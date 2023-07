Le résultat inattendu des élections en Espagne donne un peu de répit à ceux qui, à Bruxelles, craignaient une montée de l'extrême droite.

Les élections législatives espagnoles devaient être un indicateur de l'orientation politique de l'Union européenne dans son ensemble.

Mais les résultats peu probants de dimanche offrent plus de questions que de réponses, laissant Bruxelles perplexe et s'interrogeant sur l'avenir du quatrième plus grand membre de l'Union.

Le tableau final montre que le Partido Popular (PP) conservateur, dirigé par Alberto Núñez Feijóo, a obtenu la plus grande part des voix et des sièges parlementaires, suivi de près par les socialistes (PSOE) du premier ministre sortant Pedro Sánchez, qui a amélioré sa performance en 2019 en dépit d'une campagne d'opposition acrimonieuse.

La performance décevante et inattendue d'Alberto Núñez Feijóo (135 sièges) et la résistance électorale surprenante de Pedro Sánchez (122 sièges) créent une situation de blocage où aucun candidat n'est assuré d'une investiture réussie, qui nécessite une majorité de 176 soutiens.

Pour Alberto Núñez Feijóo, la victoire s'est avérée particulièrement aigre-douce car ses chances de devenir premier ministre semblent à la limite du chimérique : dans le meilleur des cas, sa formation pourrait compter sur le soutien des 33 législateurs du parti d'extrême droite Vox et de seulement deux représentants de partis régionaux partageant les mêmes idées.

Dans le même temps, M. Sánchez semble être dans une position un peu moins menaçante, puisqu'il pourrait recueillir les 31 voix du parti de gauche Sumar, son partenaire actuel dans la coalition au pouvoir, ainsi que le soutien des partis basque, catalan et galicien, qui prônent divers degrés d'indépendance par rapport au gouvernement central et sont prêts à formuler de sérieuses exigences en échange de leur "oui".

Pour ajouter au drame, Junts, le parti de Carles Puigdemont, le leader séparatiste toujours recherché par la justice espagnole pour son rôle dans le référendum d'indépendance de 2017 en Catalogne, s'est imposé comme l'ultime faiseur de roi.

Experts et commentateurs n'ont pas attendu longtemps pour évoquer le spectre redouté de nouvelles élections comme le dénouement le plus probable de ce carrefour politique.

"Même si l'arithmétique au Parlement est un peu compliquée, Pedro Sánchez conserve ses options pour reconstruire sa coalition de gauche au pouvoir", explique Matías Pino, analyste chez Europe Elects, un agrégateur de sondages qui suit les élections dans tous les pays européens.

"Si M. Sánchez ne réussit pas, l'option suivante pourrait être une nouvelle élection. Dans ce cas, je ne pense pas que le Partido Popular ait la moindre chance de gouverner".

Un revers pour l'extrême droite

Bien qu'il soit pratiquement impossible de prédire la suite des événements à l'heure actuelle, quelques conclusions claires peuvent être tirées de la course à l'échalote en Espagne.

D'une part, elle apporte un grand soulagement au Parti socialiste européen (PSE), qui avait grandement besoin de se maintenir en Espagne après une série de déceptions électorales qui menaçaient de diminuer sa pertinence politique.

D'un autre côté, cela jette un seau d'eau froide sur la montée constante des partis d'extrême droite observée ces derniers mois dans toute l'Europe. Cette tendance à la hausse peut être attribuée à la contestation populaire des mandats de vaccination et des restrictions de confinement pendant la pandémie de COVID-19, un mécontentement qui s'est encore aggravé avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la crise énergétique, l'inflation record et les nouveaux flux migratoires.

Les partis d'extrême droite ont exploité ces facteurs pour amplifier leurs récits traditionnels de déclin national, d'anxiété économique et de rancœur personnelle, qui, selon eux, peuvent pousser les électeurs vers un type de leadership intransigeant et dur.

Cette stratégie a progressivement porté ses fruits.

En septembre, Ulf Kristersson a été nommé premier ministre de la Suède après avoir conclu un accord de confiance avec les nationalistes démocrates suédois. Quelques semaines plus tard, Giorgia Meloni a mené son parti, Fratelli d'Italia, qui a des racines néofascistes, à une victoire retentissante et a formé le gouvernement italien le plus à droite depuis la Seconde Guerre mondiale. En avril, le parti populiste finlandais est entré dans la coalition conservatrice de Petteri Orpo, éloignant nettement la Finlande des années progressistes de Sanna Marin.

Parallèlement, le Parti de la liberté d'Autriche (FPÖ) et l'Alternative pour l'Allemagne (AfD), tous deux considérés comme faisant partie des groupes les plus radicaux de l'extrême droite européenne, ont commencé à progresser fermement dans les sondages d'opinion, suscitant l'inquiétude des partis traditionnels.

Tous les éléments semblaient parfaitement réunis pour que Vox et son dirigeant, Santiago Abascal, rejoignent les rangs victorieux de leurs collègues.

Santiago Abascal et son parti d'extrême droite Vox ont enregistré des résultats décevants, passant de 52 à 33 sièges au Parlement. AP Photo

Mais le vent a tourné.

