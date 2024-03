Par Euronews

Redéployée à Bruxelles, et avec l'aide de ses bureaux européens, la rédaction d'Euronews se prépare activement à la couverture des prochaines élections européennes avec des formats innovants.

Devenue la plus importante salle de rédaction européenne, Euronews s'apprête à déployer toute la force de ses équipes de journalistes TV et web, recentrées à Bruxelles et réparties dans les capitales nationales, pour offrir une expérience multimédia de haute volée à l'occasion des prochaines élections européennes de juin prochain.

Notre couverture ambitieuse reflétera les enjeux importants auxquels sont confrontés plus de 400 millions d'Européens qui se rendront aux urnes dans un contexte de multiples conflits et de turbulences économiques. Notre rédaction offrira une perspective unique à travers laquelle l'électorat multilingue du continent débattra avec les leaders politiques, les leaders d'opinion et les industriels de l'Union sur des questions brûlantes telles que l'énergie, le climat, la santé, les migrations et la sécurité.

Notre couverture numérique et télévisuelle unique à plusieurs niveaux permettra de mettre l'accent sur les questions clés en jeu, et de créer une scène sur laquelle les nouveaux électeurs du nord, du sud, de l'est et de l'ouest pourront rencontrer et défier des politiciens chevronnés, exprimer leurs espoirs et leurs inquiétudes, débattre de solutions potentielles et voir clairement les choix qui s'offrent à eux.

Notre couverture suivra la préparation du scrutin, et, le jour J, nous présenteront résultats et commentaires en temps réel, ainsi qu'une analyse complète de l'impact et de l'effet des résultats à travers nos médias pour répondre à toutes les préférences - que ce soit la télévision, notre site web, notre application, sur Youtube et sur les médias sociaux ou les messageries.

Au cours de la période précédant les élections, nos émissions télévisées phares "Bruxelles je T'aime" et "Global Conversation" seront consacrées à des formats spéciaux pour les élections, où l'on assistera à des combats entre les principaux dirigeants politiques, du monde des affaires et de la société civile. Dans un nouveau format innovant, les législateurs auront l'occasion de présenter à la télévision leurs arguments en faveur de leurs objectifs politiques.

Les débats télévisés d'Euronews se concentreront sur des questions nationales dans nos principaux bureaux européens, avec en point d'orgue un débat historique dans la capitale européenne. Pendant ce temps, nos reporters sur le terrain nous feront découvrir les rues et les places d'Europe en retraçant trois voyages en train à travers le continent.

Nos correspondants sur le web et à la télévision fourniront régulièrement des explications sur les mécanismes de l'élection. Notre "Cube" présentera une analyse des fausses informations diffusées sur les ondes, anticipant ainsi une lutte contre la distorsion en ligne.

Euronews proposera un site dédié sur lequel les sondages nationaux seront rassemblés dans un "sondage des sondages", avec lequel les électeurs pourront interagir, en confrontant les projections dans leur propre pays à leurs propres intentions de vote.

En partenariat avec IPSOS, Euronews proposera une projection exclusive des sièges au Parlement européen, basée sur des enquêtes réalisées par le même institut de sondage dans 18 pays européens.

Rejoignez-nous le 19 mars pour un aperçu de cette enquête exclusive lors de l'émission en direct d'Euronews On Air, qui sera complétée par un mini-site interactif accessible à nos plus de 30 millions de visiteurs uniques mensuels.

Notre programme dédié à la nuit des élections présentera les résultats en temps réel, pays par pays, en les combinant pour dévoiler le résultat final avec une analyse approfondie de l'impact du vote et de la façon dont il se traduit dans la composition du futur parlement, à la Commission européenne et au Conseil.

Euronews sera votre guide indispensable au cours des 100 prochains jours, alors que l'Europe s'apprête à vivre un scrutin décisif pour sa génération.