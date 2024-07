Par Euronews Green

"Le changement climatique aggrave les vagues de chaleur", avertissent les experts.

Après plusieurs jours de températures "infernales" dans le sud de l'Europe, les gens cherchent un peu de répit dans les vagues de chaleur du mois de juillet.

Il n'y a guère de répit à attendre à très court terme, avec des pointes à 43 degrés Celsius prévues pour certaines parties de l'Italie et de la Grèce aujourd'hui (18 juillet).

La chaleur extrême qui a touché de nombreux pays du sud et de l'est ce mois-ci est en partie due à une vague d'air chaud en provenance d'Afrique du Nord.

Plusieurs personnes seraient décédées en Italie, et des alertes à la chaleur extrême et à la mort continuent d'être émises pour des pays allant du Portugal à la Roumanie et à Chypre.

Mais la chaleur mortelle devrait enfin s'atténuer dans de nombreuses régions au cours du week-end et de la semaine prochaine. Voici les prévisions des experts.

Pourquoi la canicule en Europe du Sud a-t-elle duré si longtemps?

"Tout est lié à une configuration météorologique à grande échelle assez persistante", explique Lars Lowinski, météorologue au service météorologique Weather & Radar.

Les parties méridionales et orientales de l'Europe ont été soumises à ce que nous appelons une crête de haute pression [également connue sous le nom de " dôme de chaleur"], c'est-à-dire une vaste zone de haute pression avec beaucoup d'air très chaud qui ne se déplace pas beaucoup.

En revanche, plus près de l'Atlantique, ce sont les zones de basse pression qui dominent, avec des conditions plus fraîches et plus changeantes. L'Europe du Nord a été épargnée par la chaleur torride grâce au courant-jet : une bande d'air qui se déplace rapidement dans les couches supérieures de l'atmosphère et qui sépare ces deux régimes météorologiques.

Là où les deux masses d'air se rencontrent - du sud de la France et des Alpes jusqu'aux États baltes - il y a eu plusieurs séries de fortes pluies et d'orages violents accompagnés de gros grêlons et de vents violents, ajoute M. Lowinski.

Quand les vagues de chaleur en Europe du Sud devraient-elles prendre fin ?

Les températures ont dépassé de 6 à 12 °C les valeurs moyennes pour cette période de l'année, ce qui a alimenté les incendies de forêt et entraîné une consommation d'électricité record. Certaines régions ont adopté des plans de lutte contre la chaleur, notamment en ouvrant les espaces climatisés et en interdisant le travail à l'extérieur pour protéger la population.

Selon Weather & Radar, ce temps exceptionnellement chaud devrait se poursuivre pendant quelques jours encore, avec des températures atteignant à nouveau 35 à 40 °C dans des régions telles que la Serbie, l'Italie, l'Albanie, la Grèce, la Roumanie et la Bulgarie.

Prévisions du radar de température de Weather&Radar pour vendredi 18 juillet. Weather&Radar

Mais la bonne nouvelle, c'est que le pire de cette période de chaleur extrême est maintenant derrière nous, affirme M. Lowinski, et que la tendance pour dimanche et la semaine prochaine indique un déclin progressif vers des conditions plus saisonnières.

"Cette incursion d'air frais en début de semaine prochaine pourrait également déclencher de violents orages par endroits, notamment dans les Balkans", ajoute-t-il.

Le site d'information météorologique italien IlMeteo met également en garde contre cette éventualité, prévoyant des orages dans de nombreuses régions du pays dimanche.

Malgré la fin de la vague de chaleur, les températures devraient rester élevées jusqu'à la fin du mois. AccuWeather prévoit des températures comprises entre le bas et le milieu des années 30 dans de nombreuses régions du sud de l'Europe jusqu'au 25 juillet.

Combien de vagues de chaleur extrêmes sont attendues en Europe cet été ?

Compte tenu de la configuration météorologique à grande échelle qui est à l'origine de cette vague de chaleur, les prévisionnistes l'avaient prévue bien à l'avance, avec des signes dès la fin juin.

Mais prévoir les vagues de chaleur - en particulier leur intensité et leur durée - reste un défi, et les experts ne sont pas sûrs de ce qui nous attend pour le reste de l'été.

Tyler Roys, météorologue principal chez AccuWeather, estime toutefois qu'il est peu probable que nous assistions à une répétition de la chaleur généralisée de cette semaine, qui s'est étendue de l'Italie à l'Ukraine.

"La possibilité d'une chaleur extrême localisée (35°C+) pendant un jour ou deux à la fois dans les endroits typiques est plus probable, en particulier au milieu du mois d'août", ajoute-t-il. "Il semble que les températures de la seconde moitié du mois d'août puissent revenir à 30-35°C pendant un certain temps.

Pour M. Lowinski, le plus grand défi consiste à faire connaître les risques liés aux vagues de chaleur prolongées.

"Les températures extrêmes, voire record, que nous avons observées ces derniers jours indiquent clairement que le changement climatique aggrave ces périodes de chaleur", explique-t-il.

"Les vagues de chaleur ont désormais tendance à être plus intenses, y compris les températures nocturnes. Il est de plus en plus important de faire connaître ce risque et d'expliquer comment préparer les personnes, les animaux et les infrastructures (en pensant à la climatisation et à la pression accrue sur les réseaux électriques, par exemple)".