La tentative de l'Union européenne de réformer sa politique d'immigration et d'asile est confrontée à un vote serré au Parlement, alors que les divisions entre les partis s'accentuent.

Le vote devrait avoir lieu mercredi après-midi lors d'une session plénière qui verra les députés examiner une liste de textes législatifs complexes et interdépendants.

Tous les regards seront tournés vers les cinq lois qui composent le "nouveau pacte sur les migrations et l'asile", la révision complète qui cherche à tourner la page de près de 10 ans de réactions isolées et à établir des règles communes et prévisibles pour gérer l'accueil et la relocalisation des demandeurs d'asile.

Présenté pour la première fois en septembre 2020, le nouveau pacte a connu de nombreux hauts et bas, y compris des périodes d'impasse qui laissaient penser que la législation n'atteindrait jamais la ligne d'arrivée. Les choses ont changé l'année dernière, lorsque la question est revenue au premier plan de l'agenda, conduisant à un accord provisoire en décembre entre le Parlement et le Conseil, malgré leurs différences notables.

Ce compromis révolutionnaire doit encore recevoir le feu vert final de chaque institution avant d'être transposé dans la législation. Toutefois, le temps presse : les prochaines élections législatives font du mois d'avril la dernière chance pour les députés européens d'approuver le nouveau pacte.

Compte tenu de l'importance des enjeux, le vote de mercredi devait initialement se dérouler sans heurts, les législateurs de tout l'échiquier politique s'unissant pour soutenir la réforme, qui est l'un des plus grands - si ce n'est le plus grand - dossiers politiques de cette législature.

Cependant, lors d'un briefing avec les journalistes mardi, les rapporteurs en charge des cinq lois ont tempéré leur optimisme et ont reconnu les écarts entre les partis et au sein de ceux-ci.

"Personne ne peut savoir quel sera le résultat du vote", a déclaré Tomas Tobé, du Parti populaire européen (PPE) de centre-droit.

"Mon travail consiste à convaincre mes collègues, heure par heure, que la meilleure façon de soutenir une politique européenne en matière d'immigration est d'être fidèle à l'ensemble du pacte sur l'immigration", a-t-il poursuivi, ajoutant : "Je comprends qu'il est très facile de trouver son propre point de vue populiste, peut-être, sur des parties du pacte que l'on n'aime pas".

S'exprimant à ses côtés, Birgit Sippel, du groupe Socialistes & Démocrates (S&D), a déclaré que les arguments en faveur et contre la réforme étaient "totalement différents" et pouvaient être influencés par des considérations électorales plutôt que par des considérations politiques.

"Certains pensent, comme nous l'avons entendu, que ce n'est pas assez bon, et d'autres pensent que ce n'est pas assez mauvais dans la façon dont nous traitons les migrants", a déclaré M. Sippel aux journalistes, "Peut-être que certains pensent aux élections et au message qu'ils envoient à leur électorat national".

L'opposition au nouveau pacte vient de certains coins familiers, comme les législateurs du Fidesz hongrois, qui sont non-inscrits, et le groupe d'extrême droite Identité et Démocratie (ID), qui englobe la Lega italienne, le Rassemblement national français et l'Alternative für Deutschland (AfD) allemande.

Mais la résistance émerge également de l'intérieur des forces dominantes. Les 16 membres italiens du S&D sont déterminés à rejeter le nouveau pacte, selon Brando Benifei, qui dirige la délégation.

"Certains pensent légitimement que ce compromis est mieux que l'absence de compromis, mais pour nous, en tant qu'Italiens du PD (Partito Democratico), c'est vraiment trop peu ", a déclaré M. Benifei à Euronews.

M. Benifei a attaqué l'accord provisoire conclu avec le Conseil, affirmant qu'il transformerait l'Italie en un centre d'accueil "à ciel ouvert" et pousserait les migrants vers des "pays tiers".

"Pour nous, les droits de l'homme et la solidarité européenne sont fondamentaux. Nous n'approuvons pas un accord qui laisse l'Italie trop seule et qui n'est pas suffisamment solide sur les droits des personnes les plus fragiles", a-t-il ajouté.

Une autre délégation italienne, le Mouvement 5 étoiles (M5S), qui n'est pas inscrite, est également opposée au nouveau pacte, le qualifiant d'"inutile pour l'Italie" et de "préjudiciable pour les droits des migrants qui sont sacrifiés sur l'autel de la démagogie".

Le PD et le M5S s'opposent tous deux à la Première ministre Giorgia Meloni, dont le parti, Fratelli d'Italia (FdI), était initialement considéré comme fermement en faveur de la réforme, qui prévoit un système de "solidarité obligatoire" pour aider les pays en première ligne. Cependant, un porte-parole a déclaré que Fratelli d'Italia "n'a pas encore pris de décision et examinera chaque dossier en particulier".

Au Parlement, FdI siège avec le groupe de droite des Conservateurs et Réformistes européens (ECR), actuellement dominé par la délégation polonaise de Droit et Justice (PiS), qui s'oppose fermement à la réforme.

La résistance vient de l'autre côté de la salle : la gauche (37 eurodéputés) et les Verts (72 eurodéputés). Tous deux estiment que les dispositions strictes proposées par les Etats membres dégraderont la qualité de la procédure d'asile et alimenteront les violations des droits fondamentaux.

"Le Pacte renforcera les problèmes existants en se concentrant de manière disproportionnée sur la dissuasion, y compris par la détention généralisée de personnes et d'enfants, tout en réduisant leurs droits. Il transférera toujours plus de responsabilités aux pays tiers et plus de ressources financières aux gouvernements autocratiques et aux seigneurs de la guerre", a déclaré Philippe Lamberts, co-président des Verts, dans une déclaration à Euronews.

"Il est clair que la classe politique actuelle cherche désespérément à prétendre qu'elle a résolu la question de l'immigration, sans tenir compte des réalités sur le terrain.

Pendant ce temps, le PPE, la plus grande formation de l'hémicycle, tiendra une réunion mercredi matin pour renforcer sa position et discuter des derniers développements.

Dans l'ensemble, le nouveau pacte a besoin d'une majorité simple dans l'hémicycle de 705 membres pour être adopté, un seuil qui dépend du nombre d'eurodéputés qui se présentent pour voter.

Bien que les cinq lois soient votées séparément, elles sont traitées comme un ensemble indivisible, ce qui signifie que l'effondrement de l'une d'entre elles pourrait facilement déclencher un effet domino.

Il est très peu probable que le Conseil avance avec un ensemble de règles incomplet : tout au long des négociations ardues, les colégislateurs se sont engagés à maintenir la devise "rien n'est convenu tant que tout n'est pas convenu" jusqu'à la toute fin.

"Si l'un des piliers de ce système s'effondre, c'est tout le système qui ne repose pas sur ses deux pieds, sur son juste équilibre. L'approche doit être équilibrée. Et cela nécessite l'adoption de tous les règlements", a déclaré Juan Fernando López Aguilar, un autre rapporteur, mardi.

"Si l'un des règlements échouait, ce serait très préjudiciable.

Néanmoins, le Parlement a encore une session plénière prévue fin avril, au cours de laquelle le nouveau pacte pourrait être soumis à un nouveau vote.