Dans le cadre de la Semaine verte de l'Union européenne à Bruxelles, Jeremy Wilks, journaliste scientifique d'Euronews, a interrogé des experts sur la pollution de l'eau, les sécheresses et les inondations.

Aujourd'hui plus que jamais, l'eau est au cœur des préoccupations.

Qu'il s'agisse de pollution, d'inondations, de sécheresses ou de changement climatique, nous sommes tous concernés par cette myriade de questions liées à l'eau.

C'est dans ce contexte que s'est inscrit le débat d'Euronews sur la résilience de l'eau.

Au cours de cet événement, présenté dans le cadre de la Semaine verte de l'Union européenne à Bruxelles, notre correspondant scientifique Jeremy Wilks a relayé les questions du public face à un panel de trois experts.

L'objectif : débattre de la qualité de l'eau dans les zones urbaines, des tensions avec l'agriculture et l'industrie, du recyclage, de la régénération et du dessalement de l'eau, des solutions naturelles pour les rivières et les cours d'eau, ainsi que de la sécurité de l'approvisionnement pour tous les Européens.

L'événement s'est tenu le 29 mai dernier. Voici tout ce qu'il faut savoir avant l'événement et comment vous pouvez vous aussi vous informer sur l'une des questions les plus urgentes auxquelles nous sommes actuellement confrontés.

Le panel d'experts

Florika Fink-Hooijer, directrice générale du service Environnement de la Commission européenne. Elle a été nommée après avoir occupé plusieurs postes de direction au sein de l'organisation.

Juriste de formation, Florika est reconnue pour ses solides compétences en matière de gestion et de direction, ainsi que pour son expérience approfondie de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques de l'UE.

Elle est spécialisée dans la politique étrangère, extérieure et de sécurité, ainsi que dans l'aide humanitaire et la réduction des risques de catastrophe.

Florika possède également une solide expérience dans la conduite de négociations interinstitutionnelles et intergouvernementales complexes. Dans ses fonctions actuelles, elle est responsable de la mise en œuvre des objectifs du Green Deal européen, en particulier dans les domaines cruciaux de l'économie circulaire, de la biodiversité et de la pollution zéro.

Florika Fink-Hooijer, Arnaud Valleteau de Moulliac et Henk Ovink (de gauche à droite) sont les experts interrogés par Jeremy Wilks. Euronews/Canva

Henk Ovink, directeur exécutif et le commissaire fondateur de la Commission mondiale sur l'économie de l'eau.

Cette commission, créée en mai 2022, a été lancée par le gouvernement néerlandais dans le but de transformer la compréhension mondiale de l'économie et de la gouvernance de l'eau.

Elle met également davantage l'accent sur l'équité, la justice, l'efficacité et la démocratie que ses prédécesseurs.

Henk est lui-même un expert de premier plan dans ce domaine, puisqu'il a été le tout premier ambassadeur mondial de l'eau pendant plus de huit ans.

Dans le cadre de cette fonction, il a codirigé la deuxième conférence des Nations unies sur l'eau en 2023, qui a rassemblé plus de 10 000 personnes.

Un homme porte des enfants à travers les eaux de crue, les services d'urgence étant sur les lieux après de fortes pluies, en Toscane, Italie, en novembre 2023. Adriano Conte/LaPresse via AP

Lors de cet événement, Henk a joué un rôle déterminant en amenant la communauté mondiale à s'engager vers plus de 800 actions en la matière.

Choisi par l'ancien président Obama pour travailler au sein de la Hurricane Sandy Rebuilding Task Force en 2013, Henk a également été décoré par le ministère des affaires étrangères pour son travail et son leadership dans le domaine de la diplomatie de l'eau.

Arnaud Valleteau de Moulliac a aussi répondu aux questions du public. Il est le PDG de Veolia Water Technologies, une filiale du groupe Veolia spécialisée dans le traitement de l'eau, dont le chiffre d'affaires s'élève à 1,65 milliard d'euros et qui est basée en France.

Arnaud a rejoint le groupe en 2003 et a depuis occupé divers postes allant du développement commercial aux opérations et à la direction générale.

Diplômé de l'École polytechnique et d'HEC Paris, il possède des dizaines d'années d'expérience et se passionne pour la transformation écologique de l'Europe.

Vue du pipeline qui achemine l'eau de mer vers les filtres de la plus grande usine de dessalement d'eau potable d'Europe, située à Barcelone, en Espagne. Emilio Morenatti/The AP/File

Au coeur des débats :

- La question de la pollution de l'eau et de ses répercussions sur la santé.

- L'interdiction des PFAS, des polluants éternels

- Comment nettoyer les zones urbaines et améliorer le traitement de l'eau ?

- La pertinence des solutions basées sur la nature pour atténuer les effets de la sécheresse et des inondations

- La réactivation du cycle de l'eau, la pertinence de solutions énergivores telles que le dessalement.