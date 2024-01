Elections européennes : l'IA pourrait-elle être utilisée à des fins eurosceptiques ?

Alors que l'Europe se rend aux urnes en juin prochain, Euronews Next évalue si l'utilisation de l'IA peut potentiellement affecter la stabilité politique de l'UE.

PUBLICITÉ

Depuis que l'intelligence artificielle (IA) est entrée dans notre quotidien, cette technologie a été qualifiée d'épée à double tranchant.

Si elle est capable d'ouvrir de nouveaux horizons et de nous donner des outils créatifs et parfois amusants, elle a également été un facteur de perturbation, car beaucoup craignent qu'elle puisse priver des millions de personnes de leur emploi et alimenter la diffusion de fausses informations.

La sphère politique fait partie des nombreuses facettes de la société qui sont très sensibles à l'influence de l'IA. À l'approche des élections européennes, la nouvelle technologie pourrait-elle changer la donne ?

L'euroscepticisme et les élections de 2024

Les élections du Parlement européen sont prévues du 6 au 9 juin 2024. Elles interviennent à un moment particulièrement important du calendrier démocratique mondial, puisque près de la moitié de la population mondiale se rendra aux urnes l'année prochaine.

Les Européens devront faire leur choix dans un contexte géopolitique mondial très délicat.

La guerre fait rage à nos portes : l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a débuté en février 2022, se poursuit, tandis qu'Israël combat toujours Gaza. Les conséquences de la pandémie de COVID-19 ont déclenché une crise du coût de la vie, laissant d'innombrables familles à travers le continent lutter pour subvenir à leurs besoins. Et, sans surprise, la plupart des gens ne sont pas vraiment satisfaits de la situation actuelle.

Les législateurs votent la loi sur l'intelligence artificielle mercredi 14 juin 2023 au Parlement européen à Strasbourg, dans l'est de la France. Jean-Francois Badias/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Ces dernières années ont déjà été marquées par des bouleversements, avec la prolifération des politiques populistes et la forte présence des mouvements eurosceptiques, soutenus par une série de crises dans les années 2010 et au début des années 2020.

Les analystes considèrent que la situation difficile dans laquelle se trouve actuellement l'Europe en fait une poudrière parfaite pour un ouragan populiste au printemps prochain.

"Le contexte actuel - marqué par des inégalités croissantes et des guerres culturelles - fournit un terrain fertile pour les forces eurosceptiques, qui peuvent maintenant continuer à blâmer les élites de l'UE pour la situation politique désastreuse", déclare Andrea Pirro, professeur de sciences politiques à l'université de Bologne, à Euronews Next.

L'euroscepticisme, un terme controversé né dans le milieu médiatique britannique des années 1980, a été adopté par les politologues pour décrire les mouvements qui s'opposent à de nombreux aspects du projet européen et du processus d'intégration en général.

Bien que certains experts aient remis en question son existence en tant que mouvement distinct - notant l'utilisation chargée du terme comme moyen de catégoriser aveuglément toute personne critiquant l'UE - ils ont principalement identifié une croissance tangible du sentiment anti-européen à la suite du traité de Maastricht en 1992, avec un pic dans les années 2000 et 2010 à la suite de la crise financière et de la guerre civile syrienne, et un point culminant avec la décision du Royaume-Uni de quitter le bloc à la suite du référendum de 2016 sur le Brexit.

Les sentiments critiques à l'égard de l'UE ont tendance à être partagés par les partis populistes non gouvernementaux, qui augmentent rapidement leur base d'électeurs et commencent même à remporter des élections.

En effet, alors que le Parti populaire européen de centre-droit modéré, suivi par les Socialistes & Démocrates de centre-gauche, est toujours en tête des sondages, une analyse de Politico a montré que les populistes de droite augmenteront probablement leur part de sièges lors des prochaines élections.

Compte tenu des prévisions actuelles, l'euroscepticisme devrait rester une force puissante en juin 2024.

"L'euroscepticisme dans toute l'Europe connaîtra une renaissance l'année prochaine, à l'approche des élections européennes", prédit Marius Ghincea, chercheur en sciences politiques à l'Institut universitaire européen (IUE) de Florence.

"En particulier, nous devrions nous attendre à des gains significatifs sur tout le continent, dans les pays d'Europe de l'Est et d'Europe de l'Ouest".

Les projets de législation de l'UE en matière d'IA se sont heurtés à l'engouement général pour les systèmes d'IA génératifs, tels que ChatGPT d'OpenAI. Matt Rourke/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

L'IA pourrait-elle changer le cours des élections européennes ?

Lors d'une conférence de presse télévisée au début du mois de décembre, un étudiant a demandé au président russe Vladimir Poutine s'il "était vrai que vous avez de nombreux sosies". La question n'était pas posée par l'étudiant lui-même mais par une version de Vladimir Poutine générée par l'IA.

La technologie de l'IA brouille de plus en plus les frontières entre la réalité et la fiction, en créant des images quasi réalistes. Parmi ces images, on trouve les "deep fakes", des images et des vidéos reproduisant une autre personne de façon très crédible.

