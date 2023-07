Les chefs d’Etat et de gouvernement de l'Alliance se retrouvent les 11 et 12 juillet à Vilnius pour un sommet. La guerre en Ukraine sera au centre des discussions ainsi que la candidature d’adhésion de la Suède, bloquée par la Turquie.

L’OTAN se retrouve mardi et mercredi à Vilnius pour un sommet des chefs d’Etat et de gouvernement. Les dirigeants se rapprochent ainsi cette année de la Russie et soulignent un peu plus l’influence de l’Alliance en mer Baltique.

La guerre en Ukraine est à l’ordre du jour, ainsi que la demande d’adhésion de la Suède qui attend encore le feu vert de la Turquie.

Pour évoquer les enjeux de cette rencontre, Euronews a interrogé Ian Lesser, vice-président du German Marshall Fund et expert en matière de politique étrangère et de sécurité.

Euronews :

Un sommet de l'OTAN sans parler de l'adhésion de l'Ukraine, comment voyez-vous cela ?

Ian Lesser :

Je pense que les Alliés vont faire tout ce qui est politiquement possible pour rassurer l'Ukraine à ce sujet. Mais je serais très surpris qu'ils aillent au-delà du mantra standard de la porte ouverte, et que nous prévoyons qu'à un moment donné l'Ukraine deviendra membre, etc. Mais il y a beaucoup à faire pour accélérer ce processus. Mais il y a beaucoup à faire pour accélérer ce processus. Et je pense que les Alliés vont faire de leur mieux pour s'assurer que c'est bien le message qui ressortira du sommet.

Euronews :

L'une des questions importantes du sommet de l'OTAN est l'adhésion de la Suède que la Turquie bloque encore aujourd'hui.. Que peut-il se passer ?

Ian Lesser :

Il est évident que les Turcs se sont beaucoup préoccupés d'un certain nombre de questions. Ils ont réussi à les régler dans le cas de la Finlande, ils n'ont pas réussi à les régler dans le cas de la Suède. Il y a encore des choses qui vont laisser les deux parties insatisfaites. Mais je prédis, et je vais être un peu optimiste, que le président Erdogan, nouvellement élu ou réélu, viendra au sommet, profitera de cette grande scène pour faire une annonce positive à ce sujet. La question est de savoir s'il le fera à temps pour le sommet. Si ce n'est pas le cas, il pourrait le faire peu de temps après. Je suis donc assez optimiste.

Euronews :

Supposons que la Suède rejoigne un jour l'OTAN, cela signifierait que l'ensemble de la mer Baltique deviendrait sous bannière de l’Alliance. Quel serait l'impact sur la stratégie future de l'OTAN ?

Ian Lesser :

Il est très, très important pour l'Alliance de disposer de cette profondeur stratégique sur un théâtre critique comme la Baltique, en particulier dans le contexte d'une guerre en Europe. C'est extrêmement important. Et vous savez, la présence de la Finlande est peut-être la plus grande contribution à la défense dans ce secteur. Mais la Suède apporterait une autre contribution très importante.

Euronews :

Les Alliés ont aussi prolongé le mandat du secrétaire général, Jens Stoltenberg, qu'en pensez-vous ?

Ian Lesser :

Ce n'est pas inattendu. Il y avait un certain nombre de candidats alternatifs possibles. Certains d'entre eux seront certainement à nouveau sur la liste dans un an. Peut-être avec d'autres. Mais je pense que, dans le contexte d'une guerre en Europe, une paire de mains sûres et stables qui a fait ses preuves à la barre de l'OTAN, je pense que c'est quelque chose sur lequel les Alliés pourraient se mettre d'accord. L'Alliance est une organisation de consensus. Et l'obtention d'un consensus est peut-être la question la plus difficile à résoudre sur le plan politique. Le choix de la personne qui dirigera l'organisation n'est pas un débat facile.