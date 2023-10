Plus de 70 membres du Parlement européen ont demandé la démission d'Olivér Várhelyi, le commissaire européen qui, la semaine dernière, a annoncé à tort la suspension de "tous les paiements" aux Palestiniens.

PUBLICITÉ

La décision surprenante d'Olivér Várhelyi est intervenue dans les premiers jours de la guerre entre Israël et le Hamas donnant l'impression que l'Union européenne interrompait toute aide, y compris les fonds humanitaires.

"Il ne peut y avoir de statu quo", a écrit Olivér Várhelyi sur X, anciennement Twitter.

Il a fallu plusieurs heures à la Commission européenne pour préciser que les fonds humanitaires continueraient d'être versés pendant qu'un "examen urgent" de l'aide au développement mais non encore déboursée était effectué.

La Commission a ensuite admis que le commissaire européen avait agi de sa propre initiative et n'avait pas obtenu l'aval de la présidente, Ursula von der Leyen, avant de publier les messages en ligne.

"L'annonce faite par le commissaire Várhelyi n'a été précédée d'aucune consultation avec un membre du Collège, d'accord! Cela doit être absolument clair", a déclaré Eric Mamer, porte-parole en chef de la Commission.

L'institution a souligné que, malgré les réactions suscitées par ce fiasco politique, Olivér Várhelyi ne serait pas officiellement réprimandé et que son accès aux médias sociaux ne serait pas limité.

Certains législateurs ont une opinion bien différente.

Une coalition de 73 députés européens issus des rangs socialistes, libéraux, verts et de la gauche radicale a envoyé mardi après-midi une lettre à la présidente de la Commission pour dénoncer les actions du responsable hongrois et demander sa révocation immédiate.

"Le commissaire Várhelyi n'avait aucune autorité pour décider unilatéralement de cette suspension, ni pour la communiquer officiellement sur ses comptes de médias sociaux sans que cette décision ne soit prise dans le cadre d'une procédure régulière", ont-ils écrit.

Pour souligner leur mécontentement, les députés ont évoqué l'épisode controversé mi-février au cours duquel Olivér Várhelyi a été entendu en train de demander : "combien d'idiots reste-t-il ?" lors d'une séance de questions-réponses avec des eurodéputés sur les Balkans occidentaux.

"Nous ne tolérons plus les offenses de M. Várhelyi aux institutions de l'UE et à leur fonctionnement démocratique. Nous demandons donc au commissaire Várhelyi de démissionner ou d'être relevé de ses fonctions", indiquent les députés dans leur lettre.

"La Commission se doit d'être exemplaire dans son fonctionnement démocratique. Les agissements du commissaire Várhelyi portent atteinte non seulement à l'image de nos institutions, mais aussi à la confiance que les citoyens européens placent dans la Commission".

Nathalie Loiseau (Renew Europe) a cosigné le document et insiste sur le fait que les messages du commissaire sur les réseaux sociaux avaient semé la confusion sur la position de l'Union "au pire moment possible".

"Depuis un certain temps, nous avons des inquiétudes sur la manière dont le commissaire Várhelyi comprend sa mission et son mandat", explique Nathalie Loiseau. "J'ai plus souvent l'impression qu'il fait la politique du premier ministre hongrois plutôt que la politique de l'Union européenne".

Son collègue irlandais, Barry Andrews, juge qu'Olivér Várhelyi avait "outrepassé" ses compétences et que sa position à Bruxelles n'était "plus tenable" parce qu'il avait traîné "la réputation de l'UE dans la boue".

"Chacun doit apprendre de ses propres erreurs. Nous commettons tous des erreurs. Il est bon que nous en parlions. Mais je suis désolé, c'était une mauvaise décision, ce n'était pas une bonne idée", insiste le socialiste Juan Fernando López Aguilar, un autre signataire.

Une seule représentante du Parti populaire européen (PPE), premier groupe politique au Parlement, a ajouté son nom : Maria Walsh.

Un porte-parole du PPE a rejeté la lettre comme une initiative "d'une bande d'eurodéputés" et a déclaré que le travail devrait plutôt se concentrer sur la garantie "d'aucune déviation de fonds dans les mains de l'organisation responsable du massacre de centaines de civils israéliens", faisant référence au Hamas, que l'UE et les Etats-Unis considèrent comme une organisation terroriste.

PUBLICITÉ

"Ce serait la meilleure chose que la Commission puisse faire pour gagner la confiance des citoyens européens", a déclaré le porte-parole dans un communiqué.

Interrogée sur la lettre, qui a été envoyée avant une réunion d'urgence des dirigeants de l'UE, la Commission a insisté sur le fait que la présidente avait "confiance dans le Collège et se concentrait sur la situation grave sur le terrain".