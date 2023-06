Par Euronews

Madrid dirigera les débats politiques de l'UE pendant toute la seconde moitié de l'année.

Le renforcement de la souveraineté industrielle européenne, l'unité face aux défis mondiaux et les efforts pour accélérer la transition climatique seront au cœur de la présidence espagnole du Conseil européen, assure Pedro Sanchez.

Le 1er juillet, Madrid succédera à la Suède à la présidence tournante du Conseil de l’UE. C’est donc l’Espagne définira l'agenda et les priorités politiques de l'Union pour les six mois à venir, avant de passer le relais à la Hongrie.

Lors d'un discours prononcé jeudi, le Premier ministre espagnol a fait de la réindustrialisation sa principale priorité, ce qui, selon lui, aidera l'UE à garantir son autonomie stratégique et sa souveraineté.

"Je pense qu'au cours des quatre dernières années, nous avons tiré de nombreuses leçons du processus de désindustrialisation en Europe et de ses conséquences, ainsi que des faiblesses et des vulnérabilités que nous avons accumulées en conséquence", explique-t-il.

Il appelle à la relocalisation en Europe d'industries clés, en particulier dans les domaines de l'énergie et de la santé, citant par exemple les pénuries d'équipements de protection individuelle dont ont souffert certains États membres lors de la pandémie de Covid-19.

Il plaide également pour que l'UE conserve son avance en matière d'innovation et de cadre réglementaire pour les technologies d'avenir, notamment les énergies renouvelables, la robotique, les produits et services numériques tels que l'intelligence artificielle.

Climat, justice sociale et unité

La transition verte est la deuxième priorité de Pedro Sanchez.

Selon lui, si l'UE parvient à s’adapter au défi climatique et si elle l'anticipe, elle "peut aussi le transformer en une immense opportunité de prospérité pour l'ensemble du continent".

Il juge que l'Union peut réduire sa dépendance énergétique et celle à l'égard des matières premières essentielles, qui sont cruciales pour la fabrication et le déploiement des énergies renouvelables, et "réduire de manière substantielle notre facture d'électricité".

La troisième priorité pour Madrid sera la justice sociale. Le dirigeant espagnol estime qu'une croissance économique positive n'est pas une fin en soi et qu'une meilleure redistribution des richesses est nécessaire dans l'ensemble de l'Union.

"Nous devons rompre avec la tendance observée au cours des dernières décennies, à savoir que les bénéfices des entreprises n'ont pas toujours servi à réduire les inégalités ou à améliorer les opportunités et les conditions de vie des citoyens ordinaires. Nous avons besoin d'une économie qui doit être beaucoup plus compétitive, mais aussi, et cela ne doit pas être contradictoire, plus juste et plus solidaire", souligne-t-il.

Enfin, il souhaite utiliser la présidence du Conseil de l'UE pour "renforcer l'unité de l'Union européenne" afin qu'elle puisse non seulement faire face aux "incertitudes croissantes et aux tensions géopolitiques", mais aussi devenir "l'un des principaux architectes du nouvel ordre international".

Selon lui, cela ne doit pas se faire au détriment de la souveraineté nationale.

Sa liste de souhaits comprend aussi l'approfondissement du marché intérieur, la conclusion de l'union bancaire et le renforcement des instruments de financement durable et des outils tels que NextGenerationEU, le fonds de relance post-covid dont l’objectif est d’accélérer la transition écologique et numérique.

L'"optimisation des processus de prise de décision" au niveau de l'UE - autrement dit le changement des règles de vote de l'unanimité à la majorité qualifiée dans certains domaines - et la migration sont également cités comme des domaines d'intérêt par le dirigeant espagnol.

Les pays de l'UE sont parvenus à un accord majeur la semaine dernière, après sept années de discussions sur deux points essentiels du nouveau pacte sur la migration et l’asile, notamment un mécanisme de solidarité obligatoire.

Les pourparlers avec le Parlement européen ont débuté et la Commission s'est déclarée convaincue qu'ils pourraient être menés à bien avant la fin de la législature en juin de l'année prochaine.

Toutefois, Pedro Sanchez n'a pas mentionné dans son discours les élections nationales anticipées qui se tiendront trois semaines seulement après le début de la présidence de l'Union européenne et qui pourraient l'évincer au profit d'un autre candidat.