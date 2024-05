Le gouvernement allemand prend-il suffisamment au sérieux la montée de l'extrême droite ?

Par Liv Stroud

Selon le dernier sondage IPSOS pour Euronews, le parti d'extrême droite allemand AfD est en deuxième position pour les élections européennes du mois prochain. Le gouvernement actuel en fait-il assez pour contrer la menace de l'extrême droite ?

La violence politique est en hausse en Allemagne, et la nouvelle que des politiciens du parti des Verts et des sociaux-démocrates (SPD) ont été attaqués alors qu'ils collaient des affiches de vote vendredi à Dresde a choqué la nation.

Beaucoup, y compris les dirigeants du SPD en Saxe, Kathrin Michel et Henning Homann, ont blâmé le parti d'extrême droite Alternative für Deutschland (AfD). L'AfD a fermement nié être à l'origine de ces attaques et a déclaré que les campagnes électorales devaient se dérouler sans violence.

Au début de l'année, des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans les grandes villes d'Allemagne pour protester contre l'extrême droite. De nombreux experts craignent que l’AfD ne mette en danger la démocratie si le parti accède au pouvoir.

Les électeurs de l'AfD réaffirment leur intention de voter pour eux, malgré les scandales.

Les sociaux-démocrates d'Allemagne et d'Europe ont tenu un congrès sur la démocratie à Berlin samedi, au cours duquel ils ont promis de ne pas coopérer avec les partis d'extrême droite, dans le cas probable où des coalitions devraient être formées.

Mais le gouvernement actuel en fait-il assez pour contrer la menace de l'extrême droite ?

Le porte-parole de l'organisation non gouvernementale indépendante Amadeu Antonio Foundation, Lorenz Blumenthal, a déclaré à Euronews que le gouvernement essayait.

"Au moins, ils reconnaissent maintenant la menace que l'extrême droite représente pour la démocratie et les personnes vivant en Allemagne. Mais bien sûr, beaucoup d'erreurs ont été commises dans le passé en n'agissant pas pleinement contre l'extrémisme de droite, en particulier en ce qui concerne la branche juridique. De nombreux crimes sont restés impunis. Et cela, bien sûr, conduit à une nouvelle conscience de soi de l'extrême droite, car si les gens ne sont pas punis pour leurs crimes, ils peuvent les répéter et ils se sentent d'une certaine manière renforcés."

Blumenthal suggère également qu'il y a un problème d'image et recommande que les politiciens prennent des mesures plus actives pour être plus honnêtes avec les électeurs, et admettent que des erreurs ont pu être commises, "par exemple, la pandémie de COVID-19, qui a peut-être vu un peu trop de restrictions politiques".

Il estime également que les hommes politiques seraient davantage pris au sérieux par les électeurs s'ils reconnaissaient que les temps sont durs dans les crises mondiales, mais qu'ils célèbrent également les victoires nationales. De nombreux partis traditionnels craignent d'être étiquetés comme nationalistes et évitent donc d'être fiers de leurs réalisations.

"Mais en ce qui concerne l'Allemagne, nous ne nous sommes pas trop mal débrouillés. L'Allemagne s'est même étonnamment bien sortie de la pandémie. Nous avons accompli beaucoup de choses en tant que pays en termes de transformation crédible vers plus d'énergie verte et d'emplois", reconnaît M. Blumenthal, qui souligne que la récession n'a pas frappé l'Allemagne aussi durement que l'AfD le laisse entendre : "le changement qui doit vraiment s'opérer, c'est aussi d'être fier de ces choses."

"Si nous décomposons les choses", ajoute M. Blumenthal, "l'AfD se livre à des campagnes de peur dans le meilleur sens du terme. Ils dépeignent ce scénario apocalyptique selon lequel l'immigration va ruiner l'Allemagne, que le soutien à l'Ukraine et à Israël va ruiner l'Allemagne. Il s'agit toujours de récolter des voix par le biais de la peur."

Cette tactique se retrouve dans tous les partis populistes d'Europe : "si nous revenons au point X, Y, Z dans le temps, ce qui, pour l'AfD, correspond aux années 50, alors tout ira bien. Il s'agit d'une vision rétrograde très nostalgique de l'Allemagne dans laquelle je ne veux pas vivre", explique M. Blumenthal.