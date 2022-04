L'Ukraine demande plus d'armes à l'OTAN

Des armes, des armes et encore des armes. C'est ce que l'Ukraine réclame aux alliés de l'OTAN, et le ministre des Affaires étrangères ukrainien, Dmytro Kuleba, les veut rapidement si l'Ukraine veut avoir une chance de se battre dans sa guerre existentielle contre la Russie. "Soit, vous nous aidez maintenant, et je parle de jours, pas de semaines, ou votre aide arrivera trop tard, et beaucoup de gens mourront, beaucoup de civils perdront leurs maisons et de nombreux villages seront détruits, précisément parce que votre aide sera arrivée trop tard", a déclaré Dmytro Kuleba, le ministre des Affaires étrangères ukrainien, à ses homologues de l'OTAN.

Dmytro Kuleba était à Bruxelles pour le deuxième et dernier jour d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN. Il les a mis en garde contre une offensive russe massive et imminente dans la région orientale du Donbass, à une échelle jamais vue depuis la Seconde guerre mondiale. Mais, le Secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, était présent pour annoncer que plus d'armes étaient en route vers l'Ukraine. "Nous sommes prêts, alliés de l'OTAN, à supporter l'Ukraine, et même à la supporter davantage et les alliés reconnaissent l'urgence de fournir plus de soutien", a confié Jens Stoltenberg.

Le secrétaire général de l'Alliance n'a pas fourni de calendrier, ni de détails sur ce qui serait exactement fourni à l'Ukraine. Mais il a prévenu qu'en ce qui concerne la guerre, le monde doit être prêt à faire face à un long combat.