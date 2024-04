Voici pourquoi l'économie allemande reste la plus en difficulté en Europe

Les économies de la France et de l'Allemagne sont les moins performantes d'Europe, tandis que le Royaume-Uni est considéré comme moyennement performant. En revanche, l'Espagne et l'Italie affichent des signes nettement plus positifs.

PUBLICITÉ

Les entreprises européennes sont confrontées à un environnement commercial de plus en plus difficile, en raison de la montée en flèche de l'inflation et de l'augmentation des coûts d'emprunt, les taux d'intérêt demeurant à un niveau inconfortable. Ainsi, plusieurs entreprises de différents secteurs ont dû interrompre ou reporter des projets, le coût de la dette devenant rapidement inabordable. Cette situation a également eu un impact sur les investissements et les embauches.

Du côté des consommateurs, l'augmentation de l'inflation a entraîné des hausses de prix pour toute une série de produits de première nécessité et de services. La flambée des taux d'intérêt a également fait grimper le coût des prêts hypothécaires, laissant les consommateurs avec moins de revenus disponibles.

Tour d'horizon des secteurs détresse sur le continent

Le dernier indice de détresse européen Weil, d'avril 2024, qui porte sur 3 750 sociétés européennes cotées en bourse, a révélé plusieurs informations essentielles sur le secteur de la détresse des entreprises du continent.

Weil prend en compte 16 indicateurs, portant sur la liquidité, la rentabilité, le risque, l'évaluation, l'investissement et les marchés financiers, pour mesurer les niveaux de détresse des entreprises. L'étude porte sur cinq marchés, à savoir l'Europe totale, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France et l'Espagne-Italie.

La société étudie les entreprises de 10 secteurs d'activité, tels que le commerce de détail et les biens de consommation, l'industrie, la santé, les services financiers, le pétrole et le gaz, et bien d'autres encore.

Le rapport 2024 indique que "la détresse des entreprises peut être définie comme l'incertitude quant à la valeur fondamentale des actifs financiers, la volatilité et l'augmentation du risque perçu. Elle se réfère également à la perturbation du fonctionnement normal des performances financières des entreprises, y compris leur capacité à remplir leurs obligations en matière d'endettement."

En particulier, les secteurs à fort effet de levier et à forte intensité de capital semblaient plus vulnérables. En outre, les petites entreprises étaient beaucoup plus exposées aux hausses continues des taux d'intérêt, ainsi qu'à des notations de crédit plus faibles, ce qui a entraîné une plus grande détresse. Des secteurs tels que l'industrie, la santé, la vente au détail et l'immobilier ont également été plus en difficulté.

Neil Devaney, associé et co-responsable du département Restructuration de Weil à Londres, a déclaré dans un communiqué : "Le paysage des entreprises en difficulté en Europe évolue. Alors que la géographie et le secteur restent des facteurs importants dans l'évaluation des perspectives financières des entreprises,nous constatons que la taille des entreprises a un impact beaucoup plus important sur leur niveau de détresse."

"Il semble y avoir une disparité croissante entre les petites et les grandes entreprises, les plus petites ayant été les plus durement touchées par la hausse des taux d'intérêt et les problèmes de liquidité. Celles qui sont sur le point de se refinancer le ressentent de la manière la plus aiguë. Si les grandes entreprises sont confrontées aux mêmes conditions de marché, elles ont tendance à bénéficier d'options de financement plus diversifiées et de réserves de liquidités plus importantes, ce qui leur donne plus de souplesse pour gérer leurs structures de capital".

Quels sont les secteurs européens les plus en difficulté ?

Andrew Wilkinson, associé senior en restructuration européenne et co-responsable du cabinet Weil's London Restructuring, a également déclaré : "Alors que certains secteurs montrent des signes de reprise, les niveaux de détresse restent comparativement élevés. Les indicateurs macroéconomiques actuels présentant un tableau plus nuancé que les prévisions précédentes, nous pouvons nous attendre à ce que les entreprises à forte intensité de capital et à fort effet de levier continuent à subir des pressions. Celles qui opèrent dans les secteurs de l'industrie, du commerce de détail et de l'immobilier sont les plus touchées par ces pressions. Les entreprises capables d'ajuster leurs stratégies d'investissement en capital s'en sortiront mieux".

