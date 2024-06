Des centaines de millions d'Européens ont voté pour élire 720 députés au Parlement européen, et la montée de l'extrême droite a déjà incité Emmanuel Macron à convoquer des élections anticipées en France.

Les premiers résultats des élections européennes sont attendus aujourd'hui, dans un scrutin qui risque d'affaiblir la majorité pro-européenne au Parlement européen.

Une première estimation des résultats des élections produite par le Parlement européen suggère que les Verts et libéraux de Renew perdent chacun environ 20 eurodéputés, ce qui pourrait mettre en danger la majorité pro-européenne nécessaire pour soutenir les hauts fonctionnaires et appuyer les lois de l'UE.

Les projections, basées sur les sondages de sortie des urnes et d'autres analyses, montrent que le parti des Verts ne gagne que 53 eurodéputés, contre 72 en mars 2024.

Le Renew Europe avec Valérie Hayer à sa tête passerait de 102 à 82 sièges, selon les estimations.

Cela est confirmé par l'augmentation du soutien aux partis extrêmes, même si certains d'entre eux n'ont pas encore été attribués à des groupes politiques.

En France, les projections suggèrent que le parti d'extrême droite, le Rassemblement national (RN), a obtenu 31,5 % des voix, soit plus de deux fois le nombre de voix obtenues par la majorité présidentielle (Renaissance de Mme Hayer).

Le FPÖ, parti d'extrême droite, devrait également arriver en tête des sondages en Autriche, doublant son nombre d'eurodéputés pour atteindre six, après avoir obtenu 27 % des voix, selon un sondage réalisé par le radiodiffuseur public ORF.

La deuxième place est occupée par le parti de centre-droit ÖVP, avec cinq députés (contre sept auparavant) et 23,5 % des voix, et les socialistes du SPÖ, avec également cinq députés et 23 % des voix.

En Allemagne, le parti chrétien-démocrate CDU et CSU devrait obtenir un peu plus de 30 % des voix, comme en 2019 (29 %), suivi par le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne en deuxième position avec 16,5 %, contre 11 % en 2019. Les sociaux-démocrates du chancelier Olaf Scholz suivent avec 14 %, et les Verts avec 12 %. Le taux de participation est de 64 %.

Ces tendances à droite se confirment en Espagne, où Vox devrait augmenter sa représentation de deux à trois eurodéputés, tandis que les nouveaux venus « Se Acabó La Fiesta » (La Fête Est Finie), également identifiés comme populistes d'extrême droite, obtiendront pour la première fois deux ou trois eurodéputés, selon les sondages de sortie des urnes.

Aux Pays-Bas, où le vote a eu lieu jeudi, les sondages de sortie des urnes indiquent que le parti PVV de Geert Wilders obtiendra sept sièges, ce qui permettra à l'alliance Verts-Gauche-Travaillistes, qui devrait obtenir huit sièges néerlandais au Parlement européen selon les sondages de sortie des urnes, de remporter la victoire.

Controverses

Avec environ 373 millions d'électeurs issus des 27 États membres de l'UE — dont, pour la première fois, des jeunes de 16 et 17 ans, — il s'agit du plus grand exercice démocratique multiétatique au monde.

Les résultats déterminent les 720 membres du Parlement européen qui seront chargés de délibérer sur la législation européenne au cours des cinq prochaines années.

Cet exercice intervient après cinq années mouvementées, dominées par la pandémie de Covid-19 et l'invasion massive de l'Ukraine, sans parler de la flambée du coût de la vie, qui a fini par dominer les préoccupations des électeurs.

Ils prédisent également un affaiblissement de l'establishment pro-européen, les électeurs se retournant contre des personnalités telles que le président libéral français Emmanuel Macron et le parti vert allemand, qui fait actuellement partie du gouvernement de coalition d'Olaf Scholz.

La campagne n'a pas été exempte de controverses. L'eurodéputé Maximilian Krah a démissionné de son poste de dirigeant du parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne après une gaffe dans laquelle il a semblé défendre le groupe paramilitaire nazi SS.

La Hongrie a organisé son premier débat télévisé en 18 ans à l'occasion des élections. Le nouveau venu, Péter Magyar, menace la mainmise sur le pouvoir du Premier ministre Viktor Orbán, de plus en plus autoritaire.

Les tâches à accomplir

L'une des premières tâches des eurodéputés sera d'approuver le candidat à la tête de la Commission européenne, la présidente sortante Ursula von der Leyen espérant obtenir un second mandat.

La dynamique électorale pourrait rendre cela plus difficile, car les sondages anticipés suggèrent un affaiblissement de la coalition qui l'a soutenue de justesse en 2019 - lorsqu'elle a obtenu 383 voix, soit seulement sept de plus que ce dont elle avait besoin.

Aucun parti n'a la majorité au Parlement européen, et les votes sont souvent décidés question par question en trouvant une coalition qui commande la majorité requise.

La chambre a toujours été dominée par ses deux grands groupes, le Parti populaire européen de centre-droit et les socialistes de centre-gauche.

Les deux groupes ont perdu leur majorité combinée lors des élections de 2019, depuis lors ils ont dû former des alliances informelles avec des partis tels que les Verts et les Libéraux - et les sondages suggèrent qu'il est peu probable qu'ils la regagnent en 2024.

Les députés européens auront également la possibilité de modifier ou de s'opposer à de nouvelles propositions législatives. Le sort du « Green Deal » de l'UE, un ensemble de lois ambitieuses visant à réduire les émissions de carbone, reste ainsi en suspens.

Chaque pays se voit attribuer un nombre déterminé d'eurodéputés en fonction de sa population, allant de 96 pour l'Allemagne à seulement six pour Chypre, Malte et le Luxembourg.

Pour la première fois depuis le début des élections directes en 1979, le Royaume-Uni ne sera pas pris en compte dans le décompte : ses 73 eurodéputés quitteront le pays après le Brexit, en février 2020.