Les gendarmes français patrouillent sur la place du Trocadéro, près de la Tour Eiffel, après qu'un homme a pris les passants pour cible samedi en fin de journée, tuant un touriste allemand à l'aide d'un couteau et en blessant deux autres. - Tous droits réservés Christophe Ena/Copyright 2023 The AP. All rights reserved