Vox a gravement sous-performé dimanche, passant de 52 à 33 sièges et perdant plus de 600 000 voix par rapport aux élections de 2019. La débâcle a immédiatement entamé le potentiel d'Abascal en tant que partenaire junior d'une coalition dirigée par Feijóo, car le PP et Vox n'ont pas réussi à rassembler les 176 voix nécessaires.

"La société espagnole penche légèrement vers le centre-gauche et est plus progressiste que d'autres pays d'Europe de l'Est, du Sud et même de l'Ouest, où l'extrême droite a fait des percées ", a déclaré Matías Pino dans une interview. "En principe, l'Espagne, tout comme l'Irlande et le Portugal, des pays où la droite n'a pas beaucoup progressé, reste une exception (en Europe) car elle limite les chances de Vox d'entrer au gouvernement".

Les analystes avaient vu dans l'éventuel accord PP-Vox le prélude à une collaboration plus large entre le Parti populaire européen (PPE) et le groupe des Conservateurs et Réformistes européens (ECR) en vue des élections européennes de 2024, une possibilité qui a été alimentée par des représentants des deux camps.

On ne sait pas encore quel sera l'effet des élections espagnoles sur cette idée non testée : le pays pourrait finir par être un briseur de règles plutôt qu'un briseur d'accords.

Bien qu'il partage l'étiquette ECR au niveau européen, Vox ne peut être considéré comme un parti d'extrême droite conventionnel, car son thème central est le conflit de l'identité espagnole "avec elle-même", plutôt que l'opposition contre "l'étranger", explique Camino Mortera-Martínez, responsable du bureau bruxellois de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes.

"Ce qui s'est passé avec Vox ne peut pas être extrapolé à d'autres pays européens", a déclaré Mme Mortera-Martinez à Euronews. Nous ne pouvons pas dire : "Maintenant que l'extrême droite a été stoppée en Espagne, nous verrons une vague de réaction contre l'extrême droite dans d'autres coins de l'Europe. Parce que nous parlons ici de différents types d'extrême droite, qui ne viennent pas du même endroit et ne vont pas dans la même direction."

Présidence interrompue

Une impasse prolongée en Espagne, un pays dont le PIB s'élève à 1,3 milliard d'euros et qui compte 47 millions d'habitants, allait toujours constituer un casse-tête pour Bruxelles, où les projets de loi peuvent facilement être bloqués par des troubles internes dans des États membres de grande taille.

Or, par le plus grand des hasards, l'Espagne occupe la présidence tournante du Conseil de l'UE, l'un des colégislateurs de l'Union, pour une durée de six mois. Bien que cette fonction soit dépourvue de pouvoirs exécutifs, elle confère au pays choisi un rôle privilégié pour fixer l'ordre du jour, accueillir les réunions ministérielles, diriger les négociations et rédiger des textes de compromis susceptibles de satisfaire tout le monde autour de la table.

Soucieux de faire de cette occasion une vitrine de ses politiques progressistes, M. Sánchez a refusé de retarder le virage espagnol lorsqu'il a convoqué des élections anticipées et a insisté sur le fait que la présidence se déroulerait comme prévu.

Le grand moment européen que M. Sánchez envisageait pour son pays semble aujourd'hui de moins en moins probable.

Un gouvernement intérimaire disposant d'une marge de décision limitée et guidé par un premier ministre entièrement absorbé par l'obtention des votes des partis régionaux ou, pire, par l'organisation d'une campagne pour des élections répétées, aura sans aucun doute du mal à maintenir son attention sur Bruxelles à un moment crucial où un élan politique est nécessaire de toute urgence.

"Ce qui pourrait inquiéter Bruxelles, c'est que l'Espagne sera effectivement distraite par sa politique intérieure pendant la présidence tournante du Conseil", a déclaré M. Mortera-Martínez.

"Mais je crois aussi que l'Espagne s'est toujours montrée très diligente grâce à son corps de fonctionnaires qui ont travaillé très dur pour la présidence et qui assureront un certain degré de continuité face à un gouvernement intérimaire".

Le temps presse. Avant de passer en mode électoral en 2024, les institutions de l'UE doivent boucler une liste de textes législatifs en suspens, tels qu'une révision du marché de l'électricité, une tentative inédite de réglementation de l'intelligence artificielle, un projet de loi controversé visant à restaurer les habitats dégradés et la réforme des règles fiscales de l'Union, qui a été âprement disputée.

Aucun de ces dossiers ne sera facile à conclure en raison de leur complexité technique, de leurs implications considérables et des fortes divergences entre les États membres, ce qui rend indispensable une direction fiable et dévouée à la tête du Conseil de l'UE.

"La voix de l'un des membres les plus importants de l'UE en termes de population et de taille, mais aussi, disons-le, en termes de progressisme social, manquera à Bruxelles : L'Espagne est un pays qui a beaucoup à offrir en matière de migration, de législation climatique, d'énergie, de relations avec l'Amérique latine et d'autres sujets qui seront essentiels", a déclaré M. Mortera-Martínez.

"L'absence de la voix espagnole sera dommage, je pense, à la fois pour Bruxelles et pour Madrid".