PUBLICITÉ

Les "deep fakes" ont souvent été utilisés à des fins comiques ou satiriques, comme lorsque la chaîne britannique Channel 4 a suscité la controverse en 2020 en créant un faux message de Noël montrant la reine Élisabeth II en train de danser et de s'en prendre à d'autres membres de la famille royale.

La technologie de l'IA générative peut également créer des images représentant des personnalités publiques dans une variété de scénarios farfelus. Le Saint-Père lui-même a été l'une de ses principales victimes : de fausses images du pape François portant des pantalons Balenciaga ou se mettant aux platines lors d'une rave party ont fait le tour du web.

Ces images générées par l'IA peuvent être la source d'un humour inoffensif, mais dans un contexte politique tendu, le risque de ramifications néfastes est important.

Une agence de cybersécurité de l'UE, l'ENISA, a déjà appelé à la vigilance, notant l'essor récent des outils d'IA, y compris les "chatbots" tels que ChatGPT, et 2 580 incidents de cybersécurité liés entre juillet 2022 et juin 2023.

"La confiance dans le processus électoral de l'UE dépendra essentiellement de notre capacité à nous appuyer sur des infrastructures cybersécurisées et sur l'intégrité et la disponibilité des informations", déclare Juhan Lepassaar, directeur exécutif de l'ENISA, dans un communiqué officiel.

PUBLICITÉ

"Il nous appartient maintenant de veiller à prendre les mesures nécessaires pour atteindre cet objectif sensible mais essentiel pour nos démocraties".

Le logo d'OpenAI est affiché sur un téléphone portable dans une image générée par le modèle texte-image Dall-E de ChatGPT, vendredi 8 décembre 2023. Michael Dwyer/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Au cours de la dernière décennie, les partis populistes anti-UE se sont souvent appuyés sur l'utilisation des réseaux sociaux pour attirer des soutiens, et les chercheurs estiment que l'IA pourrait devenir le dernier outil à leur disposition.

"Les partis eurosceptiques ont traditionnellement mené des campagnes de diffamation contre les élites de l'UE et les opposants europhiles", déclare Andrea Pirro.

"L'IA facilitera inévitablement la création de tels contenus, les rendant plus réels au fur et à mesure que la technologie progresse".

Au Royaume-Uni, par exemple, la campagne pro-Brexit Leave s'est fortement appuyée sur les réseaux sociaux pour critiquer l'UE. Des enquêtes ont ensuite révélé que diverses déclarations trompeuses ou inexactes, ou "fake news", avaient été largement diffusées en ligne et que le nombre de robots automatisés sur des plateformes telles que Twitter (dorénavant X) avait augmenté au cours de la période précédant le référendum.

PUBLICITÉ

Reste à savoir si les forces eurosceptiques seront en mesure d'exploiter l'IA à leur avantage.

"L'IA est un outil qui peut être utilisé pour ou contre les objectifs populistes à travers l'Europe", avance Marius Ghincea.

"L'efficacité et la rapidité avec lesquelles les partis traditionnels et radicaux l'utiliseront pour atteindre leurs propres objectifs détermineront si elle alimentera ou non l'euroscepticisme dans toute l'Europe".

Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'adresse à ses partisans avant de monter dans son bus de campagne pour les élections générales à Manchester, en novembre 2019. Frank Augstein/Copyright 2019 The AP. All rights reserved

Une "technologie politisée" confrontée à la réglementation

Si le grand public n'a peut-être pas encore pris conscience des risques que présente l'IA, l'Union européenne, elle, y a certainement réfléchi.

Considérés comme une "première mondiale" dans la campagne visant à réglementer l'IA au niveau législatif, le Parlement européen et le Conseil de l'UE ont réussi à conclure un accord provisoire appelé "loi sur l'intelligence artificielle" au début du mois de décembre, après des années de discussions, qui a reçu le feu vert du Parlement le 14 décembre.

PUBLICITÉ

Parmi les nombreux aspects que la loi vise à couvrir, on trouve la menace posée par certains outils "inacceptables" et "à haut risque", qui seront soit interdits, soit évalués avant d'être diffusés au public.

Mais elle a suscité des réactions mitigées, notamment des critiques de la part du secteur technologique. Son sort reste incertain, car trois des acteurs les plus puissants de l'UE - l'Allemagne, la France et l'Italie - ont exprimé leur mécontentement.

Marinus Ossewaarde, professeur agrégé de sociologie à l'université de Twente aux Pays-Bas, considère que l'IA pourrait affecter la prise de décision démocratique au cours des prochaines années, en particulier si les gouvernements ne parviennent pas à la réglementer.

"L'IA est une technologie très politisée. Presque tous les gouvernements du monde ont aujourd'hui leur stratégie en matière d'IA. Ce n'est pas une sorte d'outil neutre, mais une force politique soutenue par des milliards d'euros", déclare-t-il à Euronews Next.

"Si le métavers est laissé entre les mains des oligarques des grandes technologies (comme cela a déjà été le cas avec les plateformes de réseaux sociaux) pour servir les intérêts des entreprises, alors cela représente un danger majeur pour la vie démocratique", prévient-il.

PUBLICITÉ

Mais s'il est régulé pour revitaliser la vie démocratique, il pourrait devenir "une force de démocratisation".