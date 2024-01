Mexique : une girafe entreprend un voyage de 2 000 km vers un climat plus clément

Par Alicia Fernández avec AP

Benito la girafe est en voyage vers le Mexique central, où le climat ressemble davantage à celui de son environnement naturel.

Une girafe mâle nommée Benito a entrepris un voyage de 40 heures vers des climats plus cléments à la suite d'une campagne menée par des défenseurs des animaux au Mexique.

L'animal a quitté la frontière nord du Mexique et ses conditions climatiques extrêmes dimanche soir pour se rendre dans un parc de conservation situé dans le centre du pays, où le climat est plus proche de son habitat naturel et où vivent déjà d'autres girafes.

Des groupes de défense de l'environnement s'étaient plaints des conditions de vie de Benito au zoo municipal de Central Park, à Ciudad Juarez, près d'El Paso, au Texas, où le climat est terriblement chaud en été et où les températures chutent en hiver.

Une grue a soulevé avec précaution un conteneur contenant la girafe pour le placer dans un camion, tandis que les habitants de la ville faisaient leurs adieux à l'animal. Certains militants ont crié "Nous t'aimons, Benito".

"Nous sommes un peu tristes qu'il s'en aille, mais cela nous fait aussi très plaisir... Les conditions climatiques ne lui conviennent pas", explique Flor Ortega, une jeune femme de 23 ans qui avait l'habitude de rendre visite à Modesto la girafe, qui a passé deux décennies au zoo avant de mourir en 2022, puis à Benito, qui est arrivée en mai dernier.

Le transfert n'aurait pas pu mieux tomber, au moment où un nouveau front froid s'apprête à frapper la région.

Un camion transportant la girafe Benito est escorté par des officiers du procureur fédéral pour la protection de l'environnement et de la garde nationale, le 22 janvier. AP Photo/Christian Chavez

Benito parcourt 2 000 kilomètres pour rejoindre son nouveau foyer

Benito a entrepris un voyage de 2 000 kilomètres vers le parc Africam Safari, dans l'État de Puebla. Les visiteurs y parcourent le parc dans des véhicules tout-terrain pour observer les animaux à la manière d'un safari.

Le conteneur de plus de cinq mètres de haut a été spécialement conçu pour Benito et la girafe a pu s'y familiariser pendant le week-end, explique Frank Carlos Camacho, directeur du parc.

La tête de l'animal dépasse du haut de la grande boîte en bois et en métal, mais un cadre permet de recouvrir Benito d'une bâche et de l'isoler du froid, du vent et de la pluie, ainsi que du bruit et de la vue des paysages qui défilent à toute allure.

"Les girafes possèdent des yeux énormes et ont tendance à prendre de la hauteur afin de repérer des prédateurs dans la savane. Nous devons inhiber cela pour que Benito n'ait aucune source de stress", explique Frank Carlos Camacho dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Le conteneur contient de la paille, de la luzerne, de l'eau et des légumes. Un équipement électronique contrôle la température et permet même aux techniciens de parler à l'animal.

À l'extérieur, Benito sera gardé par un convoi de véhicules composé d'agents du procureur fédéral pour la protection de l'environnement et de la Garde nationale.

"Il va être calme, il va très bien voyager. Nous l'avons déjà fait à plusieurs reprises", affirme Frank Carlos Camacho.