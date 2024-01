Les populistes de droite pourraient prendre le contrôle du Parlement européen pour la première fois

Selon une nouvelle étude, l'essor considérable des partis d'extrême droite et eurosceptiques pourraient permettre à une coalition populiste de droite de prendre le contrôle du Parlement européen cette année, pour la première fois.

PUBLICITÉ

Selon le groupe de réflexion European Council on Foreign Relations (ECFR), les populistes eurosceptiques devraient arriver en tête des sondages dans neuf pays de l'UE - dont l'Autriche, la Belgique, la France et les Pays-Bas - lors des élections européennes qui se tiendront du 6 au 9 juin. Ils devraient également arriver en deuxième ou troisième position dans neuf autres pays.

Cette poussée de l'extrême droite pourrait permettre à une coalition composée de démocrates-chrétiens, de conservateurs et de l'extrême droite radicale de réunir une majorité et de diriger la politique de l'UE pour la première fois, selon l'étude.

La nouvelle coalition, qui remplacerait la grande coalition actuelle des groupes centristes, est "susceptible de s'opposer à une action ambitieuse de l'UE pour lutter contre le changement climatique" et de freiner la transition verte de l'Union, prévient le rapport.

La capacité de la Commission européenne et du Conseil de l'UE à prendre des décisions en matière de politique étrangère - comme le soutien à l'Ukraine - pourrait également être compromise si le "débat national" évolue vers des opinions plus eurosceptiques après les élections.

Ces résultats interviennent alors que les forces d'extrême droite tentent de capitaliser sur le mécontentement des agriculteurs et des pêcheurs, frustrés par le poids des politiques vertes, qui sont récemment descendus dans la rue pour protester en Allemagne, en France et en Roumanie.

La poussée prévue de l'extrême droite survient également en dépit d'une participation massive aux manifestations contre l'extrême droite en Allemagne, le plus grand État membre de l'Union européenne. Ces manifestations ont été déclenchées par des informations selon lesquelles des personnalités de la principale force politique d'extrême droite du pays, Alternative pour l'Allemagne (AfD), auraient rencontré des partisans de la ligne dure pour discuter d'éventuelles expulsions massives de personnes d'origine étrangère.

L'un des co-auteurs du rapport de l'ECFR, le Dr Kevin Cunningham, déclare à Euronews que de telles contre-manifestations contre l'extrême droite auraient probablement un impact "minime" sur le scrutin.

"Il se pourrait que les contre-manifestations elles-mêmes ne fassent qu'augmenter l'importance de la question et la mesure dans laquelle les gens soutiennent ou ne soutiennent pas l'AfD", explique-t-il.

Alors que la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a déclaré à Euronews la semaine dernière qu'elle avait confiance dans la capacité des partis traditionnels à contrer la montée de l'extrême droite, les auteurs du rapport affirment que les résultats devraient être un "signal d'alarme" pour les forces centristes.

"Les partis du courant politique dominant doivent se réveiller et faire le point sur les demandes des électeurs", avance le professeur Simon Hix, un autre des auteurs du rapport, "leurs campagnes devraient donner des raisons d'être optimistes".

Le centre s'estompe, les extrêmes montent en puissance

Les forces centristes devraient toutefois perdre du terrain au profit des partis situés à la périphérie de l'échiquier politique.

Le groupe d'extrême droite du Parlement - Identité et Démocratie (ID) - devrait gagner un nombre impressionnant de 40 sièges lors du scrutin de juin, porté par le soutien croissant au Rassemblement national de Marine Le Pen en France et à l'AfD en Allemagne, ainsi que par la récente victoire électorale du Parti pour la liberté de Geert Wilder lors des élections néerlandaises de novembre.

Les conservateurs et réformistes européens - qui comprennent des partis comme Vox en Espagne, Frères d'Italie et Droit et Justice en Pologne - devraient également obtenir 18 sièges supplémentaires.

À l'autre extrémité du spectre politique, la Gauche, qui comprend à la fois les groupes communistes et eurosceptiques, devrait également enregistrer un gain modeste de 6 sièges.

Alors que le Parti populaire européen (PPE) de centre-droit resterait le groupe le plus important du Parlement, les principaux partis du centre pourraient tous voir leur soutien chuter.

Le PPE devrait perdre cinq sièges, les socialistes et démocrates (S&D) de centre-gauche dix, tandis que le groupe libéral Renew Europe (Renouveler l'Europe) devrait perdre 15 sièges pour devenir le quatrième groupe du Parlement.

Si le parti de droite Fidesz de Viktor Orbán - qui a quitté le groupe de centre-droit PPE en 2021 - choisit de rejoindre le CRE, les deux groupes les plus à droite pourraient représenter plus d'un quart du Parlement et occuper ensemble plus de sièges que chacun des deux groupes traditionnels.

Les politiques verte et étrangère de l'UE en jeu

Les auteurs prévoient que la coalition de droite pourrait mener une "action politique anti-climat" pour retarder la transition verte de l'UE.

PUBLICITÉ

Des projets de loi européens importants en matière d'environnement, tels que la loi sur la restauration de la nature adoptée en juillet dernier, n'ont été adoptés que de justesse par le Parlement actuel en raison des campagnes d'opposition féroces menées par les groupes de droite.

Une telle législation contestée ne manquerait pas de s'effondrer dans la formation projetée du nouveau Parlement.

Le rapport prévoit également que, bien que le Parlement ait une capacité limitée à façonner la politique étrangère de l'Union, le résultat des élections pourrait façonner le débat national d'une manière qui pourrait inciter certains États membres à modifier leur position en matière de politique étrangère, ce qui pourrait, par exemple, avoir un impact sur le soutien financier et militaire à l'Ukraine.

Il y a également une "forte probabilité" que les partis pro-russes soient représentés dans le prochain Parlement, selon le rapport, avec le parti bulgare pro-Kremlin Revival en passe de gagner trois sièges et d'entrer au parlement pour la prochaine fois.