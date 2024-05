Slovaquie : Juraj Chintula, suspecté d’avoir tiré sur Robert Fico, mis en examen

Le tireur présumé de la tentative d'assassinat contre le Premier ministre slovaque a été mis en examen jeudi pour «tentative de meurtre». Le chef du gouvernement slovaque se trouve «dans un état grave» mais stable.

Le tireur présumé est un homme âgé de 71 ans identifié par les médias slovaques comme un écrivain local de gauche, il a été inculpé jeudi pour «tentative de meurtre avec préméditation», a annoncé le ministre de l'Intérieur Matus Sutaj Estok, évoquant une attaque «motivée par des considérations politiques». «C'était un loup solitaire», qui a décidé de passer à l'acte «après les résultats du scrutin présidentiel, dont il était mécontent», a-t-il ajouté.

L'agression du Premier ministre slovaque Robert Fico a eu lieu le mercredi 15 mai.

Alors qu'il saluait des partisans à l'issue d'une réunion du gouvernement slovaque dans un centre culturel de la ville d’Handlova ; le chef du gouvernement a été visé par quatre coups de feu, grièvement blessé notamment à l’abdomen et à la tête, il a été hospitalisé en urgence.

Robert Fico, âgé de 59 ans, se trouve dans un état grave, mais stable, selon un responsable de l'hôpital dans lequel il a été admis.

Le président slovaque élu, Peter Pellegrini, a déclaré avoir pu parler avec Robert Fico à l'hôpital, mais a confirmé que son état "restait très grave".

Cette tentative d'assassinat a choqué la nation et a eu des répercussions sur tout le continent, à quelques semaines des élections européennes.

La présidente sortante Zuzana Čaputová a appelé tout le monde à la modération, certains ministres du gouvernement ont reproché aux médias slovaques de contribuer à l'atmosphère tendue.

Une personnalité clivante

Robert Fico est depuis longtemps une figure clivante en Slovaquie et au-delà. Son retour au pouvoir l'année dernière s'est fait sur une campagne de message pro-russe et anti-américain. Ce positionnement a suscité des inquiétudes parmi les membres de l'Union européenne et de l'OTAN. Notamment en ce qui concerne l'Ukraine.

Au début de l'invasion russe, la Slovaquie était l'un des plus fervents soutiens de Kyiv, mais lorsque Robert Fico est arrivé au pouvoir, il a décidé d'interrompre les livraisons d'armes à son voisin ukrainien.

Le gouvernement de M. Fico a également mis en place une mesure pour prendre le contrôle du groupe d'audiovisuel public.

Selon les critiques, cette dernière aboutirait à un contrôle total de la télévision et de la radio publiques par le gouvernement.

Le gouvernement appelle à l'union

Ces mesures, associées à son projet de modification du Code pénal visant à supprimer un procureur spécial chargé de la lutte contre la corruption, ont amené les opposants à craindre que Robert Fico n'entraîne la Slovaquie sur une voie plus autocratique.

Lors d'une conférence de presse, la présidente sortante et le prochain président du pays - des rivaux politiques - ont lancé ensemble un appel aux Slovaques afin qu'ils surmontent leurs divergences politiques, de plus en plus tendues.

"Sortons du cercle vicieux de la haine et des accusations mutuelles", a déclaré Mme Čaputová, présidente sortante et rivale de M. Fico. "Ce qui s'est passé hier est un acte individuel. Mais l'atmosphère tendue de haine est le fruit de notre travail collectif".

M. Pellegrini, le président élu, a appelé les partis politiques à suspendre ou à réduire leurs campagnes en vue des élections européennes, qui se tiendront du 6 au 9 juin.

"S'il y a quelque chose dont le peuple slovaque a besoin de toute urgence aujourd'hui, c'est au moins d'un accord et d'une unité de base entre les représentants politiques slovaques. Et si ce n'est pas un consensus, alors s'il vous plaît, au moins des moyens civilisés de discuter entre nous", a déclaré M. Pellegrini.