La Suède, à la tête de la présidence tournante du Conseil de l'UE: quelles sont ses priorités ?

Pour la troisième fois depuis son adhésion à l'Union européenne, la Suède prend la présidence tournante du Conseil de l'UE, l'un des colégislateurs de l'Union.

Au cours des six prochains mois, le pays nordique aura pour tâche de définir l'agenda politique et de diriger le débat entre les États membres, une tâche difficile qui est devenue encore plus ardue au milieu de la multiplication des crises.

Le nouveau gouvernement de coalition de droite, composé de trois partis et dirigé par le Premier ministre Ulf Kristersson, a promis de faire respecter les droits fondamentaux de l'Union et de maintenir l'unité politique forgée à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Mais le soutien que les Démocrates suédois d'extrême droite apportent à la coalition minoritaire a jeté une ombre sur l'inauguration de la présidence, les experts et les diplomates se demandant dans quelle mesure le parti eurosceptique fera sentir sa présence au niveau de l'UE.

Stockholm insiste sur le fait que les Démocrates suédois ne font pas partie du gouvernement et que l'accord de confiance et d'approvisionnement porte sur les questions intérieures, et non sur la politique européenne.

"La présidence suédoise sera active et offrira un leadership constructif pour approfondir les points forts de l'UE et trouver des compromis", a déclaré M. Kristersson au parlement national, le Riksdag, le mois dernier, en présentant le programme de son gouvernement.

"Nous préserverons les intérêts européens communs et ferons preuve d'humilité face à la diversité des États membres."

Parmi les nombreux défis et difficultés auxquels est confrontée l'Union européenne, la Suède a choisi quatre grands thèmes comme priorités pour sa présidence de six mois : la sécurité, la compétitivité, l'énergie et les valeurs démocratiques.

En matière de sécurité, Stockholm veut s'assurer que les pays de l'UE maintiennent intact, voire renforcent, leur soutien économique et militaire à l'Ukraine. Bruxelles est sous pression pour tenir ses promesses après avoir échoué à fournir la totalité de l'enveloppe de 9 milliards d'euros d'aide financière promise à Kiev en 2022.

Pour 2023, l'UE devrait débourser régulièrement 18 milliards d'euros, une somme essentielle pour couvrir le déficit budgétaire galopant de l'Ukraine et maintenir les services publics les plus élémentaires.

En outre, la Suède mènera la discussion sur la question complexe de la confiscation : l'UE a l'intention de vendre et de réinvestir les actifs appartenant à la Russie qui ont été gelés au cours de neuf séries de sanctions afin de lever des fonds supplémentaires pour la reconstruction de l'Ukraine.

Mais l'idée, qui pourrait viser les 300 milliards d'euros de réserves internationales détenues par la Banque centrale russe, est profondément complexe et se heurte à une myriade d'obstacles juridiques et pratiques.

La compétitivité figurera également en bonne place dans l'agenda de la Suède.

La nécessité de préserver l'Europe en tant que destination attrayante pour les investissements étrangers a acquis une dimension presque existentielle après la signature par le président américain Joe Biden de l'Inflation Reduction Act, qui devrait injecter des subventions vertes d'un montant de 369 milliards de dollars (349 milliards d'euros) dans l'économie américaine.

Cette loi, qui favorise les produits fabriqués aux États-Unis, a été vivement condamnée en Europe et a fait craindre une guerre commerciale transatlantique.

Certains dirigeants de l'Union européenne, comme le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre italien Giorgia Meloni, préconisent une réaction vigoureuse et exigent une révision des règles relatives aux aides d'État, en vigueur depuis des décennies, qui visent à garantir une concurrence loyale entre les petits et les grands États membres.

La Suède, fervent défenseur des marchés libres, a adopté une approche plus prudente sur ce sujet brûlant.

"Le protectionnisme n'est pas la voie à suivre. Ce n'était pas le cas hier, et ce ne le sera pas demain - de ce côté-ci de l'Atlantique ou de l'autre", a déclaré M. Kristersson.

"Nous savons que les entreprises innovantes dans un marché libre et ouvert génèrent non seulement la croissance et le bien-être, mais mènent également les transitions verte et numérique", a-t-il ajouté. "Mais en vérité, l'UE est à la traîne. Une politique de concurrence claire et de meilleures réglementations pour l'industrie européenne sont donc nécessaires."