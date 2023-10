Des coraux des grands fonds devenus blancs à cause du réchauffement des océans

Par Euronews Green avec Reuters

On pensait que les coraux des profondeurs de l'océan étaient plus résistants au changement climatique. De nouvelles recherches ont montré que ce n'était pas toujours le cas.

Des coraux blanchis découverts à plus de 90 mètres de profondeur dans l'océan Indien.

Ces profondeurs étaient pourtant considérées comme résistantes aux effets du réchauffement des océans, mais les scientifiques ont constaté que ces écosystèmes vitaux étaient, eux aussi, gravement endommagés. Jusqu'à 80 % du récif a été abîmé dans certaines zones.

"C'est une découverte sans équivoque", estime Phil Hosegood, professeur agrégé d'océanographie physique à l'université de Plymouth et responsable du projet.

"Les coraux profonds étaient traditionnellement considérés comme imperméables au réchauffement de l'océan, principalement parce que leur environnement sous-marin est plus frais que la surface et considéré comme plus stable".

"Néanmoins, cette hypothèse s'est révélée erronée et, par conséquent, les récifs situés à des profondeurs similaires dans le monde entier pourraient être menacés par des changements climatiques comparables, ajoute-t-il.

Pourquoi les coraux blanchissent-ils à cette profondeur ?

Selon des chercheurs de l'université de Plymouth, ce blanchissement est dû à une augmentation de 30 % des températures de l'eau dans l'océan Indien.

En 2019, les scientifiques ont utilisé des caméras fixées sur des robots sous-marins pour évaluer la santé des coraux, sous la surface de l'océan. Des images retransmises en direct à un navire de recherche en surface ont révélé les premiers signes de blanchissement à ces profondeurs.

À cette époque, les récifs situés en eaux peu profondes ne présentaient pas les mêmes dommages, ce qui met en évidence le contraste frappant entre leur vulnérabilité et celle des autres récifs.

L'étude fournit de nouvelles preuves de l'impact considérable du changement climatique sur chaque coin de notre océan University of Plymouth/Cover Ima via Reuters Connect

Un large éventail de données a été recueilli au cours du voyage, en plus des données fournies par les satellites qui surveillent les conditions et les températures de l'océan. L'analyse a révélé que, si les températures de surface de l'océan sont restées relativement stables au cours de cette période, les températures sous la surface ont augmenté de manière significative, passant de 22°C à 29°C.

La thermocline, une couche de l'océan où les températures changent rapidement avec la profondeur, devient plus profonde, selon les scientifiques.

"Nos résultats démontrent sans équivoque que ce blanchissement résulte d'un approfondissement de la thermocline", explique Clara Diaz, auteur principal de l'étude.

Clara Diaz indique que ce processus est dû à des phénomènes climatiques, comme l'équivalent d'El Niño dans l'océan Indien, qui sont intensifiés par le changement climatique.

"Par conséquent, le blanchiment dans les eaux profondes de l'océan, dans cette région et ailleurs, risque de devenir plus fréquent".

Nicola Foster, coauteur de l'étude, ajoute que ces résultats "mettent en évidence la vulnérabilité" de ces écosystèmes coralliens et fournissent "de nouvelles preuves de l'impact considérable du changement climatique dans tous les coins de nos océans".

Des phénomènes de blanchiment similaires, passés inaperçus, pourraient-ils se produire ailleurs ?

Bien que certaines parties du récif semblent s'être rétablies lorsque les scientifiques s'y sont de nouveau rendus en 2020 et 2022, les chercheurs affirment qu'une surveillance plus détaillée est nécessaire pour suivre l'évolution des coraux dans les profondeurs de l'océan.

Les dommages causés aux récifs en eaux peu profondes étant de plus en plus fréquents et graves, on espérait que les coraux situés à des profondeurs de 30 à 150 mètres pourraient aider à compenser cette perte.

Mais cette recherche montre que ce n'est peut-être pas le cas, car les coraux des grands fonds, largement inexplorés, pourraient subir des phénomènes de blanchiment similaires et passer inaperçus.

Les coraux des grands fonds de la planète pourraient connaître des phénomènes de blanchiment similaires, passés inaperçus University of Plymouth/Cover Ima via Reuters Connect

"L'océanographie de la région est influencée par des cycles naturels qui sont exacerbés par le changement climatique", affirme Phil Hosegood. "Actuellement, la région est confrontée à des conséquences comparables, voire plus graves, en raison de l'impact combiné d'El Niño et du dipôle de l'océan Indien."

Bien que nous ne puissions pas empêcher la thermocline de s'approfondir, ajoute-t-il, nous pouvons enrichir nos connaissances sur les conséquences de ce changement dans ces environnements qui restent largement inexplorés.

"Compte tenu de la rapidité du changement mondial, cela n'a jamais été aussi impératif", conclut Phil Hosegood.