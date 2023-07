Maximilian Krah choisi tête de liste du parti d'extrême droite AfD aux élections européennes de 2024

Par Euronews avec AFP

En Allemagne, 2e jour du congrès de l'AfD. Le parti d'extrême droite qui a le vent en poupe dans les sondages s'est choisi sa tête de liste aux élections européennes de 2024.

Quelque 600 délégués venus de toute l'Allemagne sont venus assister au deuxième jour du congrès du parti d'extrême droite "Alternative pour l'Allemagne" (AfD) à Magdebourg, l'un de ses bastions dans l'est du pays.

Samedi, ils ont élu Maximilian Krah, membre sortant du Parlement européen, pour mener la campagne électorale de l'AfD aux élections européennes en 2024. Maximilian Krah a remporté le vote avec 65,7 % des suffrages.

L'AfD compte actuellement neuf députés au Parlement européen, mais espère désormais en obtenir une vingtaine, compte tenu de sa cote de popularité dans les récents sondages d'opinion.

L'AfD recueillerait actuellement entre 18 % et 22 % des voix soit plus que les sociaux-démocrates du chancelier Scholz et juste derrière les conservateurs de la CDU.

L'AfD prône des mesure pour réduire considérablement l'immigration en Allemagne et veut faire de l'UE une simple union économique. "Cette Union doit mourir pour que la véritable Europe puisse vivre", a déclaré le président de la branche thuringienne de l'AfD appelant à une nouvelle alliance européenne des Nations.