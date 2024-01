Environ 1% des océans au-delà des zones maritimes de juridiction nationale est actuellement protégé. Le traité sur la haute mer, que les Palaos et le Chili sont les premiers à ratifier, a pour objectif d'étendre largement leur protection.

Le Chili et les Palaos ont inauguré la ratification d'un traité historique portant sur la protection de la haute mer.

Lundi, l'archipel de Micronésie est devenue la première nation à approuver officiellement le traité des Nations Unies sur la haute mer, formellement adopté en juin dernier au siège onusien à New York.

Rebecca Hubbard, directrice de l'Alliance pour la haute mer, espère que les Palaos"inciteront d'autres pays à redoubler d'efforts pour ratifier le traité sans délai afin qu'il puisse entrer en vigueur dès que possible".

De son côté, le Sénat chilien a également voté à l'unanimité, le 17 janvier, en faveur de la ratification de cet accord de préservation historique.

Estefanía González, directrice adjointe des campagnes de Greenpeace Andino - qui mène des opérations en Argentine, en Colombie et au Chili - a déclaré qu'il s'agissait d'une "réussite pour les milliers de Chiliens qui ont réclamé la protection des océans".

Une fois l'accord publié dans le journal officiel du gouvernement, le Chili fera également partie des 60 pays qui devront ratifier le traité d'ici à la conférence des Nations Unies pour les Océans qui se tiendra en 2025, à Nice (France), afin que les objectifs quant à leur protection ne soient pas oubliés.

"Tous les gouvernements ont convenu de protéger 30% des océans d'ici à 2030," explique Laura Meller, responsable de la campagne "Protégeons les océans" de Greenpeace.

"Pour atteindre cet objectif, le traité des Nations Unies sur la haute mer doit être ratifié avant la conférence des Nations Unies pour les Océans de 2025," précise-t-elle.

Des poissons nagent près d'un corail blanchi dans le parc marin de Kisite Mpunguti, au Kenya AP Photo / Brian Inganga, File

Qu'est-ce que la haute mer et pourquoi faut-il la protéger ?

La haute mer est l'océan situé au-delà des frontières maritimes des pays. Elle couvre la moitié de la planète, contribue à réguler notre climat et abrite une riche biodiversité. Malgré cela, un manque de gouvernance l'a rendue de plus en plus vulnérable à la surexploitation.

Bien que plus d'une douzaine d'organisations internationales réglementent les océans du monde, elles n'ont pas de contrôle sur les mers situées loin des côtes des pays.

Seul 1% environ de ces eaux est protégé et les menaces liées aux activités commerciales comme l'exploitation minière en haute mer, la surpêche et la pollution sont de plus en plus importantes.

Le traité des Nations Unies sur la haute mer a été adopté l'an dernier, après quasiment vingt ans de négociations. Plus de 80 pays l'ont signé à ce jour, mais doivent le ratifier pour être soumis à son application.

Ce traité deviendrait la première loi internationale à imposer la préservation et la gestion de la vie marine dans les zones situées au-delà des juridictions nationales. Les spécialistes des océans estiment qu'il permettrait de créer des zones marines protégées en haute mer et de réglementer les activités humaines potentiellement dangereuses dans les zones non réglementées.