Qu'il s'agisse de sauver une lagune mourante en lui garantissant les droits légaux d'une personne ou de construire des nichoirs pour attirer des chauves-souris, les militants écologistes espagnols se mobilisent pour protéger leurs cours d'eau locaux de la pollution et de la perte de biodiversité.

La plus grande lagune d'eau salée d'Europe, la Mar Menor, en Espagne, est lentement empoisonnée par la pollution due à l'agriculture et à l'élevage intensifs, aux anciennes mines et aux infrastructures et développement touristiques effrénés. Pourtant, l’ironie est que la lagune est, sur le papier, protégée par de nombreuses lois environnementales.

Teresa Vicente, avocate, professeure et militante locale, est depuis cinq ans convaincue que la seule façon de protéger correctement la Mar Menor est de lui garantir le statut de personnalité juridique.

Elle a mené une campagne historique soutenue par des milliers de manifestants, qui a finalement permis à sa proposition législative populaire (une disposition qui permet aux citoyens de proposer une loi au parlement) de devenir une loi. En septembre 2022, le Sénat espagnol l'a promulguée. C'est la première fois, en Europe, qu'un écosystème se voyait octroyer le droit à la conservation de ses espèces et de ses habitats et à la protection contre les activités nuisibles.

Hôtels et immeubles de grande hauteur à La Manga, la mince bande de terre qui sépare la lagune de Mar Menor de la Méditerranée. euronews

« L'odeur de la végétation en décomposition est devenue plus forte »

Dans la province espagnole de Murcie, nous avons rencontré Teresa et son collègue Eduardo Salazar Ortuño, avocat en droit de l’environnement, à la lagune de Mar Menor. Alors qu'ils nous emmenaient dans une zone proche de la Rambla del Albujón, l'odeur de végétation en décomposition s'intensifiait à mesure que nous nous rapprochions du rivage de la lagune. Juste devant nous se trouvait une grande étendue d'eau de couleur blanchâtre. Eduardo expliqua que l’eau avait pris cette couleur car toute la vie végétale sous-marine avait été tuée.

Teresa a grandi près de la lagune et cela est devenu presque insupportable pour elle de voir ce qu’elle est devenue.

« J’ai envie de pleurer à chaque fois que je viens ici. En même temps, j’ai envie de me battre pour elle de toutes mes forces, pour redonner ses droits à la Mar Menor », a-t-elle déclaré à Euronews.

Le rivage de la lagune de Mar Menor. euronews

« Tout le monde est Mar Menor, parce que nous sommes la nature »

Elle nous explique que la lagune est désormais considérée comme une personnalité juridique.

« La Mar Menor est une entité vivante, une personne. C'est un sujet qui peut se défendre lui-même. Mais en soi, dans ce cas, cela signifie que tout le monde est la Mar Menor, parce que nous sommes la nature. »

En avril 2024, Teresa a remporté le prestigieux prix Goldman pour l'environnement pour son travail, souvent décrit comme le « Nobel vert ».

Eduardo a déclaré que trois affaires judiciaires actives étaient en cours de traitement, dans le cadre du nouveau statut juridique de la Mar Menor.

« Les droits de la Mar Menor sont [désormais] prioritaires par rapport aux droits des propriétaires vivant autour de la Mar Menor. Lorsque nous allons au tribunal, certains droits prévalent sur d’autres. Ce n'est pas un objet qui ne veut pas être pollué, mais une personne qui ne veut pas être polluée. »

L'avocate et militante écologiste Teresa Vicente a remporté le prix Goldman cette année pour sa croisade visant à octroyer à la lagune la personnalité juridique. euronews

Des entreprises condamnées à une amende pour avoir déversé de la saumure dans la lagune

Bien que la lagune soit toujours polluée, des changements positifs ont eu lieu. Plus tôt cette année, les entreprises qui ont déversé de la saumure provenant d'usines de dessalement dans la lagune ont été condamnées à une amende de plus de deux millions d'euros, et le gouvernement espagnol a augmenté son budget pour remédier aux effets de la pollution.

La campagne de Teresa a commencé après l'effondrement écologique de 2019, lorsque les poissons, les crustacés et la vie végétale sous-marine ont été pratiquement éradiqués en raison d'une grave eutrophisation.

L'eutrophisation se produit lorsque les algues vertes se développent de manière incontrôlable, alimentées par un excédent de nitrates provenant des engrais. Ce phénomène masque la lumière, empêchant les plantes de croître et de produire de l’oxygène. En août 2021, cinq tonnes de poissons morts se sont échoués sur le rivage.

Eduardo Salazar Ortuño explique ce qu’est un effondrement écologique : « Imaginez plein de poissons qui viennent ici sur le rivage pour avoir de l'oxygène et respirer. Et avant ce désastre, 80 pour cent de la flore a disparu ! 80 pour cent ! »

Ramón Pagán, un autre écologiste et président d'une association de résidents locaux, a déclaré qu'il craignait que cela ne se reproduise cette année, car les récentes fortes pluies ont déversé de grandes quantités de nitrates dans la lagune.

Il nous a emmenés à Los Nietos, une ville autrefois animée située au bord de la lagune. Les touristes ne viennent plus, car la plage est marron et boueuse, et une odeur de plantes en décomposition flotte dans l'air. De nombreuses maisons sont abandonnées et plusieurs restaurants ont fermé.

Les terres autour de la Mar Menor sont utilisées pour cultiver des légumes dans des serres, et une grande partie des engrais finit par s'écouler dans la lagune. euronews

Faire revenir les chauves-souris à Blanca

À 80 kilomètres de là, au nord-ouest, la ville de Blanca se trouve sur les rives du fleuve Segura. Ici, les écologistes locaux optent pour une stratégie différente pour protéger leur cours d'eau : ils veulent inciter les chauves-souris à revenir vivre ici.

Les chauves-souris sont importantes pour les écosystèmes car elles contrôlent les populations d’insectes, pollinisent les plantes et dispersent les graines. Avant, les chauves-souris vivaient dans des grottes le long des falaises au bord de la rivière, mais la population a été décimée il y a environ 20 ans lorsque les falaises se sont effondrées, détruisant les grottes.

Neftalí Escribano, ambassadeur européen du pacte pour le climat, a organisé en juin un atelier pour fabriquer des nichoirs à chauves-souris en bois qui seront suspendus dans les arbres au bord des rivières pour attirer les chauves-souris à Blanca.

Neftalí Escribano montre à Andrea Bolitho, journaliste pour Euronews, l'un des nichoirs à chauves-souris en bois qui seront accrochés dans les arbres au bord de la rivière. euronews

Utiliser l’eau en toute conscience

Euronews et la Commission européenne s'associent pour promouvoir la campagne européenne Water Wise (« conscient vis-à-vis de l’eau »), #WaterWiseEU. Notre série, Water Matters, et la campagne de l'UE visent à sensibiliser à la pression croissante exercée sur les réseaux hydrographiques européens et à la nécessité d'une gestion durable de l'eau. Water Matters approfondira diverses questions liées à l'eau, en soulignant l'importance de protéger la nature et les écosystèmes qui font partie intégrante du cycle de l'eau. Grâce à un contenu engageant, Euronews et la Commission européenne espèrent pouvoir inspirer les individus et les communautés à devenir #WaterWiseEU.