Les efforts pour empêcher les pays tiers de fournir à la Russie des technologies fabriquées dans l'UE et utilisées dans des équipements militaires, devraient être déployés d'abord à l'échelon national, affirme David O'Sullivan, l'envoyé de l'UE chargé de la lutte contre la fraude aux sanctions.

"J'insiste sur ce point auprès de nos États membres et des pays que je visite : l'anti-contournement commence chez soi ", a déclaré M. O'Sullivan lors d'une interview accordée à Euronews jeudi.

Depuis le début de l'invasion non provoquée de l'Ukraine par la Russie, l'UE a imposé 11 trains de sanctions à Moscou pour tenter d'étouffer la campagne de guerre du président Vladimir Poutine, y compris des interdictions d'exporter des marchandises.

L'Union européenne soupçonne toutefois que des produits européens courants, dont des composants utilisés pour la fabrication de drones, de missiles et d'obus d'artillerie, sont réexportés via des pays situés à la périphérie de la Russie.

David O'Sullivan a été chargé de faire le tour des pays tiers pour les exhorter à se joindre aux efforts de l'UE visant à couper l'accès de la Russie à ces produits dits "à double usage", mais il estime que l'UE doit aussi faire son travail.

"Ces produits sont européens. Ils sont fabriqués ici et nos entreprises les envoient quelque part - probablement sans le vouloir ou peut-être sans le savoir - et ils trouvent ensuite leur chemin vers la Russie", a déclaré M. O'Sullivan.

"Les États membres travaillent d'arrache-pied pour parler aux entreprises européennes, pour enquêter sur les flux commerciaux et pour voir si certaines entreprises envoient encore des produits qui pourraient se retrouver en Russie", a-t-il expliqué.

Les pays de l'UE doivent encourager leurs entreprises à "faire preuve de diligence raisonnable" pour enquêter sur les flux commerciaux et détecter les schémas suspects, selon M. O'Sullivan.

"A qui les vendez-vous ? S'agit-il d'une entreprise qui n'a été créée que récemment, depuis la guerre, ou d'une entreprise de longue date qui a l'habitude d'acheter ces produits, peut-être ailleurs ? C'est le genre de questions que les entreprises doivent se poser", a-t-il déclaré.

Il a également reconnu qu'il y aura "toujours un certain degré de contournement" car "il y a de l'argent à gagner".

L'Union européenne, en collaboration avec l'Ukraine, a dressé une liste de 45 produits très recherchés pour la campagne militaire russe. Il s'agit notamment de composants largement utilisés dans les appareils de tous les jours, tels que les semi-conducteurs, les circuits intégrés, les lecteurs de fibre optique et les cartes mémoire.

Aider à se soustraire aux sanctions de l'UE est une infraction pénale. En septembre, un employé du ministère néerlandais de la défense a été arrêté parce qu'il était soupçonné de s'être soustrait aux sanctions.

Toutefois, M. O'Sullivan est convaincu que les efforts déployés par l'UE pour réprimer la fraude portent leurs fruits et rendent "plus difficile, plus lent et beaucoup plus coûteux l'achat de ces produits par la Russie".

"La Russie a du mal à se procurer la technologie dont elle a besoin et se tourne désormais vers l'Iran ou la Corée du Nord", explique-t-il, "et nous constatons que les Russes sont obligés de déployer des armes et des chars plus anciens pour continuer à équiper leurs forces armées".

Il estime également que les mesures de l'UE pèsent de plus en plus sur l'économie russe, qui a "400 milliards d'euros de moins à dépenser" et accuse un déficit d'environ 3 %. Malgré la croissance de l'économie russe, 30 % des dépenses publiques sont consacrées à l'expansion de l'armée, ce qui privera inévitablement les investissements dans la santé, la recherche, l'éducation et d'autres domaines clés.

"Je pense qu'il s'agit davantage d'une crevaison lente que d'une explosion. Je pense que tôt ou tard, il sera très, très difficile pour la Russie de maintenir cet effort".

La "plupart" des pays tiers collaborent

Des pays tiers tels que la Turquie et la Chine sont dans le collimateur de l'UE pour faciliter la fourniture de biens à double usage à la Russie, les exportations de ces deux pays ayant atteint des sommets cette année.

Les présidents de la Commission européenne et du Conseil ont rencontré le premier ministre chinois Xi Jinping à Pékin jeudi, et devaient faire part de leurs inquiétudes concernant l'exportation de biens à double usage vers la Russie par des entreprises chinoises.

Selon de hauts fonctionnaires de l'UE, si les exportations globales d'articles du champ de bataille dits "hautement prioritaires" de la Chine vers la Russie ont diminué, les biens à double usage continuent de susciter des inquiétudes.

Selon M. O'Sullivan, "la plupart" des pays qui n'appliquent pas de sanctions directes contre la Russie "ne veulent pas alimenter la machine militaire russe" et prennent des mesures pour empêcher les réexportations.

"La plupart d'entre eux se sont montrés très réactifs en disant qu'en fait, ils ne voulaient pas être impliqués dans ce commerce", a-t-il expliqué, "et qu'ils ne voulaient pas que leur réputation soit entachée si leur pays était considéré comme un canal de contournement, car cela inciterait les entreprises à réfléchir à deux fois avant d'investir".

Si les pays tiers ont soulevé la question du conflit en cours au Moyen-Orient depuis que la guerre entre Israël et le Hamas a éclaté le 7 octobre, ils n'ont pas remis en question la légitimité de l'UE à poursuivre son régime de sanctions contre la Russie, selon M. O'Sullivan.

"Je pense que les gens comprennent pourquoi, en Europe, nous devons réagir très fermement", a-t-il expliqué, "car nous ne pouvons accepter les ambitions de M. Poutine de rétablir l'hégémonie russe dans le voisinage immédiat de la Russie. C'est pourquoi, en tant qu'Européens, nous avons une obligation particulière dans cette situation".

"Je ne vois personne dire que nous ne vous aiderons pas à prendre des sanctions contre l'Ukraine à cause de la situation au Moyen-Orient, pas du tout", a-t-il ajouté.

M. O'Sullivan a également affirmé que le plafonnement du prix du pétrole russe par l'UE avait un impact positif, mais il a reconnu que des pays tels que l'Inde continuaient d'acheter du pétrole russe qui était ensuite revendu avec un bénéfice aux pays de l'UE.

L'Union n'a pas sanctionné le pétrole russe en raison de la dépendance des pays du Sud, mais en janvier de cette année, elle a introduit un écart de prix afin de s'assurer que Moscou ne profite pas de l'abondance des bénéfices.

"Je pense que l'objectif principal est de s'assurer que les revenus de la Russie soient sévèrement affectés par le plafonnement des prix du pétrole. Et je pense que nous avons de nombreuses preuves que c'est le cas", a-t-il déclaré.