Le secteur immobilier est celui qui connaît le plus de difficultés sur le continent, principalement en raison de la chute de la valeur des biens et des problèmes de refinancement. En outre, les sociétés immobilières de plus en plus endettées peinent à assurer le service de leur dette, ce qui laisse peu de capital disponible pour de nouveaux investissements ou des projets en cours.

Le secteur industriel a vu ses niveaux de détresse augmenter par rapport au dernier trimestre, principalement en raison du chaos de la chaîne d'approvisionnement causé par les attaques des Houthis en mer Rouge. Plusieurs navires ont dû contourner le continent africain, ce qui a considérablement allongé et retardé les trajets.

Plusieurs entreprises européennes ont ainsi dû interrompre la production de certains biens, en raison d'un manque de pièces essentielles et de matériaux d'entrée. Le secteur industriel allemand souffre particulièrement, l'économie allemande étant déjà considérée comme l'homme malade de l'Europe.

De même, le secteur de la consommation et du commerce de détail accuse un retard considérable, car les ménages resserrent les cordons de la bourse en raison de la crise du coût de la vie et de l'augmentation des loyers et des prêts hypothécaires. Les jeunes sont également plus endettés que jamais, ce qui leur laisse beaucoup moins de revenus disponibles à dépenser pour des articles de luxe. Plusieurs entreprises de la grande distribution au Royaume-Uni et en Europe ont également été confrontées à une série de problèmes techniques et d'insolvabilités au cours des derniers mois.

Toutefois, le secteur de la santé semble bénéficier d'un peu plus de liquidités qu'auparavant, les investisseurs commençant à faire preuve d'un optimisme prudent, bien que les entreprises trop endettées continuent de susciter des inquiétudes.

L'Allemagne reste le marché le plus en difficulté, tandis que l'Espagne et l'Italie se redressent

L'Allemagne reste le pays le plus en difficulté d'Europe, les consommateurs comme les entreprises hésitant à réaliser de nouveaux investissements en raison de la crise du coût de la vie et des effets persistants de la pandémie et de la guerre entre la Russie et l'Ukraine.

En outre, les liquidités ont également été affectées, ce qui a des répercussions sur la rentabilité, alors que la croissance économique globale reste faible. En ce qui concerne les prévisions économiques du pays pour l'année à venir, M. Weil déclare : "Les prévisions économiques de l'Allemagne pour 2024 font état d'une croissance minimale, avec des risques accrus en raison de sa dépendance à l'égard des exportations et de la rigidité du marché de l'emploi.Une récession potentielle est à craindre, la production économique risquant de diminuer au début de 2024. Le secteur industriel allemand est particulièrement éprouvé par des taux d'intérêt élevés, des déficits de main-d'œuvre qualifiée et des réglementations étendues, ce qui entraîne une augmentation des faillites. Cependant, les signes de relâchement de l'inflation, la stabilité du chômage et les faibles coûts de l'énergie permettent d'__envisager avec optimisme une reprise au cours de l'année prochaine."

De même, les entreprises françaises ont connu des niveaux de détresse supérieurs à la moyenne depuis près d'un an, en raison de la pénurie de liquidités et de la baisse des investissements. L'appétit pour le risque a également beaucoup souffert, tandis que la croissance économique a tourné au ralenti. La confiance des consommateurs semblait s'améliorer au cours des derniers mois, mais depuis février, elle a également chuté, principalement en raison de l'effondrement des ventes au détail.

PUBLICITÉ

Le Royaume-Uni semble mieux s'en sortir, les niveaux de détresse des entreprises ralentissant quelque peu, dans le prolongement de la tendance du dernier trimestre. Toutefois, les entreprises continuent de faire face à des coûts d'emprunt plus élevés et à une dette plus coûteuse, en raison de la hausse constante des taux d'intérêt. Les conditions de refinancement sont également devenues plus strictes, entraînant une baisse de la demande.

Il pourrait toutefois y avoir une lueur d'espoir, car l'inflation semble enfin diminuer et le marché de l'emploi s'est avéré plus résistant que prévu.

D'autre part, l'Italie et l'Espagne semblent connaître une évolution positive, les niveaux de détresse ayant chuté de manière significative. Les prévisions de croissance et d'expansion pour ces deux pays au cours de l'année à venir sont également meilleures que celles des autres marchés européens.