Parlement européen.

Avec l'immigration, c'est l'une des questions les plus susceptibles d'animer le débat au cours d'une année où près de 20 élections se tiendront sur le continent.

Où les électeurs sont-ils le plus préoccupés par le changement climatique ?

Le sondage demandait aux citoyens quelle crise, parmi les plus importantes de ces dix dernières années, avait le plus changé leur façon d'envisager l'avenir. En moyenne, 19 % des personnes interrogées dans tous les pays ont répondu par le changement climatique.

Mais au Danemark, ce chiffre est plus élevé (29 %), suivi de près par la France (27 %).

Dans d'autres pays, le changement climatique est à peine mentionné dans les perspectives d'avenir. Seuls 6 % des Estoniens, par exemple, ont déclaré qu'il s'agissait de la question qui avait le plus modifié leur vision de l'avenir.

Et, malgré un changement de cap politique soutenu par la promesse d'une position ambitieuse sur les politiques climatiques de l'UE, seul 11 % des personnes interrogées en Pologne considèrent le changement climatique comme la crise qui les a le plus affectées.

Que savons-nous d'autre sur les électeurs européens préoccupés par la crise climatique ?

Les moins de 29 ans sont les électeurs européens les plus susceptibles de désigner la crise climatique comme leur principale préoccupation. Les personnes âgées de 18 à 29 ans en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, au Danemark et en Suisse l'ont placée au-dessus de tous les autres sujets.

L'inquiétude reste assez forte dans les tranches d'âge de 30 à 39 ans (20 %) et de 40 à 49 ans (22 %), mais elle tombe à 15 % chez les plus de 70 ans.

Les hommes sont légèrement plus nombreux (20 %) que les femmes (18 %) à citer le changement climatique comme la crise qui les a le plus affectés mais les chiffres sont trop proches pour que l'on puisse faire une distinction significative.

Le changement climatique est la principale préoccupation des personnes ayant un niveau d'éducation élevé, à peine plus que les préoccupations économiques.

Quels sont les partis politiques soutenus par les électeurs européens préoccupés par le climat ?

Ceux qui considèrent le changement climatique comme la crise la plus grave se tournent massivement vers les partis verts ou vers des partis tels que les socialistes en Espagne ou la Coalition civique et la gauche en Pologne.

Les trois partis qui comptent le plus grand nombre de sympathisants considérant le changement climatique comme la question qui a le plus modifié leur vision de l'avenir sont les Verts en France, en Grande-Bretagne et au Danemark.

Il est intéressant de noter que les électeurs préoccupés par le climat partagent un certain nombre de caractéristiques communes avec l'autre groupe le plus influent, à savoir les personnes préoccupées par l'immigration. Ils pensent tous deux que si des mesures ne sont pas prises aujourd'hui, elles seront difficiles à mettre en œuvre demain, partageant ainsi le sentiment que nous vivons en sursis.

Toutefois, contrairement aux électeurs qui votent pour l'immigration, les personnes préoccupées par le climat continuent de s'inquiéter de l'avenir, même lorsque leur parti politique préféré est au pouvoir. Des sondages réalisés en Allemagne ont montré que même avec un programme climatique fort en place, les gens ne considéraient pas que le problème était résolu.

En bref, selon le rapport de l'ECFR, les électeurs peuvent considérer l'élection d'un gouvernement d'extrême droite comme la réponse à leurs craintes en matière d'immigration - même si la réalité ne change guère - mais ils ne considèrent pas que l'urgence climatique est réglée après l'élection des Verts.

Qu'est-ce que cela signifie pour les élections européennes ?

Selon l'ECFR, ce sont le climat et l'immigration qui sont les plus susceptibles d'influencer les élections européennes de juin. Les récents résultats des élections générales aux Pays-Bas le confirment : le parti anti-immigration de Geert Wilders est en tête des sondages et l'alliance de gauche pro-climat menée par Frans Timmermans arrive en deuxième position.

"Chacune des cinq crises européennes aura plusieurs vies, mais c'est dans les urnes qu'elles vivront, mourront ou seront ressuscitées", écrivent les auteurs du rapport.

"Les élections européennes ne seront pas seulement une compétition entre la gauche et la droite, les eurosceptiques et les pro-européens, mais aussi une bataille pour la suprématie entre les différentes "tribus de crise" de l'Europe".