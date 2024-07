Par Jovana Gec avec AP

L'Europe est le continent qui se réchauffe le plus rapidement sur Terre, avec des températures qui augmentent environ deux fois plus vite que la moyenne mondiale.

Alertes météo, incendies de forêt, chaussées qui fondent dans les villes : une vague de chaleur meurtrière a fait grimper en flèche les températures dans certaines parties de l'Europe centrale et méridionale, jusqu'à 40 degrés Celsius.

De l'Italie à la Roumanie, les autorités appellent à la prudence, à boire beaucoup d'eau et à éviter de sortir aux heures les plus chaudes de la journée.

Les autorités italiennes ont déclaré jeudi une alerte météo rouge dans sept villes, principalement dans le centre du pays, mais aussi dans la capitale Rome et à Trieste, dans le nord-est. Les conditions de chaleur sont aggravées par l'humidité et pourraient affecter les personnes en bonne santé ainsi que celles souffrant de problèmes de santé, ont averti les autorités.

Avec des vagues de chaleur estivales qui commencent de plus en plus tôt et 13 mois consécutifs de températures record, certains experts se demandent si l'été actuel ne sera pas le plus chaud de l'histoire de l'Europe.

Des avertissements similaires ont été émis dans la Croatie voisine et plus à l'est et au sud. La principale station touristique de Croatie, Dubrovnik, au sud de la mer Adriatique, a enregistré 28 degrés Celsius à l'aube, signe qu'il n'y aura pas de répit au coucher du soleil.

Des incendies de forêt ont été signalés cette semaine en Albanie, près de la frontière avec la Grèce, ainsi qu'en Bosnie et en Italie. Plusieurs incendies ont fait rage jeudi dans la région de Corinthe, au sud de la Grèce, et sur l'île de Lesbos, à l'est de la mer Égée.

Des alertes ont été émises pour la région entourant la capitale Athènes et d'autres parties de la Grèce centrale jeudi, et une alerte similaire a été émise pour le nord-est du pays vendredi.

Les autorités grecques ont déclaré que le pays est confronté cet été au risque d'incendie de forêt le plus élevé depuis deux décennies, à la suite d'un hiver et d'un printemps doux et largement dépourvus de pluie, qui ont laissé la végétation sèche comme de la gomme à mâcher.

En effet, en 2023, la Grèce a connu l'un des pires étés de son histoire en matière d'incendies de forêt, au cours duquel des milliers de personnes ont dû quitter leur domicile, ce qui a causé des dégâts incalculables à la faune et à la flore ainsi qu'à la biodiversité.

Les météorologues ont déclaré que les températures étaient encore plus élevées que les chiffres officiels dans les grandes villes, où le béton grésillant irradie la chaleur vers le haut et où l'asphalte ramollit sous les pieds.

"Il était impossible de respirer hier", a déclaré Antonela Spičanović, depuis Podgorica, la capitale du Monténégro, où les températures ont atteint 39C mercredi. La ville semblait déserte, beaucoup de ses habitants restant à l'intérieur ou se dirigeant vers la côte de la mer Adriatique ou les montagnes.

"Je passe mes journées dans l'appartement, sous l'air conditionné", a déclaré Đorđe Stanišić, un ingénieur électricien également originaire de Podgorica. "C'est l'enfer dehors".

Mendim Rugova, un météorologue du Kosovo voisin, a déclaré que les températures dans le pays ont augmenté en moyenne de 2,5 degrés depuis les années 1980. Selon lui, la vague de chaleur actuelle pourrait durer jusqu'à la fin du mois de juillet.

"Dans la région, nous pourrions voir des températures supérieures à 40°C, dans certaines parties de l'Albanie, dans le nord de la Macédoine, en Grèce et également dans certaines parties de la Serbie", a-t-il prédit.

À Prague, capitale de la République tchèque, où les températures ont atteint 34°C mercredi avant de baisser légèrement jeudi, le zoo de la ville a utilisé dix tonnes de glace pour soulager les animaux, qui en avaient bien besoin.

La glace a été placée stratégiquement autour du zoo hier, créant des endroits frais où les animaux pouvaient se réfugier en cas de températures anormalement élevées.

Dans la capitale roumaine, Bucarest, les thermomètres de rue affichaient 42°C mardi et mercredi, bien que les mesures officielles aient été inférieures de quelques degrés.

La Serbie voisine a enregistré des températures record depuis le début de l'été, avec des thermostats à 35°C jeudi matin dans le nord du pays.

Dans la capitale Belgrade, des médecins ont déclaré avoir traité des personnes qui s'étaient effondrées, avaient eu des vertiges ou s'étaient plaintes de maux de tête en raison de la chaleur.

L'Organisation météorologique mondiale et le programme Copernicus de l'Union européenne ont déjà averti que l'Europe est le continent qui se réchauffe le plus rapidement, ce qui a des effets dévastateurs sur la santé, les températures augmentant environ deux fois plus vite que la moyenne mondiale.

Les autorités serbes ont déclaré que l'utilisation de l'air conditionné avait entraîné une énorme consommation d'électricité, similaire aux niveaux normalement observés en hiver, lorsque de nombreux habitants du pays balkanique utilisent l'électricité pour se chauffer.

Lors d'une précédente vague de chaleur, le mois dernier, le Monténégro, la Bosnie, la Croatie et l'Albanie ont dû faire face à une importante panne d'électricité en raison de la surcharge et de l'effondrement d'une ligne de distribution régionale. Au début du mois, une puissante tempête a balayé la région après des jours de chaleur et a tué deux personnes, endommagé des maisons en arrachant des arbres et inondé des rues.

Les experts affirment que le changement climatique induit par l'homme est à l'origine de fluctuations météorologiques sauvages, de tempêtes de plus en plus imprévisibles et de vagues de chaleur.