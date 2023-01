Le prix du gaz en Europe atteint son niveau d'avant-guerre alors que la nouvelle année commence sous des températures exceptionnellement douces qui ont maîtrisé la demande des consommateurs et évité la nécessité de puiser dans les réserves souterraines.

Les échanges au TTF (Title Transfer Facility) néerlandais, principale plate-forme européenne, ont clôturé mercredi à 65€ par mégawattheure (MWh) pour les livraisons prévues en février.

La dernière fois que les prix du gaz au TTF sont passés sous le seuil des 70€/MWh, c'était le 16 février, huit jours avant que la Russie ne lance l'invasion de l'Ukraine, lorsqu'ils ont atteint 69,5€/MWh.

Depuis le début de la guerre, le TTF a connu des hauts et des bas extrêmes, jusqu'à atteindre un sommet historique de 342€ par MWh à la fin août. Après ce pic, les prix du gaz sont entrés dans une phase de stabilisation lente mais régulière, même s'ils restent exceptionnellement élevés.

Cette tendance à la baisse offreun répit aux ménages et aux entreprises européens qui, pendant des mois, ont eu du mal à faire face à des factures énergétiques volatiles et imprévisibles.

Cette nouvelle intervient alors que l'année 2023 verra des températures hivernales record sur le continent, un phénomène qui, selon les experts, s'inscrit dans le cadre plus large du changement climatique d'origine humaine.

L'Allemagne, la Pologne, la Hongrie, le Danemark, les Pays-Bas, la France et la Suisse figurent parmi les pays qui connaîtront un temps exceptionnellement doux, obligeant certaines stations de ski à fermer leurs portes.

Les habitants de San Sebastián, dans le nord de l'Espagne, ont été photographiés cette semaine en train de bronzer sur la plage, tandis que la République tchèque a enregistré 19°C.

Les conditions atmosphériques ont freiné l'utilisation du chauffage et protégé les stocks d'urgence.

Le stockage souterrain de gaz dans l'Union européenne, qui est censé couvrir l'augmentation de la demande en hiver, est actuellement à 83 % de sa capacité totale.

"C'est une position plutôt bonne à cette période de l'année", a déclaré mercredi un porte-parole de la Commission européenne.

"En raison du temps doux que nous avons connu, la demande a été plus faible que les années précédentes. Et ces stocks sont restés à un niveau élevé. Je pense que cela a eu un effet calmant sur le marché et a réduit la volatilité et fait baisser les prix."

Malgré ce répit, le gaz continue d'être facturé à des prix anormalement élevés.

En janvier 2021, les Européens payaient plus de 17€/MWh pour leur approvisionnement en gaz, soit près de quatre fois moins cher que les échanges de mercredi.

La Commission européenne a prévenu que les prix élevés de l'énergie sont devenus un élément structurel de l'économie européenne - et mondiale - en raison d'une inadéquation persistante entre l'offre et la demande, déclenchée par la levée des verrouillages COVID-19 et exacerbée ensuite par la guerre de la Russie en Ukraine.

Cette nouvelle normalité a conduit la Commission et les États membres de l'UE à promouvoir fortement les économies d'énergie comme l'outil le plus puissant pour contrôler la spirale des prix.

Le bloc a mis en place des plans sans précédent pour réduire la consommation de gaz et d'électricité afin de rééquilibrer l'offre et la demande, ainsi qu'un plafond sur les prix du gaz, qui ne sera activé que lorsque le TTF dépassera 180€/MWh pendant trois jours ouvrables consécutifs.

"La réduction de la demande est la clé ici", a déclaré à Euronews Simone Tagliapietra, chargée de recherche à Bruegel, un groupe de réflexion basé à Bruxelles.

Tagliapietra a salué la récente baisse des prix du gaz, mais a souligné que l'Europe ne devrait avoir "aucun espace pour la complaisance", car une vague de froid pourrait arriver pendant la nuit et faire grimper les prix encore plus.

"C'est une question de températures", a déclaré l'analyste. "Et du stockage qui n'est pas utilisé mais qui est en fait rechargé".