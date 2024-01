The Cube : la Tour Eiffel a-t-elle pris feu?

Par Euronews

Des images de l'emblématique Tour Eiffel ont été visionnées des millions de fois et ont reçu des milliers de commentaires et de mentions "j'aime". Mais ces vidéos sont-elles réelles ?

Des images circulent sur les réseaux sociaux, censées montrer l'emblème de Paris en flammes.

Jetez un coup d'œil à cette vidéo qui a fait le tour de TikTok, puis de X.

Elle montre apparemment la Tour Eiffel en train de brûler dans le ciel de Paris, avec en arrière-plan les sirènes des services d'urgence.

La vidéo a été vue près de 7 millions de fois au moment de la rédaction de cet article et a suscité de nombreux commentaires demandant si elle était vraie et s'il y avait eu des victimes.

Eh bien, non, il n'y en a pas, car les images ne sont pas réelles.

Vous pouvez vérifier par vous-même sur les différents live streams de la tour Eiffel en ligne, aucun ne montre un incendie ou des signes de dommages causés par le feu.

Il n'y a rien non plus sur le site officiel de la Tour Eiffel : il n'y a pas eu d'annonce, et les choses sont toujours ouvertes et fonctionnent normalement.

En fait, la vidéo a été partagée pour la première fois sur YouTube l'année dernière, et si vous regardez son titre, vous pouvez voir qu'elle est étiquetée comme VFX - pour effets visuels - et CGI - images générées par ordinateur.

Il ne s'agit donc pas d'une situation d'urgence massive comme d'autres pourraient le laisser croire.

Le fait que cette vidéo ait été largement diffusée sous de prétextes a conduit à la diffusion de nombreuses autres images trompeuses similaires.

Il y a par exemple ce montage, mais ne vous y fiez pas.

Vous reconnaîtrez peut-être le début de la séquence : il s'agit d'images réelles de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame en 2019.

Alors oui, au moins c'est Paris, mais ce n'est pas le bon monument mondialement connu. Ici, vous pouvez voir la flèche de la cathédrale brûler et s'effondrer, dans un incendie qui a ensuite détruit la majeure partie de son toit.

La vidéo montre ensuite d'autres images trompeuses de la tour Eiffel en fumée.

L'une d'entre elles montre une maquette en feu, tandis que d'autres sont des images numériquement modifiées de la vraie tour.

Il convient de souligner qu'il n'y a eu aucune déclaration de la part des personnes que l'on aurait pu s'attendre à entendre si un monument aussi emblématique avait réellement pris feu.

Le président français Emmanuel Macron n'a rien dit et les services d'urgence de Paris n'ont fait aucune déclaration.

À titre de comparaison, l'incendie de Notre-Dame a fait l'objet d'une attention médiatique généralisée et internationale, et a donné lieu à des déclarations de soutien de la part de personnalités françaises et de dirigeants du monde entier.

Ne vous inquiétez donc pas : la tour Eiffel reste debout. Pour d'autres vérifications, consultez notre site web, euronews.com.