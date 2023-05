Les prochaines élections européennes auront lieu du 6 au 9 juin 2024 (officiel)

Par Euronews

On sait à présent quand les électeurs de l'UE seront appelés aux urnes pour choisir leurs représentants au Parlement européen : ce sera du 6 au 9 juin 2024.

Les élections au Parlement européen sont considérées comme le plus grand vote transnational au monde.

Les prochaines élections des 705 membres du Parlement européen se tiendront entre le 6 et le 9 juin 2024.

Les dates ont été provisoirement choisies par les ambassadeurs des 27 États membres lors d'une réunion qui s'est tenue mercredi et seront rendues officielles la semaine prochaine lorsque les ministres approuveront la décision.

Les élections ont lieu tous les cinq ans sur une période de quatre jours et sont considérées comme le plus grand vote transnational au monde : plus de 400 millions d'électeurs de différentes nationalités sont appelés à voter en même temps pour leurs représentants politiques au Parlement européen.

Le renouvellement des législateurs entraîne également des changements au sommet de la Commission européenne et du Conseil européen, ce qui signifie que les postes actuellement occupés par Ursula von der Leyen et Charles Michel seront à pourvoir.

Ursula von der Leyen n'a pas encore confirmé son intention de briguer un second mandat de cinq ans à la présidence de la Commission européenne, tandis que Charles Michel n'a pas le droit de rester à la tête du Conseil européen, car ce poste est limité à deux mandats consécutifs de deux ans et demi chacun.

Les dates du 6 au 9 juin ont été choisies par défaut, aucune autre option n'ayant recueilli l'unanimité nécessaire, a déclaré à Euronews une source diplomatique au fait des discussions.

Le Portugal avait déjà exprimé des inquiétudes quant à cette date, car sa fête nationale est célébrée le 10 juin, ce qui pourrait réduire le taux de participation.

Les élections précédentes, qui ont eu lieu en mai 2019, ont enregistré un taux de participation général de 50,66 %, soit une augmentation de huit points par rapport au vote de 2014.